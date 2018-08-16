脸书推特称暂无意进军中国

脸书锐意进军中国的消息不绝于耳，但它和另一社交媒体大哥推特都明言目前没有此计划。与谷歌相比，他们的考虑有何不同？
(德国之声中文网) 一直有消息流传脸书锐意进攻中国市场，创办人扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 也曾高调访华希望打好关係。
本週三 (9/6) ，脸书首席营运官桑德伯格 (Sheryl Sandberg) 在美国参议院听证会上表示，他们目前没有「即时计划」进军中国。桑德伯格表示接触中国的庞大人口，对脸书实践「连结世界」的使命很重要。但她强调现时仍然不太可行﹕「进军中国的同时，我们需要捍卫我们的价值观，而这目前还是不可能。」
而推特的创许人兼执行长多尔西 (Jack Dorsey)，也在同一听证会上表明，推特没有计划进驻中国。「当我们被 (中国) 封锁的时候，我们就决定这不值得我们为其而战，我们有其他更优先的事。」
脸书和推特都是在2009年被中国封杀，现时中国国内的社交软件都受当局严密审查。
最近谷歌重返中国的消息甚嚣尘上，惹来员工和民间强烈反弹，但公司至今都没有公开回应事件。
否认打压保守派
美国司法部在同一天公布，部长塞申斯 (Jeff Sessions) 将于9月25日召开会议，商讨有关社交媒体「蓄意压制自由交流意见」的事宜。虽然声明并没有点名提及脸书和推特，但美国总统特朗普和部分共和党人近期勐烈批评其打压保守派声音。脸书和推特已一一否认这些指控。消息公布后，两家公司的股价都应声下跌。
有共和党议员批评，推特刻意减低共和党人在平台上的曝光度。多尔西否认推特蓄意针对保守派或协助自由派宣传，解释这是运算程式出错﹕「最近我们的程式不公平地过滤了60个帐户，包括部分国会议员，但我们已经修正。」
国会拟立法收紧社交媒体规管
听证会也谈及俄罗斯干预美国舆论的疑云，早前美国情报机关认定莫斯科是主谋，以图增加特朗普在2016大选的胜算。
桑德伯格和多尔西都强调，公司已经加强打击这类干预行动，但是议员们认为仍不足够。民主党参议员华纳 (Mark Warner)﹕「我非常怀疑，最终你们仍无法靠一己之力真正解决这个问题。国会需要採取行动。」
美国今年刚通过新法例，当社交媒体和广告公司没有移除不当内容时，检察部门和色情贩卖受害人更容易提告。分析认为未来国会可能会订立更多这类法例。
李芊/夏立民 (美联社、路透社)