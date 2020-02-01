英国脱欧！他们走了！

（德国之声中文网）当晚，脱欧派人士的碰面地点是国会广场，毗邻下院。

脱欧派兴奋

在去年12月的国会选举中，费伊尔斯泰因（Mitchell Feierstein）是脱欧党候选人。不过，无论是他本人还是该党的任何其他人都未能赢得国会席位，--约翰逊首相及其保守党大获全胜。尽管如此，费伊尔斯泰因仍确信，脱欧党"带来了百年最大政治震撼"，虽选举失败，仍是历史赢家。该党现已无足轻重，他对此是否遗憾？他回答说，没有的事，他的党"完成了自己的使命"。

然后，他还解释说，退出欧盟后，英国在经济上将好于以前，因为，英国纳税人无需再拯救德国和意大利的破产银行。不过，英国财政部看法不同，并警告说，若未来与欧盟只达成一份简单自贸协定，若干年里，本国经济将萎缩5%。

然而，广场上的那些坚定的脱欧派人士则并不这么看。一名集会活动的参与者说，"我们根本不想要与欧盟的协议"。他举着的一块标语牌上写着："我们要的是世贸组织规定" 。他说，他觉得，有世贸组织，足已。

脱欧派兴奋不已

最后的拥欧派人士

当天下午时分，的确只有少数几名拥欧派人士敢来国会广场。他们知道，广场逐渐会转变成脱欧派的庆祝集会之地。对寥寥无几的手持蓝色欧洲旗的人士，脱欧派们确也已大表不敬，--"你们是失败者"或"滚蛋！"这样的话还算是客气的。

在不远处的泰晤士河畔，一名伦敦青年走过在那里等待英国脱欧倒计时最后场面的电视台摄像机，喊道："告诉大家，我们非常难过。"一位年纪大些的行人摇着头，说："荒唐啊，……都是这里的报纸洗脑的结果，人们相信了这整个扯淡。"他表示，他自己无所谓啦，但事关他的子女和孙辈。他说，赞同退出欧盟的主要是受教育程度低的人，而他来自苏格兰，退盟后，他便会叫自己是"苏格兰人和欧洲人"，不再是"英国人"。他将是在苏格兰再度公投时赞同脱离联合王国的人们中间的一个。

拥欧人士也出现在脱欧派的庆祝现场

脱欧王告诫本国民众

约翰逊多少还是阻止了这一天大张旗鼓庆贺、泰晤士河上空烟花升腾。在这个历史性日子之夜，这位首相出现在唐宁街10号的壁炉前，发表讲话，俨然一副媾和者和国务家的样子。他称，退出欧盟"这不是结束，而是一种开始"。他说，"这是一个大幕拉起、新戏上演的时刻，是国家真正新生和变革的一刻。"

不过，这位政府首脑并未提及在选战中他如此信心满满地承诺过的脱欧后的"辉煌时代"。相反，他称，要"价值提升"英国国内迄今被抛在后面的那些地区，将向发展滞后的北部投资。而这与欧盟和脱欧有何关系，人们大惑不解。因为，布鲁塞尔本就十分赞同资助落后地区的发展。

约翰逊在讲话中呼吁国民重新团结、和好。然而， 他并无可提供给拥欧派的东西，因为，媒体已报道说，他计划的是硬脱欧，只愿同欧盟达成一份简单的自贸协议。

约翰逊尊崇战时首相丘吉尔，视自己为其继承人。不过，这位率领英国脱欧的胜者在壁炉讲话里影射的丘吉尔的那句著名的话却是这样的："这不是结束。这甚至不是结束的开始。但，这可能是开始的结束。"1943年，在英军首次取得对德军的一次胜利后，丘吉尔发表了这一讲话。这也非常适合用于英国脱欧。因为，英国脱欧不是一种状态，而是一种过程。至于它最终会导致产生多少政治和经济的破坏，这无人知道，胜利之日的脱欧派尤其如此。