脸书推特称暂无意进军中国

(德国之声中文网) 一直有消息流传脸书锐意进攻中国市场，创办人扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 也曾高调访华希望打好关係。

本週三 (9/6) ，脸书首席营运官桑德伯格 (Sheryl Sandberg) 在美国参议院听证会上表示，他们目前没有「即时计划」进军中国。桑德伯格表示接触中国的庞大人口，对脸书实践「连结世界」的使命很重要。但她强调现时仍然不太可行﹕「进军中国的同时，我们需要捍卫我们的价值观，而这目前还是不可能。」

推特创许人多尔西 (Jack Dorsey) 及脸书首席营运官桑德伯格 (Sheryl Sandberg) 出席美国国会听证会。

而推特的创许人兼执行长多尔西 (Jack Dorsey)，也在同一听证会上表明，推特没有计划进驻中国。「当我们被 (中国) 封锁的时候，我们就决定这不值得我们为其而战，我们有其他更优先的事。」

脸书和推特都是在2009年被中国封杀，现时中国国内的社交软件都受当局严密审查。

最近谷歌重返中国的消息甚嚣尘上，惹来员工和民间强烈反弹，但公司至今都没有公开回应事件。

否认打压保守派

美国司法部在同一天公布，部长塞申斯 (Jeff Sessions) 将于9月25日召开会议，商讨有关社交媒体「蓄意压制自由交流意见」的事宜。虽然声明并没有点名提及脸书和推特，但美国总统特朗普和部分共和党人近期勐烈批评其打压保守派声音。脸书和推特已一一否认这些指控。消息公布后，两家公司的股价都应声下跌。

有共和党议员批评，推特刻意减低共和党人在平台上的曝光度。多尔西否认推特蓄意针对保守派或协助自由派宣传，解释这是运算程式出错﹕「最近我们的程式不公平地过滤了60个帐户，包括部分国会议员，但我们已经修正。」

在脸书上被热捧的领导人 印度总理纳伦德拉·莫迪 据公关公司Burson-Marsteller公布的一份调查显示，印度总理莫迪的个人脸书上拥有4000万粉丝，成为该国脸书粉丝最多的领导人。也许这在人口超过12亿的印度这并不令人惊讶，不过脸书首席执行官扎克伯格表示，这也表明社交网络能够帮助政府与民众建立联系。

在脸书上被热捧的领导人 美国总统唐纳德·特朗普 “嗯，可能更多吧……”美国总统个人特朗普网页的粉丝大概有2千万，而其他著名的推特帐户上的粉丝更是高达2500万。公关公司Burson-Marsteller对2016年590个国家元首、政府首脑以及外交部长的脸书帐户进行了研究分析。

在脸书上被热捧的领导人 奥巴马粉丝依旧 尽管奥巴马已经不再担任美国总统，但2017年其脸书帐户上仍然拥有5400万粉丝，几乎与现任世界领导人加起来一样多。

在脸书上被热捧的领导人 约旦王后拉尼娅 约旦国王阿卜杜拉二世的妻子拉尼娅在脸书上的粉丝超过1千万，比该国人口还多。这位深受人们喜爱的王后向西方媒体展现出了阿拉伯穆斯林妇女的西化形象。

在脸书上被热捧的领导人 土耳其总统埃尔多安 土耳其总统埃尔多安拥有9百万粉丝。去年，他是脸书上第三大受粉丝热捧的领导人，紧随美国前总统奥巴马和印度总理莫迪之后。

在脸书上被热捧的领导人 埃及总统塞西 埃及总统塞西的脸书粉丝有7百万。公关公司Burson-Marsteller的报告特别关注了领导人发布消息的频率以及跟贴情况，如“喜欢、评论和分享”等。

在脸书上被热捧的领导人 柬埔寨总理洪森 该报告还研究分析了领导人与社交媒体的互动情况。柬埔寨总理洪森在脸书上的互动已经超过5800万次，仅次于印度总理莫迪。



国会拟立法收紧社交媒体规管

听证会也谈及俄罗斯干预美国舆论的疑云，早前美国情报机关认定莫斯科是主谋，以图增加特朗普在2016大选的胜算。

桑德伯格和多尔西都强调，公司已经加强打击这类干预行动，但是议员们认为仍不足够。民主党参议员华纳 (Mark Warner)﹕「我非常怀疑，最终你们仍无法靠一己之力真正解决这个问题。国会需要採取行动。」

美国今年刚通过新法例，当社交媒体和广告公司没有移除不当内容时，检察部门和色情贩卖受害人更容易提告。分析认为未来国会可能会订立更多这类法例。

李芊/夏立民 (美联社、路透社)