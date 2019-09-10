议员提议分拆脸书 扎克伯格称不是好主意

脸书首席执行官扎克伯格在华盛顿面晤总统特朗普及部分国会议员，但是他拒绝了出售WhatsApp和Instagram的提议。
（德国之声中文网）本周四（9月19日），脸书（Facebook）首席执行官扎克伯格在华盛顿面晤总统特朗普及部分国会议员，商谈脸书所面临的一系列有关市场竞争、隐私保护、信息审查和透明度等监管及法律问题。
脸书在全球拥有25亿用户。据报道，在单独的会谈中，参议员乔什暬衾?(Josh Hawley)提议其出售部分业务。霍利告诉记者说，他与扎克伯格会面并"向他提出挑战，要求他表明脸书正在认真对待有关偏见、隐私和竞争方面的问题。"
这位参议员说，他希望扎克伯格出售WhatsApp和Instagram，"以证明你对保护数据隐私是认真的。"他说，扎克伯格的回应道："这不是一个好主意"。
脸书的市场权力是否太大？
霍利批评这家公司将个人数据从WhatsApp和Instagram等转移到核心业务平台脸书上。
即时通信软件WhatsApp和图片共享软件Instagram同属脸书公司，是脸书收购的大约70家公司中的两家。
人们因此担心该公司拥有太大的市场权力，从而扼杀竞争，并掌握了太多用户的隐私数据。
美国联邦和州的反垄断机构正在就脸书可能从事的反竞争行动进行调查，国会议员也在讨论如何立法限制脸书、谷歌、亚马逊和苹果等大公司收集利用用户个人隐私数据。
"还没有准备好拆分脸书"
民主党参议员华纳（Mark Warner）正在领导推动更多数据信息的立法工作，他告诉福克斯新闻网，他还没有准备好拆分脸书。
他说，"但是我确实认为，我们需要更多的透明度，我们需要保护隐私权利，我们需要增强数据转移和互通方面的竞争性。"
两个月前，因为卷入"剑桥分析（Cambridge Analytica）" 数据丑闻，美国联邦贸易委员对脸书课以50亿美元重罚。该事件的调解协议呼吁对社交网络隐私保护实施新的控制和监督。
扎克伯格周四还和特朗普总统会面。特朗普在推特上称两人举行了"美好的会面"。白宫和脸书公司都没有提供更多会谈细节。
张平/石涛 （美联社、路透社、法新社）
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