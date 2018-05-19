致命细菌传播　柏林夜店访客被要求就医

（德国之声中文网）柏林莱尼肯多夫区（Reinickendorf）有关部门建议，９月２９日去过KitKatClub夜店的人应该去检查是否感染了脑膜炎双球菌。

脑膜炎双球菌分为Ａ、Ｃ、Ｙ和Ｗ１３５型，可以通过飞沫传播。一般症状为剧烈头痛、高烧、畏寒、头晕、颈部僵硬以及极度乏力。传染后数小时可发展为可致命的感染。治疗方式是使用抗生素。

KitKatClub夜店以接受各种疯狂不羁的公开性行为著称，是柏林最受欢迎的性俱乐部之一，吸引着来自世界各地的访客。

德国十大繁华夜店区 柏林的不夜城 无论是白天还是夜晚，柏林的一些娱乐场所昼夜开张。许多喜欢派对的人特地周末前往柏林，在一个挨着一个的夜店、酒吧把酒狂欢。尤其是施普雷( Spree) 河两岸和克罗伊茨贝格（Kreuzberg）以及弗里德里希（Friedrichshain）等城区，拥有很多通宵营业的酒吧和夜店，例如著名的电子-贝格海恩（Techno- Berghain） 和ARW夜总会。

德国十大繁华夜店区 汉堡的Reeperbahn 汉堡的Reeperbahn大街横穿著名的圣保利（ St. Pauli ）红灯区。越是到了夜晚，这里就越热闹。人们三五成群，从一个酒吧逛到另一个酒吧。 “金色卷毛狗”（Golden Pudel）、“莫洛托夫”（Molotow）和“伟大自由36”（Große Freiheit 36）是这里最著名的夜店之一。

德国十大繁华夜店区 慕尼黑的高级迪斯科舞厅 巴伐利亚首府慕尼黑的夜间娱乐场所主要集中在该市的格劳肯巴赫（Glockenbach）、施瓦丙（Schwabing）大街和老城区。谁要是想漂漂亮亮、帅气地亮相，最好是去“P1”迪斯科舞厅。这里可不是谁都可以随便进的地方。美国著名歌星雷蒂·嘎嘎（Lady Gaga）、英国滚石乐队（The Rolling Stones）和帕里斯·希尔顿（Paris Hilton ）都曾光临这家高级迪斯科舞厅。

德国十大繁华夜店区 法兰克福：Techno和 House音乐流行的大都市 无论是跳舞还是品尝当地的特色苹果酒，在酒吧度过夜晚时光是一种享受。法兰克福的夜生活丰富多彩。尤其是该市的萨克森毫森区（Sachsenhausen）是“夜猫子”们青睐的地方。这里的酒吧一个挨着一个。法兰克福众多俱乐部的电子音乐派对很有名。

德国十大繁华夜店区 科隆：娱乐狂欢通宵达旦 谁要是想在科隆度过愉快的夜晚，最热闹的地方非祖皮谢尔大街（Zülpicher）莫属。在这里的“Roonburg”酒吧，你可以欣赏登上音乐排行榜的流行金曲以及90年代的音乐和流行乐。“MTC”酒吧还经常举办摇滚音乐会。当大多数的酒吧关张时，“维纳斯塞勒”（Venus Celler）酒吧则通宵营业。

德国十大繁华夜店区 杜塞尔多夫：世界“最长酒吧” 在杜塞尔多夫老城0.5平方公里的区域，座落着近300家酒馆、迪斯科舞厅和餐馆。杜塞尔多夫人自豪地宣称他们拥有世界上最长的酒吧。该市的博尔克大街(Bolkerstraße)是夜生活的中心地带，仅在这条街上就有50家酒吧、啤酒馆和迪斯科舞厅。这里的“牛棚”（Kuhstall）夜总会最受欢迎。

德国十大繁华夜店区 斯图加特：在 "Theo"大街狂欢 斯图加特的特奥多-豪伊斯大街（Theodor-Heuss）到了晚上尤其热闹。尤其是到了周末，很多人随着音乐的节拍起舞。特别是许多酒吧免费入场。其中“母乳”（Muttermilch）、“7度”（7Grad）和“条形码”（Barcode）酒吧不应该错过！

德国十大繁华夜店区 波鸿：鲁尔区的夜间闹市区 不仅在大西洋有百慕大三角地带，而且在波鸿也有！这里是鲁尔区的不夜城。每年这里的夜晚客流量高达 300万。小酒馆、酒店或者高级餐厅和酒吧在这里比比皆是，室内室外可为客人总共提供上万个座位。

德国十大繁华夜店区 莱比锡：Karli大街最热闹！ 莱比锡的卡尔-李布克内西大街（Karl-Liebknecht）- 也被简称为卡利大街 （Karli）- 是大学生们最喜欢聚会的地方。这里的酒吧和餐馆与销售服装和唱片的商店为邻。在街道的尽头，昔日的啤酒作坊“美食家”（Feinkost）仍然生意兴隆。

德国十大繁华夜店区 不来梅的派对区 不来梅夜间闹市区的名字简单又好记，也就是该市的“区”——“Viertel”。这里有众多的咖啡馆、酒馆和夜店。距此不远维瑟（weser）河畔的施拉赫特“Schlachte”林荫大道有多家啤酒园，当白天结束夜幕降临之际，这里便开始了又一个夜晚的喧嚣。 作者: Elisabeth Yorck von Wartenburg



该夜店在脸书上发表告示称，一名男子因出现严重的脑膜炎症状被送往医院，他无法讲述自己在该夜店有过哪些性接触。告示写道，卫生部门因此决定发出通告，尽可能让上周六去过该俱乐部的所有人了解这一情况。夜店称，这名男子参加了上周六的一个名为"CarneBall Bizarre"的恋物癖派对。

该夜店称，没有雇员出现相关症状。为以防万一，他们都接受了抗生素治疗。