 脸书欲在欧洲创造1万网络就业机会  | 经济纵横 | DW | 18.10.2021

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经济纵横

脸书欲在欧洲创造1万网络就业机会 

着眼于未来互联网扩张，美国网络巨头脸书有意加强其在欧洲地位，计划5年内雇佣 1万员工，建构元宇宙（Metaverse ）。 

Symbolbild Facebook Metaverse

在虚拟空间中交流：脸书致力于推进元宇宙项目 

DW.COM

脸书、Instagram和Whatsapp在4日晚间无预警中断服务，影响了全球千万人，这不是脸书第一次出问题，但这次的原因是什么？

（德国之声中文网）脸书英国籍高管克莱格（ Nick Clegg ）在一篇博文中称，相关投资是对欧洲科技行业实力和欧洲科技人才潜力的“信任投票。”　这家美国互联网巨头将元宇宙定义为物理现实与网络世界的增强现实 (AR)及虚拟现实 (VR) 之间的融合。该词来自斯蒂芬森（Neal Stephenson）。这位美国作家在其 1992 年问世的科幻小说《雪崩》中首次使用了这个词。 

曾任脸书副总裁的克莱格透露，为建构元宇宙，将在欧洲创造 1万个“高素质工作岗位”，“高度专业化的工程师们”将有获聘机会。  

脸书是致力于建构“元宇宙”的数家高科技企业之一。在这个虚拟世界里，用户可会面、花钱、享受媒体、甚至工作。老板扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 将此项目视为脸书集团未来的核心。  

Nick Clegg Facebook

脸书高管克莱格  

 开放是核心特征   

脸书表示，元宇宙有可能帮助开辟“新的创意、社会和经济机会。……而欧洲人将从一开始就帮助建构它。” 克莱格强调，任何一家私人企业都不可能独立拥有、运营宇宙元，“与互联网一样，宇宙元将以开放性和互动性为特征。”  

克莱格强调，对脸书而言，欧洲极其重要。他指出，在欧州，每天都有百万人、百万企业使用脸书提供的应用程序和工具，为脸书的成功做出了贡献。他明言，欧盟拥有众多优势，使之成为高科技企业的绝佳投资地点。这些优势中就包括“庞大的消费市场、世界一流的大学”和天资很高的劳动力。  

脸书已开始测试用于远程工作的新虚拟现实应用程序。该应用的用户可通过特殊盔显示器以自己的化身版本参加会议。 上月，脸书拨款 5000 万美元用于建构宇宙元， Roblox 和“Fortnite”制造商 Epic Games 等公司已参与其中。 

面临压力 

 宣布这一决定之际，作为社交媒体巨头脸书正面临巨大国际压力。本月初，在美国参议院的一次听证会上，吹哨人、前脸书经理豪根（Frances Haugen）呼吁政界迫使在线网络更加透明。这位 37 岁女士指责脸书，虽根据内部研究得知旗下 Instagram 的某些内容有损于些青少年心理健康，但未采取任何行动。她并警告说，脸书产品有害民主。 

就在听证会前一天，脸书遭遇尴尬负面新闻：因网络设置错误，脸书 及其子公司 Whatsapp 和 Instagram 在全球范围宕机整整 6 小时。 

 （德新社，路透社）  

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