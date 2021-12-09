 记者无疆界：越来越多的记者被任意拘押 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.12.2021

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记者无疆界：越来越多的记者被任意拘押

人权组织“记者无疆界”在其年度报告中指出，2021 年全球范围记者被谋杀事件减少，但媒体工作者入狱数量大幅增加，尤其是在中国、白俄罗斯和缅甸。

Deutschland Symbolbild Pressefreiheit

（德国之声中文网）对于世界上几乎所有地方的记者来说，这是一个充满威胁的黑暗年份：白俄罗斯、中国或缅甸这样的专制政权对本国民主运动采取越来越肆无忌惮的行动；在欧、美西方民主国家，尤其是新冠大流行瘟疫爆发以来，民粹主义者和阴谋论者动辄威胁自由报道。人权组织"记者无疆界" 有足够理由在其本年度新闻自由度报告中敲响警钟。报告的结论：越来越多的媒体工作者在从业时遭任意拘捕。

截至12月15日，在2021年，新闻工作者中有46人遇害，为多年来最低。记者无疆界组织认为，叙利亚、伊拉克和也门等地区的冲突近期以来趋于缓和是原因之一。 

该组织董事会成员格罗格尔（ Katja Gloger ）指出，墨西哥和阿富汗再度成为最危险国家，分别有 7 名记者和 6 名记者被杀害。在也门和印度，各有 4 名媒体工作者遇害。全球范围有 65 名记者被绑架。

Iran Journalisten Symbolbild

遭拘押数量创纪录

记者无国界组织在其年度报告中指出，2021 年，全球至少有 488 名新闻从业人员因其工作而被拘押。这是该组织记录到的迄今最高数字，比 2020 年增加 20% 以上。其中 103 人属于非专业记者，但活跃于社交网络。有22 人因从事摄影而被拘押。因从事新闻工作而入狱的女性增加了三分之一，升至 60。

记者无疆界组织指出，遭拘押记者数量最多的国家分别是中国（127 人）、缅甸（53人 ）、白俄罗斯（ 32人）。报告称，这三国政府 “没有满足公民要求民主的意愿。这些数字的规模亦是对独立媒体越来越无情镇压的标志”。 

格罗格尔女士分析说：“这一大幅增加也是新的地缘政治权力对比关系带来的结果，在这一关系中，当事政权太少受到世界民主国家的抵制和抗击。”

曾经的新闻自由地香港

在中国，拘押新闻工作者主要同北京政府加强对香港的控制有关。记者无疆界组织在年度报告中提醒说，作为中国特别行政区的香港 “曾是新闻自由堡垒，无记者下狱”。报告指出，然而，截止今年 12 月 1 日，北京以 2020 年通过的一项安全法为由拘押了至少 10 名媒体工作者。

Hongkong | Letzte Ausgabe von Apple Daily

香港至少10名媒体人入狱

每一个被谋杀或被监禁的记者及其命运都不应被这个世界所忘却。

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总部位于巴黎的记者无疆界组织成立于 1985 年，旨在促进全球新闻自由，目前设有13 个地区办事处，涵盖130 多个国家。 

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