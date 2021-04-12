若绿党大选获胜，将会推行哪些新政？

（德国之声中文网）绿党的总理候选人已经确定：安娜莱娜·贝尔博克（Annalena Baerbock）将代表绿党角逐今年九月举行的联邦大选。这也是绿党有史以来第一次将进入联邦政府作为自己明确的参选目标。1998年的联邦大选中，绿党以6.7%的得票率偶然成了社民党的执政伙伴，这是绿党事先也未曾料到的。23年之后的今天，德国的政坛格局已经今非昔比，绿党的民调支持率一直稳步保持在20%以上。

过去几年当中，绿党了同任何政党联合执政似乎都不再是禁忌话题，当然右翼民粹主义的德国选项党（AfD)不在绿党的选项之内。在各联邦州，绿党参与的联合政府已经包括所有大党，唯一的例外是巴伐利亚的基社盟。绿党只和社民党联合执政的教条早已成为过去。这个以保护环境为己任的党派已经变得非常灵活务实。以至于有些批评者甚至说，绿党的政治主张都成了可以经常改变的内容。

争论文化已经成为历史

那些当年经历过绿党党代会的人可能还记得这样的场面：无休无止的争论，杂乱无章的会场。然而，今天的绿党已经不再是这个样子：党内高度团结在新选出的领导层周围，对政治对手那种尖酸的批评也不再是家常便饭。尤为令人惊奇的是，今天的绿党竟强调宪法的神圣不可侵犯。总之，该党已经打定主意要参与执政，因此绝不允许自己再出半点闪失。

气候保护仍是核心主张

就政治主张而言，绿党仍保持了四十年前建党时的初衷：保护环境，尤其是要阻遏气候变化的进程。绿党的竞选纲领也符合其支持者的预期：绿党主张在2030年之前，将温室气体排放量减少70%，而现政府的减排目标则只有55%。为此目的，绿党主张加快能源转型的进程，加快可再生能源的开发利用，并让德国街头出现更多的电动车辆。虽然其他的政党也有类似的主张，但绿党的标准显然更高，实现起来难度也显然更大。但这也正是绿党的立党之本。

外交路线的一贯性

在外交政策方面，绿党会保持更多的一贯性。绿党主张推进欧洲的一体化发展，或者说使欧盟进一步发展壮大，绿党希望为跨大西洋关系重新注入活力。

对于中国、俄罗斯或者白俄罗斯的反对派力量，绿党常常予以公开支持。有鉴于此，绿党一旦进入政府，想必会对北京发出强有力的声音，比如维吾尔人的人权问题。

扩大公共支出

在经济和社会福利政策方面，绿党主张扩大国家权限，并增加公共支出。绿党的竞选纲领还需要在今年六月的党代会审核批准，但现在可以确定的内容就包括很多大手笔的投资计划，比如为转换职业者提供资助，推进德国的数码化进程以及加强在可持续性发展领域的投资等等。

至于疫情过后，空虚的国库如何应对这些大手笔投资，还有待进一步观察。联盟党派已经宣布将会努力实现政府收支平衡，如果绿党联合执政，如何推进各自的财政计划，人们也拭目以待。绿党已经多次提出高收入者应缴纳更多税款的主张，不过，基民盟基社盟认同这种主张的可能性微乎其微。

反对社会分化

就社会政策而言，绿党反对排外思潮、反对种族主义，并主张性别平等。此外，绿党还希望为减少德国社会的两极分化贡献自己的力量。这将是一件极为困难的事情，包括联邦议院副议长罗特在内的很多绿党政治家恰恰是右翼势力宣泄仇恨的对象。

绿党拥有牢固的中坚力量

总体而言，绿党领导层比较缺乏从政经验，但联邦议院中的绿党党团代表团和各联邦州的党组织为绿党高层提供了坚实的后盾。比如外交政策专家诺利浦尔（ Omid Nouripour），欧洲事务专家勃兰特内尔（ Franziska Brantner）以及绿党议会党团总干事哈塞尔曼（ Britta Haßelmann）都是久经沙场经验老道的政坛高手。

当年曾任德国外交部长的绿党政治家费舍尔（Joschka Fischer）退休后，绿党高层遇到问题仍需要向这位元老级人物取经求教。但今天的绿党领导层显然已经不需要这么做了。

亲历退核

如果今年联邦大选中，绿党能够如愿以偿，以执政伙伴身份进入政府或总理府，对绿党将具有非同一般的意义。因为随着2022年德国最后一家核电站被关闭，绿党建党之初的反核理想将在德国成为现实。当然，今天的绿党领导层已经非常务实，也许他们不会在退核问题上大做文章。

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