艾未未：中国不会效仿乌战进攻台湾

（德国之声中文网）目前在德国停留的中国艺术家艾未未先后接受了《每日镜报》和《柏林日报》的采访。

不认为中国政治会有大的变化

艾未未向《每日镜报》表示，他不认为，中国在未来数年内在政治上会发生多少变化。他表示，尽管经济形势恶化、失业人数上升，中国仍将"存活"。"存活已成为中国文化的一部分。"

艾未未同时表示，他不认为，中国会以乌克兰战争为引子，进攻台湾。他说，中国没有这么愚蠢。他表示，尽管中共领导层一直以"大中国"为目标，但这是陈词滥调的理念，因为中国早就是分开的。

艾未未认为，唯独在台湾宣布独立的情况下，存在遭受进攻的风险。"如果台湾这样做（指宣布独立--编者注），中国无论如何会发动进攻。这是一场棘手和敏感的游戏。"

在问及台湾是否面临与香港相同的命运时，艾未未表示，香港过去是英国的受保护国，而台湾一直更独立，因此有更好的处境。他说，台湾继续迄今为止的做法，这是最好的。"事实上对台湾来说没有任何问题。谁知道呢，或许中共有一天会覆没，那到时候台湾有没有正式宣布独立都无所谓了。"

不愿回中国生活

艾未未同时表示，他并不想返回中国生活。2011年，他因批评政府的言论在中国被捕，2015年得以离开中国。他在采访中表示，尽管希望看望母亲，但他并不想在那里生活。"我66岁了，其中40年是在中国度过的。"他并不会怀念中国："倘若我接收完这个采访就死了，也会带着微笑死去。"离开中国后，艾未未在柏林生活至2019年，之后前往英格兰，2021年起在葡萄牙生活。

艾未未目前在柏林"艺术周"期间展出了他最新的乐高作品。其中一幅是用65万块乐高积木原比例复制的莫奈名作《睡莲》。

《每日镜报》记者也问及，为何在这幅乐高制作的作品《睡莲》中，有一个深色的区块是莫奈原作中所没有的。艾未未表示，这是因为在他10岁的时候，--那是1967年，他与父亲在中国东北部荒漠边缘的一个地洞里生活过。他讲述说，文革期间，他的父亲被送到农村劳动改造，曾在这个地洞里跟他讲，自己曾在巴黎留学期间第一次见到莫奈的作品《睡莲》。艾未未回忆说，父亲在下放的地方负责打扫厕所，在那里生活了五年。"尽管过后看来我们的命运多舛，但其实当时很多人都是同样的命运。"

艾未未展出的另一幅作品是以北溪管道爆炸后水面巨大漩涡的照片为蓝本。此外，达芬奇《最后的晚餐》也是艾未未乐高作品展的一部分。

称质疑是自己的本性

《每日镜报》以及《柏林日报》记者也都提出了一个问题：艾未未此前离开德国时曾批评说，许多德国人仇外。艾未未向《柏林日报》表示，与其他民众相比，德国人思考非常理性。"昨天我去看医生做了检查。德国医生可能是受到最好培训、最友好的人。他们知道自己在做什么，态度不傲慢，而是跟你解释所有的事情。这显示出一个社会的高素质。当然，德国也有问题，但每个国家都是如此。"

艾未未表示，质疑态度是他的本性。""有时候我并不是对的，但我说的也总是有一点道理。当然，我是作为个人发表意见。我也根本不尝试平衡观点。其他人可以平衡我的表态，也可以反驳我。我就是没有内部的审查机制。"

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（每日镜报、柏林日报、德国福音通讯社）

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