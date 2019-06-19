脸书网币计划全球范围遭抵制

（德国之声中文网）美国民主党议员、财政委员会主席沃特斯（Maxine Waters）指出，脸书蔑视数十亿人的数据及其保护，随着宣布开发加密网币，脸书继续其不受控制的扩张政策，扩展了触及其用户生活的范围。沃特斯要求这个全球最大社交网站搁置开发名为"Libra"的网币的计划，等待当局的调查 。

脸书再度面临忽略保护用户私密的指控。美国参议院金融委员会民主党籍成员布朗（Sherrod Brown）批评说，脸书已经太大，太强，使用其用户的数据，而不对之提供足够隐私保护。他指出，不能在没有监督的情况下，任由脸书由某个瑞士银行账号出发发行一种风险巨大的新网币。共和党众议员麦克亨利（Patrick McHenry）提请召开听证会，要求脸书代表到场解释相关计划。

欧洲亦狐疑满腹

在欧洲，人们也充满疑虑。法国财政部长勒梅尔（Bruno Le Maire）呼吁对脸书一类科技巨头有更严格的监管。他在欧洲一台上表示，经由这一网币，脸书可以搜集到无数信息，因此， 有必要强化对数字巨头的监管。德国基社盟籍的欧洲议会议员费尔伯尔（Markus Ferber）指出，Libra网币计划应促使监管机构进入戒备状态，欧委会应尽快启动制定针对网币的法律框架条件。

脸书计划于2020上半年启动使用自己开发的网币Libra。脸书称，Libra将使用户能相互转汇、从企业购买商品。

一名发言人表示，脸书将答复立法机构的所有问题，并正与美国和Libra协会所注册国家--瑞士的有关当局对话。

带你回顾比特币的前世今生 创造新货币的好时机 2009年问世的比特币，是世界上第一个分散性的数字货币。在金融危机爆发后的不确定性中，它迅速获得了成长的动力。比特币的设计理念让它和黄金一样稀有，最多只能有2100万枚。刚开始的时候，它只是一美分的几分之一。然而到了2011年2月，比特币已经基本和美金同值，随后更是飞了起来。

带你回顾比特币的前世今生 匿名的创始人 Satoshi Nakamoto(中本聪)这个名字是比特币的代名词。据说这位身份不明的IT专家发明了比特币。虽然有说法表示他是一名30岁左右的日本人，但人们普遍认为，几位计算机科学家搭建了这个数字货币背后的技术平台。还有一种阴谋论甚至认为特斯拉的首席执行官马斯克是比特币真正的发明人，他已经予以否认。

带你回顾比特币的前世今生 看不到的硬币 与打印在纸上的欧元美元不同，比特币存在于全球的计算机网络中。由于这个系统不是由银行来提供验证服务的，所以没有交易费用。人们可以购买的最小单位是一“中本聪”——等于一比特币的百万分之一。购买可以匿名，甚至在数字货币的ATM机上进行。购买的比特币会被存在数字钱包里。

带你回顾比特币的前世今生 复杂的谜题 为了确保不让太多的比特币进入流通，设计者创建了一个被称为挖掘的过程。也就是通过复杂的数学运算来限制交易量。现在，这些运算难度已经复杂到必须用大型计算机来破解。挖掘比特币的用电量巨大也是让人担忧的地方。

带你回顾比特币的前世今生 比特币财富合法吗？ 由于其匿名的性质，比特币的成功背后很有可能是犯罪组织的推动，包括洗钱和购买非法商品。该货币网同时也是网络犯罪分子的袭击目标。最近，朝鲜黑客的袭击导致一家韩国数字货币交易所破产。报告显示，恐怖组织“伊斯克兰国”在购买武器时也会使用比特币。

带你回顾比特币的前世今生 比特币领先 其它人跟随 比特币是世界上最有价值的加密货币。它的成功招来了很多效仿者。其中大型数字现金的发币方包括以太坊、Zcash、比特币现金、Ripple和Litecoin。截止至2017年11月，这类货币的总数量已经达到1324种。其中数百种货币经历了发币失败的过程。如今监管机构正在加强对数字货币市场的规范和审查。

带你回顾比特币的前世今生 眼看着飙涨 对于比特币来说，2017年是不平凡的一年。1月时它的价值就已经接近1000美元。12个月后，一个比特币的价格飙升至19784美金。尽管存在许多怀疑，但这个货币开始引起机构投资者的浓厚兴趣。已经有两家交易所开展了比特币交易业务，允许投资者对这个波动性令人难以致信的加密货币进行投资。

带你回顾比特币的前世今生 到处都是警告 从各国央行到有一定威望的投资者，几乎整个金融体系都就比特币催生的大规模泡沫发出过警告。他们认为这只会让数字货币的持有者陷入灾难。其中包括获得过诺贝尔奖的经济学家斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）。他曾表示“比特币应该被取缔”。摩根大通（JPMorgan Chase）首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）将购买这个数字货币的人形容为“愚蠢”。

带你回顾比特币的前世今生 未来如何？ 就在2017年圣诞节之前，比特币经历了戏剧性的起伏。先是突破了20000美金的大关，然后又在5天内缩水三分之一。在新年期间经历了大起大落，贬值一半多后走势才趋于平稳。如果华尔街也推出比特币交易业务，我们会经历更加刺激的过山车之旅吗？ 作者: Nik Martin



支持者中不乏著名企业

脸书意欲假手Libra进入全球支付的渠道。业内专家相信，此举有可能动摇传统金融体系。相关计划得到Mastercard、 PayPal及Spotify等著名企业的支持。设址汉堡的Sutor银行数字专家基森（Hartmut Giesen）表示，脸书的Libra项目在规模、要求和成功的可能性方面都具开拓性意义，有可能使网币的扩展得到快速推进。普华永道（PwC）金融服务板块专家普拉茨（Andreas Pratz）解释说，尤其对所谓的汇款领域，Libra具有开拓性意义。这一生意常涉及移民汇入家乡的钱。

与目前规模最大、最著名的网币--比特币不同，Libra与由多个货币组成的货币篮挂钩，尤其是与美元挂钩，以期避免比特币那样的币值震荡。作为一种数字货币，比特币经由电脑对一系列复杂算式的计算而生成，与其它硬通货无关联。

凝炼/李鱼（德新社、路透社）