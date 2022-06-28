艾未未新作：65万块乐高重新演绎《睡莲》

（德国之声中文网）中国艺术家、活动家艾未未于4月5日在伦敦展出了其最新大型作品--一幅长达15米的莫奈《睡莲》的复刻作品，使用近65万块乐高积木制作而成。

这件名为《睡莲#1》的艺术作品是艾未未在伦敦设计博物馆举办的新展"有意义"（"Making Sense"）的核心作品之一。这是他八年来在英国举办的最大展览。

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艾未未是中共的批评者，曾被警方短暂拘留并被软禁在家中。

黑暗入口

艾未未将莫奈的名作重新演绎，并在作品中添加了一大块黑色，代表一个黑暗的入口，描绘的是通往中国新疆地下防空洞的门。他的父亲、诗人艾青，在被贴上国家公敌的标签后，其家人被迫流放到那里。

艾未未在预览会上接受路透社采访时表示："父亲在上个世纪20年代作为艺术家前往巴黎学习，后来我和他一起被流放。我在这幅莫奈的《睡莲》中加入了一扇黑色的门，因为莫奈是我父亲很喜欢的艺术家。所以，这实际上是一件回忆之作。"

乐高事件

这件作品是艾未未最大的乐高作品，但他对这种艺术媒介并不陌生。早在2014年他便创作了大型装置作品《痕迹》（"Trace"），使用120万块乐高积木搭出了176个政治囚犯的肖像。

此次展览还包括了另一件新的乐高作品《无题（乐高事件）》（"Untitled (Lego Incident")）。这件作品中的乐高积木是由公众捐赠--乐高曾在2014年短暂拒绝向艾未未出售其产品。

艾未未和他的艺术作品 “柏林，我爱你” 2015柏林电影节期间，艾未未在北京通过skype“遥控”拍摄了一部8分钟短片《柏林，我爱你（Berlin, I love you）》。影片描述了他和在德国的儿子艾老及妻子远隔千里、分居两地生活的故事。

艾未未和他的艺术作品 到柏林看儿子 艾未未在社交网站Instagram的帐户有众多粉丝。2005年7月22日，艾未未在该网站贴出一张手持护照的照片。2011年，中国当局没收了艾未未的护照，将其软禁在家。现在，他终于可以迈出国门了。艾未未说，他重获护照后的首次出行将选择去柏林探望儿子。1年来，艾未未的儿子在德国首都生活。

艾未未和他的艺术作品 第一次在中国举办展览 此前，艾未未的作品都无法在中国展出。不过，2015年6月，中国当局放松了强硬态度。6月6日，艾未未的艺术品首次在北京展出，尽管参展作品显然不允许含有任何政治动机，但展览开幕的日期却恰恰定在1989年天安门屠杀26周年两天后。

艾未未和他的艺术作品 美国“恶魔岛监狱”的展览 除了中国的展览，艾未未的其它艺术展均有明确的政治内涵。从2014年9月到2015年4月，艾未未在美国“恶魔岛监狱”利用乐高积木搭成了艺术品，唤起人们对政治迫害者的关注。120万块积木拼凑出受政治迫害流亡人士或在监狱服刑人权捍卫者的肖像。其中有爱德华·斯诺登（Edward Snowden）和纳尔逊·曼德拉（ Nelson Mandela）。

艾未未和他的艺术作品 葵瓜子 艾未未在伦敦泰特现代美术馆展出1亿颗陶瓷制成的葵瓜子。作品历经两年，由1600个工人参与完成。2011年秋，作品在伦敦进行了为期半年的展览。作品《葵瓜子》让人想起了文革时代，向日葵是当时共产党宣传运动中的象征之一。

艾未未和他的艺术作品 十二生肖兽首 “十二生肖”头像雕塑是消失的皇家园林圆明园前的十二生肖喷泉之兽首铜像的复制品。喷泉在1850年被法军和英军摧毁。艾未未作品在纽约展出时，也引发讨论空间：其作品是故意惹恼中国？还是为体现西方殖民的掠夺行径？

艾未未和他的艺术作品 6000个木凳子 即使当时仍在软禁中，艾未未也能组织完成其在国外的展览。2014年，柏林马丁-格罗皮乌斯博物馆（Martin Gropius-Bau）展出了艾未未名为“证据”的作品，其中包括用6000张凳子组成的室内设计作品。这些凳子来自中国，部分出自明清时代。在那里，这些凳子曾是中国家庭的标配，代代相传。不过现在，尤其是在农村地区，这一家居标配的传统已丧失。艾未未的这件作品正是要唤起人们对此的关注。

艾未未和他的艺术作品 上海的纪念品 6000张凳子的作品只是2014年柏林展览“证据”的一部分。同时展出的还有名为“上海的纪念品（Souvenir aus Shanghai）”的作品。其作品除了展示传统与现代的结合之外，还体现了中国当局对他的打压。2011年，艾未未刚在上海建成的工作室被政府拆除，这是当局对其批评政府做出的惩罚举动。而艺术品中的石头就来自其工作室被拆后的废墟。

艾未未和他的艺术作品 永久牌自行车 越来越多的中国人拥有了私家车。传统工具——自行车越来越淡出人们的生活。艾未未将150辆自行车的车架焊接在一起，做成了一个颇有气势的展品。他在这里回忆的不仅仅是自行车被汽车取代，同样也有一起令人震惊的审判。几年前，一名年轻人杨佳因一辆未挂牌的自行车被警方指责，这是一辆偷来的自行车。在被警方抓走询问时，杨佳自称遭警方殴打。之后杨佳因杀害6名警察，最终被判处死刑。

艾未未和他的艺术作品 带着防毒面具抵御北京的污染 软禁期间，艾未未经常在网上发布自己的抗议声。社交媒体是他唯一向世界自由传达不受阻碍的途径。比如，他通过图中的照片公开抨击中国的环境政策。2015年，艾未未还获得国际特赦组织授予的“良知大使奖”。 作者: Elizabeth Grenier/Silke Wünsch



数十万件展品分成5个"领域"在展馆地板上陈列展出，除乐高积木外，还有约20万个宋代瓷茶壶壶嘴，数千件艾未未的瓷器雕塑碎片--这些瓷器在2018年艾未未北京工作室被拆除时遭到损毁，以及约1600件石器时代晚期的工具。

65岁的艾未未介绍说，这次展览包含42件新作品，以前从未在伦敦展出过，且许多作品是首次公展，因为这些作品无论在数量或形态上都颇具规模。

（路透社）

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