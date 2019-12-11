苏格兰称再推独立公投 约翰逊断然拒绝

（德国之声中文网）英国苏格兰政府首席大臣、苏格兰民族党党魁斯特金（Nicola Sturgeon）本周五（12月13日）英国议会选举结束后表示，"现在到了这个国家决定未来的时刻"。她说将在下周就苏格兰退出大不列颠王国举行公投提出申请。"苏格兰人民已经发声。现在到了决定我们未来的时刻。"在本次英国议会下院选举中，斯特金领导的苏格兰民族党增多了议席。
苏格兰选民本次基本上是在使用投票的机会表达反退欧的立场。在全部可获得的59个席位中，苏格兰民族党获得了48席，比上届增加了15个席位。斯特金认为，这一结果无疑是对她继续推动苏格兰独立公投的授权。
苏格兰民族党党魁斯特金
在她看来，苏格兰只有作为独立的国家才能在欧盟中保留一席之地，而如果同英格兰、威尔士和北爱尔兰捆绑在一起，就不得不同它们一道完成退欧。斯特金周五在爱丁堡表示，"约翰逊也许得到了率领英格兰、威尔士和北爱尔兰退出欧盟的授权，但他没有得到带领苏格兰退欧的授权。"她表示，将在今年圣诞节前就第二次举行独立公投正式提出申请。她表示，很清楚，伦敦会拒绝苏格兰方面的请求。2014年苏格兰曾举行过一次独立公投，但过半人表达了愿意留在大不列颠王国的心愿。
约翰逊明确说No
刚刚在大选中获得胜利的英国首相约翰逊对于斯特金再推独立公投的计划表示了明确反对。约翰逊办公室周五下午发出的一份声明表示，2014年苏格兰公投的结果必须得到尊重。在5年前举行的苏格独立公投中，反对苏格兰脱离大不列颠王国独立的票数占了多数。斯特金所在的苏格兰民族党支持苏格兰留在欧盟，而约翰逊主张英国全体退出欧盟。
约翰逊大选获胜，踌躇满志，公开表示他领导的英国保守党已成了事实上的"代表一个国家的政党"。他曾说过，不会允许苏格兰分离出去，因为北爱尔兰可能将效仿苏格兰也走上独立的道路。
英国历史学家、2017年卡尔奖获得者提莫西·贾顿·阿什（Timothy Garton Ash）周五在大选结果公布后发推特表示，"等待我们的，将是民族动荡的十年，它也许是大不列颠及北爱尔兰王国的终结。"
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独角兽
苏格兰公投真的会走向独立吗？但已经可以确定的事实是：苏格兰有自己的特色。从纹章的兽像就可以看出：从12世纪开始，苏格兰的统治者就会在盾牌上刻上这一神兽的画像。照片上的这只独角兽身处爱丁堡的圣路德宫（Holyrood-Palast）。
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低调的首都
格拉斯哥市（Glasgow）的面积也许更大，但要再往东北方向看，才能找到苏格兰的首都爱丁堡。这里也是苏格兰议会的所在地。经历了大约300年的时间，该议会才于1999年第一次自主的以公民代表的身份召开会议。
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喧嚣、多彩、 Fringe文化
当爱丁堡迎来世界上最大的文化节Fringe时，整个城市都会沸腾起来。每年8月的25天时间里，众多顶尖的喜剧话剧演员会来到爱丁堡，在舞台上、客厅里和大街上带来超过2500场精彩纷呈的演出。
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不只是哈里·波特
在作者J.K. Rowling的笔下，霍格沃兹（Hogwarts）魔法学校位于苏格兰。但是，苏格兰文学远不止这些。比如说史蒂文森笔下的《化身博士》（Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde ）。生活在18世纪的伯恩斯（Robert Burns）可谓是苏格兰文学之父。全世界的苏格兰人每年都会在1月25日这一天庆祝他的生日。
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我叫邦德
……詹姆斯•邦德。在长达20年的时间里，经常强调自己是苏格兰人肖恩·康纳利（Sean Connery）在银幕上塑造了特工007的形象。如今，其他包括伊万·麦克格雷(Ewan McGregor)、罗彼·考特拉尼（Robbie Coltrane）、詹姆斯·麦卡沃伊（James McAvoy）、罗伯特·卡莱尔（Robert Carlyle）以及杰拉德·巴特勒（Gerard Butler）在内的苏格兰演员已经成为电影银幕上的明星。
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苏格兰的穆雷？
如果他赢了，他就是英国人。只有他输了的时候才是苏格兰人。但是安迪·穆雷确实很少输。2013年，他成为继佩里（Frederick John Perry）之后第一个拿下温布尔登冠军的英国人。在伦敦奥运会上，他为英国摘走了两枚奖牌。穆雷表示，如有万一，“我会为苏格兰打比赛。”
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绿茵场上
苏格兰足球队的名声不及英国或者曼彻斯特球队。但是，格拉斯哥凯尔特人队（Celtic Glasgow）有时确实也会活跃于欧洲的足球舞台上。其国家队的球迷最起码是世界级的：“格子军团”最出名的就是他们的苏格兰短裙、激昂的歌声和超大的酒量。
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好酒量的后果
一项2012年的调查显示，苏格兰人的酒量几乎比其南部邻居大五分之一。这会带来严重的副作用：格拉斯哥部分地区的人均寿命甚至和巴勒斯坦加沙地带一样低。伴随着一些城区中高贫困率的是心脏疾病以及其他的麻烦。
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从斯特拉森来的人
但令一项调查结果显示，苏格兰人的受教育水平位居欧洲之首。这里有15所大学。就连威廉王子也决定接受苏格兰的大学教育：他在圣安德鲁斯大学（St. Andrews University）接触到了艺术史，地理以及他的妻子凯特。后者如今是剑桥的公爵夫人。在苏格兰，伯爵和公爵夫人都来自斯特拉森（Strathearn）。
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骄傲的红发
每7个苏格兰人当中，就有1人有一头红发——这一比例在全世界都是独一无二的。人们对这一现象的起因仍有争论，但是缺乏阳光照射有可能是苏格兰红发人群比例很高的原因。在其他国家，人口中红发的比例大约只有百分之一。但他们绝对没有被边缘化：在爱丁堡，骄傲的红发人会齐聚在“Ginger Pride”的大游行活动中。
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苏格兰镑
虽然和英国共同拥有一种货币，但苏格兰人现在就已经开始印制自己的货币了。来自苏格兰的英镑上面写着“苏格兰银行”。这对于南部的部分商家来说，还是一件不可理解的事情。如果苏格兰真的独立，那情况就紧张了。因为那时的问题就是，苏格兰人会不会继续使用英镑。
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哈德良长城
直到今天，都还能在英国和苏格兰接壤的地方看到哈德良长城的遗址。哈德良皇帝曾经为了抵御苏格兰和爱尔兰部落的攻击，下令修建这座长城。公元200年左右，他希望以此能保护其罗马帝国的不列颠省。这里不久后是否会再次成为两个国家的分界线？
作者: Ross Dunbar, phi/任琛