蔡英文祝卡斯特罗当选 洪都拉斯外交动向受关注

（德国之声中文网）洪都拉斯大选结果出炉，随着执政党候选人在周三（12月1日）宣布败选，左翼的在野党「自由联盟」候选人总统候选人西奥马拉·卡斯特罗（Xiomara Castro）确定当选，成为洪都拉斯史上首位女总统。

台湾总统蔡英文隨後在推特上以西班牙语表示祝贺。她写道：「恭贺卡斯特罗当选洪都拉斯总统。 我期待为我们人民的福祉和深化台湾和洪都拉斯关系而共同努力。」卡斯特罗随後也转贴了该推文并写道：「非常感谢蔡英文总统。」

由於卡斯特罗竞选时曾表示，当选後将与中国建交，与台湾的邦交关系备受关注。台湾外交部长吴钊燮日前表示，对於台湾和宏都拉斯的邦交相当有信心，并称与参选两边的阵营都有深入交往，「（邦交）应该是不会有问题」。

美国国务院一位高级官员24日表示，一个出访洪都拉斯的美国代表团向两位主要总统候选人明确表示，华府希望洪都拉斯与台湾保持长期的外交关系。这位不愿透露姓名的官员还说，华盛顿已经警告洪都拉斯与中国在该地区的做法有关的一些风险。

卡斯特罗女兒曾受台湾庇护

卡斯特罗过去曾是第一夫人，她的丈夫曼努埃尔·塞拉亚（Jose Manuel Zelaya Rosales）担任总统时期间，2009年6月28日因军方发动政变而下台。

台湾官方媒体《Taiwan Today》2009年报导，塞拉亚遭罢黜并驱逐出境之际，台湾为塞拉亚的小女儿提供了临时政治庇护，让她待在大使馆，但却因为担心卷入洪国内政而拒绝庇护卡斯特罗。

时任台湾外交部长杨进添当时证实，台湾驻洪都拉斯大使馆决定向塞拉亚的女儿（当时已怀孕7个月）和她5岁的孩子提供庇护，是「出于人道主义考虑」，杨解释说。该事件发生在塞拉亚被政变推翻并被迫离开该国的同一天。据杨进添说，塞拉亚的女儿和她的孩子到7月10日前都一直留在使馆。

报导称，塞拉亚下台后，正在巴拿马出席里卡多·马蒂内利总统就职典礼的时任总统马英九，也加入了国际谴责的行列，发表了反对政变的声明。

会否与台湾断交？

虽然卡斯特罗之前表态当选後，为了改善国家经济将与北京建交，这也代表机会结束与台湾80年的邦交关系，但她的一位核心幕僚在上周又向媒体表示，卡斯特罗还没做出最後的决定。

中华民国在二战时期与洪都拉斯建交，当时中华人民共和国仍未建政。近年来，洪都拉斯是否转向北京，已经成为政权更迭以及大选前，不分党派的共同口号，用来换取更多的经济利益。

洪都拉斯前总统波菲里奥·罗沃（Porfirio Lobo Sosa）2013年曾经召回驻台湾大使并降至代办级，当时公开表示对同中国建交持开放态度。

洪都拉斯现任总统叶南德兹（Juan Orlando Hernández Alvarado）在台湾前总统马英九执政时，欲推动与北京关系正常化，但中国却以不影响与台湾的关系为前提，拒绝了洪都拉斯的建议。

叶南德兹在特朗普总统任内，有意承认中华人民共和国的计划则因美国介入而搁置。而今年大选前，埃尔南德斯旧事重提，藉取得中国制疫苗表态称不排除开展与北京互设商务办事处。台北外交部次长俞大㵢赶往安抚后暂时平息，但变数仍然存在。

叶南德兹上个月，洪国举行大选前访问台湾，该访问主要是要消除台湾与洪都拉斯邦交不稳的担忧，并传达支持台湾的强烈信息。

关注国会选举

周日投票结束后，卡斯特罗的票数持续领先，执政党国家党的纳斯里·阿斯富拉（Nasry Asfura）祝贺卡斯特罗获胜。11月30日热烈祝贺她的胜利，尽管结果仍不完全，截至周三（1日）上午，只计算了53%的票数。

洪都拉斯新任总统就职典礼订将於明年1月举行，在她的主要竞争对手承认在总统选举中失败的一天后，她的政党正在等待立法选举结果，以确定他们是否会获得国会的控制权。

洪都拉斯的选举是在中美洲民主倒退的背景下进行的，从尼加拉瓜到萨尔瓦多的政府越来越来越巩固其权力，同时削弱政府机构的独立性。当卡斯特罗1月就职後，就代表右翼国家党12年的执政划下句点，当地社会的周三（1日）将焦点转向将选出128名国会议员的选举上。

国会的权力平衡悬而未决，但是初步结果也似乎表明，卡斯特罗的政党及其盟友有可能取得简单多数。这将有助于通过卡斯特罗的一些立法优先事项，但她关于召开大会重写国家宪法的承诺仍可能受阻，因为这需要三分之二的多数票。

当地政治分析专家劳尔·皮内达（Raul Pineda）向路透社表示，他对卡斯特罗对下届国会的影响不是太过笃定。

他说：「卡斯特罗和她的盟友还需要从自由党那里获得近20张选票，才有可能达到宪法改革的三分之二的票数门槛。」并指出，而选出新任最高法院成员和新的总检察长，也需要同样的超级多数。。

（综合报导）

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