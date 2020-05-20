蔡英文推两岸维持现状 专家：演说展现改革决心

(德国之声中文网) 台湾总统蔡英文周三 (5月20日) 正式宣誓就职，开启她的第二任总统任期。专家认为，蔡英文在就职演说开头感谢台湾人在新冠疫情期间配合政府政策之举，显示她在提醒台湾人应该对於台湾的防疫成就感到骄傲。

美国2020富尔伯莱特（Fulbright）访问学者南乐(Lev Nachman) 告诉德国之声：「蔡英文透过演说提醒台湾人应该要为台湾在疫情间对国际社会做出的援助感到骄傲，某种程度上来说，她的演说能让台湾人民反思身为台湾人的价值。」

华府智库Global Taiwan Institute的副董事长叶介庭则认为，由於目前与全球公共政策相关的讨论都还是围绕着新冠疫情，所以蔡英文的就职演说也势必得从新冠疫情出发。他向德国之声表示：「我认为蔡英文该段演说内容明显是想告诉国际社会在新冠疫情肆虐之际，为何他们应该重视台湾的发言权。」

此外，蔡英文也在演说中提及台湾过去四年来经济发展的成就。南乐指出，由於多数台湾人仍不太满意过去四年来台湾的经济表现，所以蔡英文在演说中着重台湾过去四年的经济成长，让她未来四年在推动经济政策时，能有个更有力的出发点。

另一方面，蔡英文在演说中也承诺会持续积极参与国际事务，争取参与国际组织的机会并强化与其他友邦的关系。叶介庭认为，这显示蔡英文认知到目前国际社会对台湾争取参与国际事务的机会，有一定程度的支持声浪，而这个声浪中支持的成分大过於同情台湾处境。他告诉德国之声：「这些支持声浪代表国际社会认为台湾有一定程度的正当性能评论或参与国际事务。」

维持现状的两岸关系

各界也十分关注蔡英文在就职演说中，会如何替台湾未来四年的两岸政策定调。南乐与叶介庭都认为，今日的演说显示蔡英文未来四年的两岸政策，仍会着重在维持现状与持续推动与中国政府和平对话的可能性。

南乐指出，蔡英文透过就职演说再次重申，她会尊重中华民国宪法，并努力维持两岸现状，而这个立场与四年前她首次就职时并无太大的差别。南乐向德国之声表示：「蔡英文在今天的演说中，也重申台湾不会接受中国政府透过『一国两制』推动两岸和平统一的提案，但是她愿意与中国在和平对等的前提下，展开对谈。很明显的，蔡英文想表达的是，她正在等待中国政府展露愿意对谈的意愿。」

观看视频 01:27 分享 趁疫武统？ 台湾人怕不怕 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3cFwK 趁疫武统？ 台湾人怕不怕

叶介庭认为，将和平对话作为她两岸政策的基石，让蔡英文能从道德制高点来否决中国针对两岸展开对话所列出的先决条件。他说：「蔡英文基本上在告诉习近平：『只要你同意与我以和平对等的方式展开以和平对等的方式展开对话，我们什麽都可以谈』。」

除此之外，蔡英文在演说最後也提到将在立法院成立修宪委员会，为各种宪政改革的议题提供一个对话平台。南乐认为，此举对於蔡英文接下来想推动废除考试院与将选举投票年龄下修至18岁都是非常重要的一步。他告诉德国之声：「如果蔡英文能在第二任内成功将选举投票年龄下修至18岁，这将会是她第二任内重要的成就。」

叶介庭则表示，除了将投票年龄下修至18岁外，目前台湾的社会对於其他须透过繁复的宪政改革来完成的议题，并未有太多讨论。他说：「但如果中国一直试图改变两岸现状的话，台湾社会或许会愿意针对其他宪政改革相关的议题展开讨论。」

南乐认为，整体来说，蔡英文仍透过就职演说展现了她愿意追求改革的意愿，而在她没有连任压力的前提下，各界会期许蔡英文能在第二任尝试推动更多大胆的改革。他说：「但是根据蔡英文过去四年的执政成果来看，我们无法预测她是否会如各界所期望的大胆推动改革。」