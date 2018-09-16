 要健康，孩子按时睡觉、大人也别熬夜 | 科技环境 | DW | 07.10.2018

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科技环境

要健康，孩子按时睡觉、大人也别熬夜

每天晚上准时睡觉，不仅有利于儿童成长，成人也从中受益。一项新的研究表明，有规律的睡眠好处多多。

Schlafende Frau (Colourbox)

每天在固定时间睡觉和起床，是更健康的生活方式

（德国之声中文网）缺少睡眠可能引发抑郁、体重增加、高血压、胰岛素阻抗、二型糖尿病和心血管疾病。研究表明。

美国杜克大学一项新的研究表明，有规律的睡眠不仅有利于儿童，同样有利于成人。

研究者调查了2000名成人的睡眠模式，让他们连续7天戴上睡眠跟踪仪器，并记录睡眠情况。

结果显示，有规律的睡眠者保持了更好的心脏健康和新陈代谢功能。无规律睡眠者更容易身体超重、血糖和血压增高。而且，后者比前者也更容易心脏病发作。

研究者相信，睡眠、心脏健康和新陈代谢之间相互影响。但是，他们并不确定体重增加是否一定由缺少睡眠导致，不能排除还有别的原因。

这项研究的首席作者Jessica Lunsford-Avery说，"随着研究的深入，我们希望能够从生物学上解释事情是如何发生的，至少可以弄清什么是首要的影响因素，或者说先有鸡还是先有蛋。"

  • Mann schläft auf einer Couch (picture-alliance/Bildagentur-online/Tetra)

    为什么睡不好？看看自己有没有中招

    糟糕的睡眠环境

    舒服的枕头和床垫，遮光、安静、不冷不热的环境，这些听起来像是老生常谈，然而实实在在对我们的睡眠很重要。如果赶上出门在外担心条件不允许，就提前做准备，比如随身携带舒服的眼罩、睡眠喷雾等。

  • Film TAXIDERMIA, Adel Stanczel, Gergely Trocsanyi, 2006. (picture-alliance/Everett Collection/Tartan)

    为什么睡不好？看看自己有没有中招

    动得太少或太晚

    很多人都有这样的体会：如果一天没怎么动，晚上就睡不好。生命在于运动这句话，也适用于睡眠。不过要注意的是，最好避免在睡前两、三个小时做剧烈运动，否则容易兴奋、反而影响入睡，可以做一些拉伸或者散散步。

  • Syrien Nachtclub in Damaskus (Anwar Amro/AFP/Getty Images)

    为什么睡不好？看看自己有没有中招

    太兴奋 自然睡不着

    K歌、热舞、狂欢、打牌，这些容易让人兴奋的活动都容易导致失眠。对于比较敏感的人，就连高声聊天、上网抢购都会“中招”。不过如果都戒掉，人生会不会少了不少乐趣？鱼和熊掌，自己抉择吧。

  • Deutschland Fulda - Finale der Deutschen Grillmeisterschaften (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    为什么睡不好？看看自己有没有中招

    吃得太油腻

    吃得太多或者饥肠辘辘都不宜于睡眠。晚餐最好告别油腻、高脂肪，吃一些清淡好消化的食物。中国人爱喝的小米粥以及东西方人都爱吃的香蕉，也都是助眠好食物。

  • Symbolbild Alkoholkonsum (Colourbox)

    为什么睡不好？看看自己有没有中招

    酒精

    虽然喝酒常会让人有睡意，然而酒精（特别是大量酒精）对睡眠质量有影响。很多人可能都有这种经历：醉酒后半夜醒来，再也睡不着或睡不好。此外，人体对酒精的耐受性会逐渐增加，所以开始喝一杯红酒就会犯困，然而过一阵后，同量的酒精可能就会失去这种催眠作用。

  • Symbolbild Kaffee Fairtrade Kaffeebohne (Fotolia)

    为什么睡不好？看看自己有没有中招

    过多咖啡因

    咖啡提神而容易影响睡眠，这一点大家都知道。然而要注意的是，含咖啡因的可不仅是咖啡，红茶、绿茶、黑巧克力、可乐以及各种能量饮料都含咖啡因。如果对咖啡因比较敏感，也应该尽量少摄取。

  • Frau mit Smartphone (picture-alliance/PhotoAlto/F. Cirou)

    为什么睡不好？看看自己有没有中招

    玩手机

    电子产品可以算得上是睡眠“杀手”。戒掉睡前玩手机，也避免把笔记本电脑带上床，看看是不是会更容易入睡。

  • Symbolbild - Schlafen vor dem Fernseher (picture-alliance/Bildagentur-online/Tetra)

    为什么睡不好？看看自己有没有中招

    生活不规律

    生活不规律，就很难形成固定的生物钟，也会影响睡眠这个系统工程。这就像是每天跨越不同时区一样，自然容易产生睡眠问题。而有规律的作息则有助于体内褪黑素的分泌、更快入睡。

  • Schlaflosigkeit Kind (Fotolia/oocoskun)

    为什么睡不好？看看自己有没有中招

    着急想要赶快睡着

    很多时候都是越想睡反而越睡不着。数羊、冥想、吃药、泡澡，统统不管用。平日的压力加上睡不着带来的焦虑，越发失眠。怎么办呢？试试忘记要睡个好觉这件事，不要把睡眠当任务。毕竟，生命除了睡觉（或者失眠），还有另外三分之二的时间。

    作者: 王凡


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