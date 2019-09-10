议员提议分拆脸书 扎克伯格称不是好主意

（德国之声中文网）本周四（9月19日），脸书（Facebook）首席执行官扎克伯格在华盛顿面晤总统特朗普及部分国会议员，商谈脸书所面临的一系列有关市场竞争、隐私保护、信息审查和透明度等监管及法律问题。

脸书在全球拥有25亿用户。据报道，在单独的会谈中，参议员乔什暬衾?(Josh Hawley)提议其出售部分业务。霍利告诉记者说，他与扎克伯格会面并"向他提出挑战，要求他表明脸书正在认真对待有关偏见、隐私和竞争方面的问题。"

这位参议员说，他希望扎克伯格出售WhatsApp和Instagram，"以证明你对保护数据隐私是认真的。"他说，扎克伯格的回应道："这不是一个好主意"。

脸书的市场权力是否太大？

霍利批评这家公司将个人数据从WhatsApp和Instagram等转移到核心业务平台脸书上。

即时通信软件WhatsApp和图片共享软件Instagram同属脸书公司，是脸书收购的大约70家公司中的两家。

人们因此担心该公司拥有太大的市场权力，从而扼杀竞争，并掌握了太多用户的隐私数据。

美国联邦和州的反垄断机构正在就脸书可能从事的反竞争行动进行调查，国会议员也在讨论如何立法限制脸书、谷歌、亚马逊和苹果等大公司收集利用用户个人隐私数据。

"还没有准备好拆分脸书"

民主党参议员华纳（Mark Warner）正在领导推动更多数据信息的立法工作，他告诉福克斯新闻网，他还没有准备好拆分脸书。

他说，"但是我确实认为，我们需要更多的透明度，我们需要保护隐私权利，我们需要增强数据转移和互通方面的竞争性。"

两个月前，因为卷入"剑桥分析（Cambridge Analytica）" 数据丑闻，美国联邦贸易委员对脸书课以50亿美元重罚。该事件的调解协议呼吁对社交网络隐私保护实施新的控制和监督。

扎克伯格周四还和特朗普总统会面。特朗普在推特上称两人举行了"美好的会面"。白宫和脸书公司都没有提供更多会谈细节。

在脸书上被热捧的领导人 印度总理纳伦德拉·莫迪 据公关公司Burson-Marsteller公布的一份调查显示，印度总理莫迪的个人脸书上拥有4000万粉丝，成为该国脸书粉丝最多的领导人。也许这在人口超过12亿的印度这并不令人惊讶，不过脸书首席执行官扎克伯格表示，这也表明社交网络能够帮助政府与民众建立联系。

在脸书上被热捧的领导人 美国总统唐纳德·特朗普 “嗯，可能更多吧……”美国总统个人特朗普网页的粉丝大概有2千万，而其他著名的推特帐户上的粉丝更是高达2500万。公关公司Burson-Marsteller对2016年590个国家元首、政府首脑以及外交部长的脸书帐户进行了研究分析。

在脸书上被热捧的领导人 奥巴马粉丝依旧 尽管奥巴马已经不再担任美国总统，但2017年其脸书帐户上仍然拥有5400万粉丝，几乎与现任世界领导人加起来一样多。

在脸书上被热捧的领导人 约旦王后拉尼娅 约旦国王阿卜杜拉二世的妻子拉尼娅在脸书上的粉丝超过1千万，比该国人口还多。这位深受人们喜爱的王后向西方媒体展现出了阿拉伯穆斯林妇女的西化形象。

在脸书上被热捧的领导人 土耳其总统埃尔多安 土耳其总统埃尔多安拥有9百万粉丝。去年，他是脸书上第三大受粉丝热捧的领导人，紧随美国前总统奥巴马和印度总理莫迪之后。

在脸书上被热捧的领导人 埃及总统塞西 埃及总统塞西的脸书粉丝有7百万。公关公司Burson-Marsteller的报告特别关注了领导人发布消息的频率以及跟贴情况，如“喜欢、评论和分享”等。

在脸书上被热捧的领导人 柬埔寨总理洪森 该报告还研究分析了领导人与社交媒体的互动情况。柬埔寨总理洪森在脸书上的互动已经超过5800万次，仅次于印度总理莫迪。



张平/石涛 （美联社、路透社、法新社）