要健康，孩子按时睡觉、大人也别熬夜

（德国之声中文网）缺少睡眠可能引发抑郁、体重增加、高血压、胰岛素阻抗、二型糖尿病和心血管疾病。研究表明。

美国杜克大学一项新的研究表明，有规律的睡眠不仅有利于儿童，同样有利于成人。

研究者调查了2000名成人的睡眠模式，让他们连续7天戴上睡眠跟踪仪器，并记录睡眠情况。

结果显示，有规律的睡眠者保持了更好的心脏健康和新陈代谢功能。无规律睡眠者更容易身体超重、血糖和血压增高。而且，后者比前者也更容易心脏病发作。

研究者相信，睡眠、心脏健康和新陈代谢之间相互影响。但是，他们并不确定体重增加是否一定由缺少睡眠导致，不能排除还有别的原因。

这项研究的首席作者Jessica Lunsford-Avery说，"随着研究的深入，我们希望能够从生物学上解释事情是如何发生的，至少可以弄清什么是首要的影响因素，或者说先有鸡还是先有蛋。"