解码中国：迫在眉睫的全面贸易战威胁

（德国之声中文网）法国总统马克龙10月14日在参观巴黎车展时，公开表示“我们正在经历艰难的时刻”。他指出，欧洲汽车市场正在萎缩、中国竞争对手又非常强劲，因此有必要“采取自卫措施贯彻公正的规则”，“如果某些中国厂商收受了政府补贴，那么加征关税予以平衡就是正常举措。否则就不是公平竞赛了。”马克龙说，法国正是出于这个原因支持欧盟对中国产电动汽车加征关税。

欧盟已经在10月初投票通过了此项决定。当时，德国投票反对加征关税。法国、意大利、荷兰等10个成员国则投了赞成票。

目前，欧中双方仍在依照世贸组织规则继续谈判，一场贸易战看来却已难以避免。北京已经表示要对进口自欧盟的白兰地加征关税，还对欧盟奶制品展开了反补贴调查，三家分别来自法国、意大利、荷兰的奶制品企业被列为了调查对象。这难道只是偶然？

一剂毒药？

中国产电动汽车具有引爆欧中全面贸易战的潜能。经济界对此忧心忡忡，尤其是德国汽车厂商更是强烈反对欧盟加征关税的举动。就在10月15日于慕尼黑举行的中德汽车大会上，宝马中国合资公司高级经理博鲁克(Martin Boluk)说，宝马汽车是全球汽车生产网络的一部分，也是汽车配件供应网络的一部分，“汽车以及配件必须能自由贸易，宝马公司视自由贸易为基本原则，不支持欧盟加征关税。”

被称为“德国汽车教父”的汽车产业问题专家杜登霍夫(Ferdinand Dudenhöffer)则在大会上说，德国汽车业如今需要中国企业提供相应的技术，德国厂商向中国转让技术的时代已经结束，“所以与中国合作如今更显重要，而关税就是一剂毒药。”

大众在中国电动车市场艰难求生 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

紧跟美国？

中国外交圈内不少人士都认为，欧盟出台关税纯属反全球化举动、是出于跟随美国和加拿大的政治动机。此前，美加两国都对中国电动汽车宣布加征100%关税。

中美经贸关系近年来受到地缘政治争斗的严重干扰。目前，一些中国的政治学者已经在为特朗普再度入主白宫做准备。相比拜登，特朗普更加难以预测。在他的第一个总统任期内，美国对全球众多国家都祭出了关税大棒。

中国外交官们认为，欧盟的反补贴调查并不公正，还指责欧盟委员会在调查时要求中国厂商提供电池构造的更多技术细节；而且，欧盟在选择对照欧洲厂商时，也存在缺乏透明度的问题：用于和中国厂商对比的都是市场竞争力堪忧的意大利、法国企业，而不是德国车企。

此外，中国谈判代表还对特斯拉上海工厂受到欧盟的特别优待感到不满。在所有向欧洲出口的“中国产”电动汽车中，美国车企特斯拉在上海工厂生产的汽车占比是最高的。

被称为“德国汽车教父”的汽车产业问题专家杜登霍夫 图像来源: Bernd Thissen/dpa/picture alliance

师从中国？

德国汽车产业专家杜登霍夫警告说，欧洲人切勿像美国人一样抛出荒唐的言论，诸如“中国电动汽车能够让美国交通瘫痪，所以我们要禁止使用中国科技产品”。他认为，这样的愚蠢言论“只会让我们走向错误的道路。”他进一步指出，在电池技术方面领先的宁德时代等中国巨头不可能在短期内被德国企业超越，“长期内也很难，所以我们德国需要和中国合作，我们必须也向中国学习。”

现在，中国企业正在酝酿换一种方式进军欧洲市场。吉利汽车欧洲公司媒体公关主任克拉斯(Frank Klaas)说，吉利目前在欧洲并没有电动汽车的生产线，“但是我们愿意在销售市场设厂生产。在关税争论、政治设限的背景下，我们肯定会考虑这个选项。”

“解码中国”是德国之声的一个系列节目，从德国和欧洲的角度对中国在当前国际问题上的立场和论点进行批判性解读。

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