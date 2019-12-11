苏格兰称再推独立公投 约翰逊断然拒绝

（德国之声中文网）英国苏格兰政府首席大臣、苏格兰民族党党魁斯特金（Nicola Sturgeon）本周五（12月13日）英国议会选举结束后表示，"现在到了这个国家决定未来的时刻"。她说将在下周就苏格兰退出大不列颠王国举行公投提出申请。"苏格兰人民已经发声。现在到了决定我们未来的时刻。"在本次英国议会下院选举中，斯特金领导的苏格兰民族党增多了议席。

苏格兰选民本次基本上是在使用投票的机会表达反退欧的立场。在全部可获得的59个席位中，苏格兰民族党获得了48席，比上届增加了15个席位。斯特金认为，这一结果无疑是对她继续推动苏格兰独立公投的授权。

苏格兰民族党党魁斯特金

在她看来，苏格兰只有作为独立的国家才能在欧盟中保留一席之地，而如果同英格兰、威尔士和北爱尔兰捆绑在一起，就不得不同它们一道完成退欧。斯特金周五在爱丁堡表示，"约翰逊也许得到了率领英格兰、威尔士和北爱尔兰退出欧盟的授权，但他没有得到带领苏格兰退欧的授权。"她表示，将在今年圣诞节前就第二次举行独立公投正式提出申请。她表示，很清楚，伦敦会拒绝苏格兰方面的请求。2014年苏格兰曾举行过一次独立公投，但过半人表达了愿意留在大不列颠王国的心愿。

约翰逊明确说No

刚刚在大选中获得胜利的英国首相约翰逊对于斯特金再推独立公投的计划表示了明确反对。约翰逊办公室周五下午发出的一份声明表示，2014年苏格兰公投的结果必须得到尊重。在5年前举行的苏格独立公投中，反对苏格兰脱离大不列颠王国独立的票数占了多数。斯特金所在的苏格兰民族党支持苏格兰留在欧盟，而约翰逊主张英国全体退出欧盟。

约翰逊大选获胜，踌躇满志，公开表示他领导的英国保守党已成了事实上的"代表一个国家的政党"。他曾说过，不会允许苏格兰分离出去，因为北爱尔兰可能将效仿苏格兰也走上独立的道路。

英国历史学家、2017年卡尔奖获得者提莫西·贾顿·阿什（Timothy Garton Ash）周五在大选结果公布后发推特表示，"等待我们的，将是民族动荡的十年，它也许是大不列颠及北爱尔兰王国的终结。"