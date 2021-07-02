 荷兰反省蓄奴历史 阿姆斯特丹市长道歉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.07.2021

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时政风云

荷兰反省蓄奴历史 阿姆斯特丹市长道歉

荷兰一个独立调查委员会指出，首先要做的是为殖民时期的不正当行为道歉。阿姆斯特丹市已迈出第一步。不过，仅有动听的言辞是不够的。

Sklaverei in Suriname Niederlande

前荷兰殖民地苏里南的非洲奴隶——现实要比这幅1806年的英国版画所显示的更残酷 

 （德国之声中文网）荷兰一独立调查委员会指出，国家必须为殖民时期的奴役行为道歉，并全力消除种族主义后果。政府授权成立的该该委员会在阿姆斯特丹提交的最后报告中强调，蓄奴制是一种反人类罪，国家必须承认这一 "历史性的不公正"。 

阿姆斯特丹已经为其在奴役时期扮演的角色致歉，成为第一个这样作的荷兰城市。在由电视直播的纪念集会上，市长霍尔塞马（Femke Halsema）承认，该市在全球贩奴贸易体系中扮演了共犯角色。她表示，"现在是将殖民时代贩奴这一巨大不公正植入我们这个城市认同的时候了。" 这一道歉在荷兰全国被誉为一重要步骤。 

Amsterdam | Nationale Erinnerung an Geschichte der Sklaverei

阿姆斯特丹市长霍尔塞马（左）在纪念活动上 

长达3个世纪的奴役

在将近300年后，1863年7月1日，荷兰成为废除蓄奴制的最后一批国家之一。荷兰以及苏里南和安的列斯群岛等前殖民地每年都会纪念这个日子。调查委员会建议，将7月1日设定为法定节日。有关清算蓄奴历史的辩论因"黑人贵 "（Black Lives Matter）运动重新高涨。 

Amsterdam | Nationale Erinnerung an Geschichte der Sklaverei

委员会主席欧德修恩（Dagmar Oudshoorn）（右）向内政部长奥隆格伦（Kajsa Ollongren ）呈交报告 

调查委员会在报告中还要求，必须解决荷兰国内存在的种族主义问题，称其是奴役时代造成的历史后果。报告指出，"必须尤其关注并解决劳动市场、住房、教育和警务方面的体制性种族主义问题。" 报告表示，历史当然无法扭转，"但是，人们可表达愿望，尽可能补偿这一迄今仍被视为不公、其消极后果仍能感受到的历史孽迹。" 

  

（德新社，路透社） 

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