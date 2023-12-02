解码中国：中欧峰会面临重大障碍

（德国之声中文网）今年的中欧峰会将于12 月 7 日在北京举行，会前氛围紧张，这在电动汽车的例子上不难看出：如今的中国电动汽车正如20年前来自该国的冰箱、吹风机和洗衣机一样，遍布世界各地。几十年来，全球汽车行业一直由欧洲、日本和美国制造商主导。现今，中国乐于强调自己是世界上最大的电动汽车制造商，并且正在超越曾经的竞争对手。根据中国的统计数据，2023 年上半年，中国出口了 50 多万辆电动汽车。这相当于比去年同期增长了 160%。

与当年的家电一样，如今的中国出口畅销货最重要的一点是：便宜。在欧盟委员会的眼里是：太便宜了。“（中国的）巨额国家补贴人为压低了这些汽车的价格”，欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）如是表示。“这正在扭曲我们的市场”，目前，全球市场正在 “被更廉价的中国电动汽车淹没”。今年9 月，她宣布针对补贴问题展开调查。

电动车平民化 中国制造？

冯德莱恩将于 12 月 7 日前往北京，即今年欧盟-中国峰会的举行地。欧盟理事会主席米歇尔（ Charles Michel）将陪同她一起出席会议。这将是欧中高层领导人四年来首次围坐在一张桌子旁直接对话。届时，现年 65 岁的冯德莱恩可能不得不为她针对中国电动汽车展开调查的决定进行辩护，因为此举引起了中国领导人的极大不满。

今年9月，中国商务部将上述措施称为 “赤裸裸的保护主义行为”，“将严重扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链”，中方同时强调，中国电动汽车产业为全球应对气候变化和包括欧盟在内的绿色转型作出了巨大贡献。

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强劲市场攻势

“目前有 26 家中国电动汽车制造商计划在 2025 年前进入德国市场”，毕马威（KPMG）咨询公司的迪彭塞费恩（Bernd Diepenseifen） 如是介绍：“这个数字已经清楚地表明了即将发生的事情。即使（中国）汽车数量尚少，也意味着德国制造商的份额将会而且必须下降。这是加减法的必然结果。”

迪彭塞费恩继续说道，电动汽车快速普及的关键在于电池技术。在彭博新能源财经（Bloomberg NEF）的全球锂离子电池供应链竞争力排名中，中国位居第一。全球最大的电池制造商都来自中国。“中国可以获得原材料，并且拥有最大的生产能力和销售市场"。

电动汽车的地缘政治因素

然而，中国目前在电动汽车竞赛中的有利地位来之不易。这不仅涉及贸易和工程技术，还涉及政治问题。上海同济大学中德工程学院（CDHAW）教授冯晓在2022年新冠疫情期间已强调了电动汽车的地缘政治因素。

“制度性竞争和价值观差异是汽车行业面临的最大挑战”，冯晓于2022年10月在中国举行的一场中德汽车研讨会上表示：“中国和欧洲是电动汽车领域的推动力量”，“但也是竞争对手”。

欧盟宣布调查只是布鲁塞尔和北京之间制度性竞争的一种表现。欧盟已于2020 年引入了外商直接投资审查机制。该机制可用于防止对安全或公共秩序构成风险的投资。其目的是增加尤其中国投资者进入欧盟国家关键基础设施的难度。

今年春天，欧盟委员会主席冯德莱恩也呼吁支持对欧洲企业在中国的投资进行审查。冯德莱恩指出，欧盟必须防止欧洲公司的资金和专业技能用于“提高那些同时也是制度性竞争对手的军事和情报能力”。

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重要的贸易伙伴，错综复杂的关系

欧盟是中国最大的贸易伙伴，排在美国之前。在您开始阅读这篇文章后的三分钟左右时间里，中欧之间的货物和服务贸易往来已超过 500 万美元。2022 年中国与欧盟的贸易额接近 8500 亿美元。相比之下，中美贸易额为6900亿美元。

早在 2019 年，也就是德国政府今年夏天提出中国战略之前，欧盟就将中国定义为“合作伙伴”、“经济竞争对手”和“制度性竞争对手”。

德国联邦外交部东亚、东南亚及太平洋地区事务专员陶文治（Martin Thümmel）解释说，德国政府采纳了欧盟的这一“三分法”。“任何反对这种三分法的人不仅是在反对德国，也是在反对欧盟。这种说法很清楚地描述了我们与中国的错综复杂的关系，这一关系不能简单地用非黑即白来形容，而是不乏许多灰色色调”。

欧洲的新自信

意大利帕维亚大学（University of Pavia）政治学教授贝科夫斯基（Axel Berkofsky）在接受德国之声采访时表示：“中国将欧洲视为博物馆和购物中心，这里对中国压制性内外政策的抵制相对有限，中国公司可以购买一切。”

“中国现在必须做好准备，承认欧洲不是一个较弱的中等力量、会仅因为想向中国出售更多的汽车和机械而向中国磕头“，贝科夫斯基同时也是位于米兰的意大利国际政治研究所亚洲项目的负责人。他补充道：“没有人反对扩大贸易关系，但也要实现互惠互利。”

欧洲的新自信从其反对中国政府补贴的行动中可见一斑。“在地缘政治方面，欧盟不一定是最强大的行动者。而在贸易和投资政策方面，欧盟委员会却颇具影响力，可以自视为一个大国”。

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外交冰川期

2021年，欧盟委员会暂时冻结《中欧全面投资协定》（CAI）的批准程序，起因是中国在新疆自治区系统性镇压维吾尔人事件曝光后产生的外交分歧。布鲁塞尔和北京互相施加了制裁。

此次中欧峰会的举行时间正值冬季，也是双边关系的冰河时期。能否解冻仍有待观察。峰会召开前，中国转而抛出外交客套言辞。

在庆祝欧盟与中国建立全面战略伙伴关系20 周年之际，中国外交部副部长孙卫东本周在与欧盟对外行动署 （EAD）副秘书长莫拉（Enrique Mora）会面时表示：“中欧关系面临新机遇、新挑战”，双方要“充分尊重彼此核心利益”。

显而易见的是，双方的核心利益之间存在紧张关系，因为贸易和政治无法分割。

“解码中国”是德国之声的一个系列节目，从德国和欧洲的角度对中国在当前国际问题上的立场和论点进行批判性解读。

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