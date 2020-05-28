脸书推特齐向特朗普"开炮"

（德国之声中文网）脸书屏蔽了特朗普竞选团队的一个竞选广告。原广告上有一个向下的红色三角形。脸书称，因这个标识同纳粹时期政治犯所配戴的标识类似，从而违反"禁止有组织地仇视活动"的规定。《华盛顿邮报》报道，脸书自称对该标识进行追踪研究，发现上世纪三十年代纳粹集中营里共产党人被迫佩戴这种标识。据悉，这一标识在多个特朗普以及副总统彭斯的竞选广告里都有出现。特朗普一直认为，左派极端组织煽动骚乱，并呼吁人们联署打击具有左翼极端倾向的"反法西斯行动"组织（Antifa）。

特朗普的这个竞选广告被删前，已有近100万人次观看。人们估计，总统同脸书之间也将免不了发生激烈争辩。不久前，推特因不能做政治广告为由，也删掉了特朗普竞选团队的一则宣传广告。

推特应该是美国总体特朗普发表其观点的最重要渠道，仅在他的一个账户上，粉丝量已超过8千200万。特朗普每天必发多条信息。几周以来，推特严密关注总统发推的内容，不仅要求用户对特朗普发帖内容进行"事实核查"，还因为"暴力倾向"隐去特朗普的推文。

今年5月底，特朗普一个反对加州邮寄投票的推文，第一次被推特标上了要读者进行"事实核查"的蓝色标签，打了蓝色的感叹号。在后来核查的结果里，特朗普的推文被归类到"与事实不符"类。

紧接着，特朗普下达行政令，限制推特等社交媒体的活动空间，并要求对平台上发布的内容承担责任。推特没有低头。仅过了几天，又将特朗普一个推文因为违反"禁止崇尚暴力"规定而隐藏了。特朗普对弗洛伊德死后爆发"黑人的生命也是命"（Black lives matter）的抗议活动中出现的暴力活动写道，"抢劫开始，射击也随之开始"（Looting starts, the shooting starts）。这句话，推特认为有为使用暴力唱赞歌的嫌疑。

周四（6月19日），类似的情形又出现了，在特朗普转发的一个视频下，推特标上"遭加工的媒体资料"的警示并加上蓝色的感叹号。这个带着"CNN"台标的视频显示一个黑皮肤儿童从白皮肤孩子那里跑开，解说文字是"有种族主义倾向的孩子都可能是特朗普的选民"。接下来字幕写道："真正发生的事情是"，画面显示，两个孩子拥抱，一起快跑，字幕："美国不是问题，假新闻才是"。《华盛顿邮报》调查了视频的来源后报道，这是一个经过处理后的短片，2019年在网上曾传得很火。CNN也发推附上原始影片，其标题是"两个孩子告诉我们什么是最好的友情"。