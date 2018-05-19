 致命细菌传播　柏林夜店访客被要求就医 | 非常德国 | DW | 04.10.2018

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致命细菌传播　柏林夜店访客被要求就医

柏林有关当局发出警告称，柏林夜店KitKatClub的访客可能接触到可致命的脑膜炎双球菌。该夜店以疯狂不羁的气氛著称。

Deutschland Berlin Kitkat Club (picture-alliance/dpa/XAMAX)

KitKatClub夜店是柏林最受欢迎的性俱乐部之一

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常常导致死亡的传染病疟疾给人的感觉似乎在减少。但是现在世界卫生组织拉响了警钟，疟疾疫情再次出现扩散的危险趋势。 (29.11.2017)

研究显示，凡是很少吃五谷杂粮，几乎不吃坚果、水果或者鱼而大量食用加工肉类产品的人，死亡的风险增加。2016年因不良饮食习惯导致的死亡人数占全球死亡总人数的五分之一。 (15.09.2017)

（德国之声中文网）柏林莱尼肯多夫区（Reinickendorf）有关部门建议，９月２９日去过KitKatClub夜店的人应该去检查是否感染了脑膜炎双球菌。

脑膜炎双球菌分为Ａ、Ｃ、Ｙ和Ｗ１３５型，可以通过飞沫传播。一般症状为剧烈头痛、高烧、畏寒、头晕、颈部僵硬以及极度乏力。传染后数小时可发展为可致命的感染。治疗方式是使用抗生素。

KitKatClub夜店以接受各种疯狂不羁的公开性行为著称，是柏林最受欢迎的性俱乐部之一，吸引着来自世界各地的访客。

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    作者: Elisabeth Yorck von Wartenburg


该夜店在脸书上发表告示称，一名男子因出现严重的脑膜炎症状被送往医院，他无法讲述自己在该夜店有过哪些性接触。告示写道，卫生部门因此决定发出通告，尽可能让上周六去过该俱乐部的所有人了解这一情况。夜店称，这名男子参加了上周六的一个名为"CarneBall Bizarre"的恋物癖派对。

该夜店称，没有雇员出现相关症状。为以防万一，他们都接受了抗生素治疗。

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