若国际法庭下达逮捕令 德国将逮捕内塔尼亚胡？

支持以色列是柏林的一项重要国策，但德国同时也是国际法坚定的支持者。在国际刑事法院申请以战争罪等通缉以色列总理后，德国政府陷入两难窘境。

（德国之声中文网）德国会逮捕以色列总理内塔尼亚胡吗？周三（5月22日）德国联邦政府发言人回答记者提问“德国是否遵守国际刑事法院的决定”时说，“是的，我们会遵守法律法规”。他补充说，德国一直以来是国际刑事法院的支持者。德国政府的以上官方表述被普遍理解为，假如内塔尼亚胡置身于德国领土，德国会将其逮捕并引渡给国际刑事法院。

本周一（5月20日）国际刑事法院（ICC）申请向以色列总理内塔尼亚胡、防长加兰特以及3名哈马斯领导人发出逮捕令。德国是《国际刑事法院规约》的签约国，但以色列不是，因此后者不承认ICC管辖权。

国际刑法法院英籍首席检察官卡里姆·汗（Karim Khan）在诉状中宣布，以“战争罪”与“危害人类罪”等罪名为由，申请对以上5人实施逮捕。卡里姆·汗谴责内塔尼亚胡等以色列军事高层在去年10月7日后开始的反恐战争中，在加沙地区使用饥饿等反人类手段作为战争武器。他认为，以色列有计划地剥夺加沙地带平民的食物、饮水、药物和能源等“生存不可或缺之物”，蓄意导致民众承受巨大苦痛，内塔尼亚胡和其防长加兰特对此负有责任。

在同一份诉状中，哈马斯被指控犯下灭绝与谋杀、劫持人质、酷刑、强暴等罪行。卡里姆·汗指出，有理由认为哈马斯从以色列绑架的人质面临非人道的待遇，且其中有些人被挟持期间遭受了性暴力。

德国外交部发表声明称尊重ICC，但认为其同时对以色列与哈马斯领袖寻求发出逮捕令，制造出“两者等同的错误印象”。德国反对党基民盟领袖梅茨（Friedrich Merz）表示，对内塔尼亚胡总理和哈马斯领导人同时提出逮捕申请，显示了“颠倒凶手与受害者的荒谬”。

5月中旬的加沙中部 图像来源: dpa/picture alliance

以色列大使：到了检验德国的时候

国际刑事法院首席检察官的步骤让德国政府陷入进退两难的窘境。ICC不是联合国下属的组织，但全球123个国家支持ICC的工作，包括德国，仅去年，德国政府向国际刑事法院汇去2000万美元作为资助。但美国、中国、印度以及俄罗斯等大国没有签署《国际刑事法院规约》。

对德国来说，支持以色列是国家政策中的核心事项，这也是德国反省纳粹独裁统治杀害数百万犹太人的那段最黑暗历史的结果。不过，这项国策是否也适用于内塔尼亚胡总理个人？

周三，政府发言人赫伯史特赖特（Steffen Hebestreit）回答记者提问时表情紧张，他澄清道，ICC首席检察官的控告并“没有让肖尔茨总理受到震惊，他也并未表示愤怒。我们表明对二者同等对待的做法持批评观点，指明了两者间的不同。”

以色列驻德大使普罗索（Ron Prosor）说，“现在到了无条件检验这项（支持以色列）国策的时候。”他表示，"如果让我们自卫，同时绑上我们的双手，那么有权自卫便是一句不可信的空洞言辞。"

德国政府发言人赫伯史特赖特：我们遵守法律法规 图像来源: Florian Gaertner/photothek/picture alliance

其它国家怎样表态？

法国表态支持国际刑事法院。法国外交部周一发表声明表示，“支持国际刑事法院以及该院的独立性，不论在何种情况下，都应同有罪不罚的现象作斗争”。

比利时赞同法国对国际刑事法院所持的态度，比利时外长拉赫比卜（Hadja Lahbib）在X平台上发帖说，“在加沙犯下的罪行必须受到最高级别的诉讼，无论犯罪者是谁。”

美国总统拜登形容，ICC申请对内塔尼亚胡的逮捕令“令人无法接受”，并强调不能把以色列跟哈马斯画上等号。“我们会一直跟以色列站在一起，共同抵抗对其安全的威胁。”

匈牙利对ICC申请向内塔尼亚胡签发逮捕令说“不”。匈牙利总理府部长古利亚斯（Gergely Gulyas）说，如果以色列总理访匈，他不用担心逮捕。

捷克总理菲亚拉（Petr Fiala）认为，对内塔尼亚胡的战争罪指控 "令人震惊，完全不可接受"。

国际刑法法院英籍首席检察官卡里姆·汗。普京通缉令也是他申请的 图像来源: Chepa Beltran/LongVisual via ZUMA Press/picture alliance

普京、卡扎菲等被ICC通缉

俄罗斯侵略乌克兰战争爆发后一年，2023年3月，国际刑事法院对俄罗斯总统普京发布逮捕令，指控普京犯下战争罪以及对乌克兰儿童被绑架负有个人刑事责任。因担心被扣留，普京后来没有出席8月份在南非举行的金砖会议。南非是《国际刑事法院规约》的签署国。通缉普京的消息传出后，德国总理肖尔茨曾表示，“没有人能凌驾于法律之上”。

虽然国际刑事法院此前对普京总统、利比亚已故领导人卡扎菲等国家领导人发出过逮捕令，但如果ICC法官此次决定接受检察官的申请，这将是国际刑事法院首次向西方支持的民主国家领导人下达逮捕令，因此将产生深远影响。

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