蔡過境美待遇提高？分析：延續性大於突破性

(德国之声中文网) 蔡英文8月19日返台途中过境美国休斯顿，到访美国太空总署 (NASA) 的詹森太空中心 (Johnson Space Center)。这是历来首位台湾总统过境期间造访美国官方机构，而且时机又在美国通过《台湾旅行法》之后，格外惹人瞩目。

美国太空总署是联邦政府辖下的机构，蔡英文参观了控制中心和太空站训练区。她也在当地会见部分国会议员和出席侨胞晚宴。早在一星期前，蔡英文过境洛杉矶期间到访台湾驻美侨务机构，发表公开演说、会见州长和议员等政要。

NASA之行具突破性

这次过境待遇真的较以往有所提高吗？台湾政治大学国际关係研究中心名誉教授丁树范接受《德国之声》访问作出分析，他也在7月随同陆委会主委陈明通访问华盛顿。

丁树范认为，较为值得注意的环节是参访美国太空总署 (NASA)﹕「算是一种突破，它是联邦政府机构，但始终它只是科技部门。其他行程基本上是过去做法。」

但他认为外界也不宜过份诠释﹕「北京有人解读美国让蔡英文去NASA是要测试中国底线，但我个人不这麽认为。如果要测试底线，大可以让她过境纽约，所以是中国某程度上过度解读。因为NASA是不敏感的单位，而且美国也不可能给蔡英文看NASA最先进的技术。」

高估台湾旅行法作用？

这次是美国国会通过《台湾旅行法》后，首次有台湾总统踏足美国。外界原本都关注美国会否应用新法与蔡英文有突破性官式互动，但最后却不如所料。

「旅行法只是反映美国国会的反中声音，但外交主导权仍在行政机关手上。」他表示﹕「我认为川普现在并没有那麽强的反中情绪，他只是反映民意要求中国更公平开放，例如遵守WTO承诺。川普只是在基础政策上施压，但并没有想要发动新的冷战。」

丁树范认为《台湾旅行法》是姿态居多，外界不应抱持「不切实际的期待」。而在他看来，蔡英文团队也理解这一点。

「这次行程着重持续性大於重大突破。」他觀察﹕「從結果來看，蔡英文充份了解目前環境非常敏感和複雜，不想過度張揚，在許可範圍內適度提高台灣的曝光度，例如去NASA跟美國官員維持順暢關係，但又不至於令中國採取甚麼連鎖反應。」

分析﹕台对美态度审慎

纵然这次过境开放媒体随访似乎较为高调，但丁树范认为，蔡英文还是明白今天的大环境与十多年前陈水扁过境纽约，不能同日而语。2003年，同属民进党的陈水扁以总统身份过境纽约，期间高调领取人权奖项和发表多场公开演说。

「现有的大环境和当年很不一样，中国国力更加强大。蔡团队对整个区关係的分析，还是抱持审慎的态度，并没有好像一些绿营人士那样过度乐观。」

他认为要判断美台关係是否有实质加强，还是有待观察双方会否强化安全关係，才具有指标性意义。

李芊（发自台北）