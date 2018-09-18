 观察组织：俄军在叙利亚的空袭导致1.8万人死亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.10.2018

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时政风云

观察组织：俄军在叙利亚的空袭导致1.8万人死亡

 一个叙利亚战争观察组织称，过去3年来，俄罗斯在叙利亚的空袭导致1.8万人死亡。但是俄罗斯说实际消灭的恐怖分子人数接近85,000人。

Syrien russische Langstreckenbomber Tu-22M3 (picture-alliance/Ministry of defence of the Russian Federation)

俄罗斯长途轰炸机图-22M3在叙利亚执行任务

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（德国之声中文网）上周日，一个战争观察组织称，自从3年前俄罗斯开始空袭叙利亚以来，已有超过1.8万人死于它的轰炸。

为了支持叙利亚政府，俄罗斯于2015年9月30日对叙利亚局势进行军事干预，改变了战争进程。阿萨德政权得以重新夺回大量的土地。

根据叙利亚人权组织"瞭望"统计，在这3年期间，俄罗斯空袭导致18,096人死亡。

其中，7,988人属于平民，包括1,936个孩子和1,199名妇女，这家位于英国的观察组织说。另外有5, 222人是"伊斯兰国"战士 ，以及4,875名叛军战士及圣战分子。

西方国家及反叛武装指控俄罗斯和叙利亚政府的战斗机对民众进行无差异轰炸，故意袭击医院、学院和市场。

俄罗斯否认以平民为袭击目标。俄国防委员会周日说，"准确"的空袭死亡人数为85,000名"恐怖分子"。

叙利亚救援组织"白头盔"周日也发布报告，指控俄罗斯轰炸在敌方阵地的救援人员。它说俄罗斯空袭导致1,848名平民死亡，其中包括27名"白头盔"志愿人员。

"白头盔"组织说，俄罗斯"无差异袭击平民区域，导致死伤无数，且因轰炸市场、面包店、居民区、流民营地、学校和医院，导致大量基础设施受损"。

同时，俄罗斯还向叙利亚派遣了地面特别部队和武装警察，协助伊朗支持的势力帮助阿萨德政权。

俄罗斯干预初始，阿萨德政权只控制了叙利亚四分之一的土地，而现在它控制了三分之二。

除了俄罗斯和叙利亚政府的战斗机之外，美国主导的反伊斯兰国联盟也从2014年9月开始多次在此执行空袭任务。

上周，观察组织"瞭望"说，针对伊斯兰国的联合空袭导致3,300平民死亡。

 联合部队确认平民死亡人数为1,059人，包括自2014年6月以来在伊拉克针对伊斯兰国的空袭导致的死亡人数。

 观察组织"空战"估计，从2014年到2018年在伊拉克和叙利亚的联合行动，导致死亡的非战斗人员人数至少在6,575到9,968之间。

观察组织"瞭望"说，它根据执行空袭的战斗机的类型、位置、飞行模式和弹药来确认飞机来自哪一方。

 

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