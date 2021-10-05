艾未未：德国政治家在中国是笑柄

（德国之声中文网）趁着新书《千年悲欢》（1000 Years of Joys and Sorrows）出版，艾未未11月底来到德国进行推介活动，并接受多家媒体的采访。除了新书涉及的家族、民族历史和自己的艺术历程，这位曾旅居德国数年的争议艺术家还对媒体谈到他对德国人、德国社会和政治的看法。

近日在接受新闻网页t-online.de采访时，艾未未表示欣赏德国人的理性，德国人"对世界和这个世界上存在的问题有更为深度的思考和表达"。他还称赞德国人无论老幼贫富都"勤奋工作"。但他也认为看到了德国人的缺点。

"德国人倾向于毫无反抗地服从国家权威。此外另一个问题是，德国希望受到全世界的喜爱。比如默克尔，她经常去中国访问，却从未对中共领导人提出过严肃认真的批评。不过我可以保证，北京不会回应德国的这份爱。相反，德国政治家在中国受到彻头彻尾的嘲笑。"

在解释上述说法时，艾未未指出问题在于德国的"道德双标"，"德国在全世界推崇民主和人权，同时却向不该出口的国家地区出售武器。在这种双重道德标准下，谁会认真对待德国和欧洲呢？"

他认为这不仅是德国面对的问题，"美国谈论人权，也不过是空洞的说辞"。他觉得"西方应该先做好自己的功课"。

观看视频 02:36 专访艾未未：若放弃核心价值 西方下场会很惨

“默克尔很德国”

艾未未2015年从中国出走后，曾在柏林工作，2019年移居英国剑桥。目前他居住在葡萄牙乡间的一个村庄，但在柏林仍保留一间工作室。他到英国时曾告诉英国《卫报》，在德国，仍存在种族歧视和纳粹主义的余孽。

在近期的访谈中，艾未未似乎试图表明自己对德国仍有好感。在10月底接受《明镜》周刊专访时，艾未未说，自己对德国存有感激的，因为德国为他的获释做出了很多努力。"从我的例子可以看出，捍卫一定的原则对德国社会很重要。每个人都能看出，这个国家是多么坚定、可靠、有原则。这一点我很欣赏，我也很珍惜在德国教书的3年时光。"

但他接着说，受不了德国人将他固定为某个类型的公众人物--"反对中国的异见艺术家"，不欢迎他对其它议题发表看法。他还认为，"德国社会不是那么自由派"，比如在对维基解密创始人阿桑奇的态度上，德国人似乎并不感冒。然而"阿桑奇所捍卫的价值，事关所有人的福祉，因为言论自由是每个个体最基本的权利"。

观看视频 01:35 艾未未聲援阿桑奇：“還他自由！”

谈到对社会舆论起到重要影响的大型社交媒体，艾未未对t-online记者说，脸书"从骨子是邪恶的，Facebook感兴趣的只是钱、钱、钱。在那里工作的人不理解人性的基本价值"。

艾未未还对《明镜》表达了他对告别政坛的德国总理默克尔的看法："她很德国，很忠于原则，不会轻易被外界左右，而且始终做到让一切有条不紊。因为她的缘故，中国人觉得德国是一个可靠的伙伴，他们信任默克尔。"

（德新社、明镜、t-online.de）

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