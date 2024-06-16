解码中国：是否会与欧盟爆发贸易战？

（德国之声中文网）汽车是德国的发明。卡尔·奔驰于1886年向专利局提交了“靠内燃机发动的汽车”的专利申请，那时他就知道汽车行业将全球化 – 戴姆勒汽车公司（梅赛德斯-奔驰的前身）的第一位客户是摩洛哥苏丹穆莱·哈桑一世（Mulai al-Hassan I）。中国的第一辆汽车是1901年慈禧太后67岁生日时收到的生日礼物。

谁也没有料到120多年后的今天，中国汽车工业将成为德国最强劲的竞争对手，更何况双方几十年来一直保持着密切的合作。1983年，德国大众作为第一家外企在上海开始生产汽车。从那时起，桑塔纳、捷达等德国车开始奔跑在中国的街头巷尾。即便在今天，德国高端品牌汽车制造商继续在中国创造巨大销售额，并为当地带来就业机会。

前联邦总统科勒（Horst Köhler）接受中国视频博主的一段街头采访在中国迅速走红。这位曾担任过国际货币基金执行总裁的经济权威在视频中说：“如果我们不保持良好的关系，那么双方都是愚蠢的，中国是愚蠢的，德国也是愚蠢的。我们必须合作，以确保经济繁荣发展。”

参加老爷车游行的奔驰专利车（左）和洛纳保时捷（Lohner Porsche）（档案照片） 图像来源: Bernd Weißbrod/dpa/picture alliance

来自柏林的批评

然而，欧盟委员会对与中国的贸易关系有着不同的看法。欧洲议会选举后的第三天，不顾德国政府与欧洲汽车制造商的反对，欧盟委员会宣布将对中国电动车加征最高可达38.1%的惩罚性关税。欧盟委员会将这一举措归因于高额国家补贴导致的扭曲竞争。在此之前，美国已将中国电动汽车关税提高至100%。

德国汽车工业协会（VDA）主席穆勒（Hildegard Müller）批评道：“这是进一步远离全球合作。”宝马集团董事会主席齐普策（Oliver Zipse）说：“欧盟委员会损害了欧洲企业和欧洲的利益。” 梅赛德斯-奔驰首席执行官康松林（Ola Källenius）表示：“作为出口国，我们不需要增加贸易壁垒。”德国工商总会（DIHK）警告称，这一举措可能导致更严重的贸易冲突。德国经济部长哈贝克（Robert Habeck）访华在即，他主张通过谈判解决，并警告不要陷入“关税竞赛”。

宝马集团董事会主席齐普策表示：欧盟委员会损害了欧洲企业和欧洲利益 图像来源: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

贸易冲突“威胁绿色转型”

北京方面旋即作出回应。周三（6月12日）晚间，中国商务部重申将坚决采取一切必要措施，坚定维护中国汽车制造商的利益，并称欧盟委员会的决定缺乏事实和法律依据。

商务部新闻发言人表示，单方面宣称的补贴是人为构造且被夸大。并称加征关税“是赤裸裸的保护主义行为”，“是以‘维护公平竞争’为名行‘破坏公平竞争’之实，是最大的‘不公平’。”他补充道，就绿色转型和减少二氧化碳排放而言，欧洲需要价格上能够负担得起的电动汽车。

德国汽车工业协会主席穆勒也表示：“我们需要中国来解决全球问题。尤其在成功应对气候危机方面，”她说道：“中国在向电动化和数字化转型中起到了决定性作用。贸易冲突将危及这一转型。”

欧盟委员会：国家补贴导致中国电动汽车价格过低 图像来源: Lars Penning/dpa/picture alliance

加征关税的充分理由

“北京不会对它仍然需要的欧盟产品征收关税”，位于柏林的墨卡托中国问题研究所（MERICS）的冈特（Jakob Gunter）表示。“这些产品包括机械、高端工业品、化学品、医疗技术和其他产品。也不太可能针对那些在中国大举投资、创造就业、缴纳税款并推动增长的欧洲大型汽车制造商。受到影响的可能是农产品、食品和饮料，这些是中国消费者可以放弃或者中国生产商能够自给自足的产品，比如猪肉。”

德国之声经济问题专家哈尔特（Lars Halter）认为，北京进行了大规模补贴是可以肯定的。“但无法给出具体的补贴金额。北京通过不同的方式为行业提供补贴。这并不是说政府直接给企业提供资金，而是通过比如向企业提供低于市场价格的电池或原材料，或者提供优惠贷款。”

德国经济研究所（DIW）所长弗拉茨舍（Marcel Fratzscher）在ARD电视台上表示：“不可否认，中国制造商通过大量国家补贴享有不公平的竞争优势。” 这名经济学家多年来一直观察到，中国通过有针对性地对特定行业进行扶持，造成大量过剩产能，并导致全球市场价格下跌。这是扭曲市场竞争的行为。

奇瑞希望通过与西班牙汽车公司Ebro-EV合作在欧洲生产电动汽车 图像来源: Joan Gosa/Xinhua/IMAGO

“面对竞争”

德林（Walter Döring自民党）曾任德国巴登-符腾堡州副州长和经济部长。如今，他在位于施韦比施哈尔（Schwäbisch Hall）的德国世界市场领导者学院（ADWM）担任院长。德林说道：“德国多年来一直是世界出口冠军。我们一直为能够在全球范围内提供我们的产品和服务感到自豪。没有人指责我们产能过剩。”

“今天，我们的竞争对手成了出口冠军”，德林表示，“德国和欧洲应有足够的自信，在公平的条件下参与这场竞争。对成功的企业而言，面对竞争是一种常态。”2023年，中国首次超越日本和德国，成为汽车出口冠军。

在德国，中国电动汽车的新注册量并不算大。2023年，中国两大电动汽车制造商比亚迪（BYD）和蔚来（NIO）在德国分别仅售出4139辆和1263辆新车。欧盟委员计划从下月起对从中国进口的比亚迪电动汽车加征17.4%的关税。

德国汽车专家杜登霍夫教授（Ferdinand Dudenhöffer）相信：“电动汽车是未来。” “不幸的是，我们的政府官员对未来失去了兴趣。”杜登霍夫教授认为，（德国）电动汽车需求下降的危机是自己造成的。他说道：“电动汽车在德国和欧洲市场需求减弱的主要原因是缺乏政策上的支持。一方面，购车补贴被取消；另一方面，还普遍存在一种政治观点，认为传统内燃机汽车又有未来了。”

中国输出过剩产能？德中两方怎么看 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"解码中国"是德国之声的一个系列节目，从德国和欧洲的角度对中国在当前国际问题上的立场和论点进行批判性解读。

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