脸书推特禁言特朗普 中国网民：不妨用TikTok

（德国之声中文网）特朗普支持者周三闯入美国国会大厦引发暴力冲突的事件引起全球哗然。美国国会于周三（1月6日）召开联席会议，认证选举人团的票选结果。但拒绝承认拜登当选的特朗普支持者冲入国会大厦，与警方发生激烈冲突。根据国会警察发布的声明，一名警察因暴力冲突伤重殉职。该名警察是示威者攻占国会事件中第五名丧命者。此前有一名女子遭开枪击毙，另外3人伤重不治。

事件发生后，特朗普在其社群网站上发布视频呼吁支持者“和平回家”，但话锋一转又再次抨击选举中出现邪恶舞弊。他在视频中说道：“我知道你们很痛苦、很受伤，我们压倒性的选举胜利被偷走了，每个人都知晓此事。”他呼吁支持者保持和平，维护法律和秩序并尊重执法人员。“这是个非常艰难的时刻，过去从来没有发生过这种事，竟从我们所有人手中，从你、我和国家的手中夺走了胜利。这是一场诈欺的选举，但我们不能被这些人操弄，我们要保持和平。”这支视频很快被推特移除。推特周三以特朗普一再严重违反推特《公民诚信政策》（Civic Integrity Policy）为由共删除了三则特朗普近期的推文并暂时封锁其账号12小时，若再违规则永久停用。

观看视频 01:11 特朗普支持者冲进国会大厦 总统认证程序遭中断

小扎出手 “封杀”总统

社交媒体巨头脸书也宣布禁止特朗普使用旗下的脸书和Instagram服务。脸书创办人扎克伯格周四在其脸书页面上发文：“过去24小时的各种惊人事件显示，特朗普总统试图利用他余下的任期妨碍继任者拜登的和平合法权力交接。”扎克伯格指责特朗普利用社交平台发表不实言论并煽动暴力。

他在贴文中表示，让特朗普在这个时期继续使用脸书服务的风险太高，因此将无限期延长对特朗普的脸书和Instagram帐号的封锁，至少到两周后权力和平转移才可能解封。

特朗普周四在推特账号解封后发表了一支两分多钟的视频，谴责国会大厦的暴力事件。他敦促各方保持冷静，并表示新政府即将在1月20日上任，他接下来的重点将放在政权和平过渡上。特朗普还表示，那些在国会大厦中实施暴力和破坏的人将付出代价。

特朗普支持者1月6日聚集在美国国会大厦外

谁才是“美国头号公敌”？

此次美国多个社交平台封锁特朗普帐号的做法在网上掀起了激烈论战。部分网民支持推特、脸书等平台的做法，但也有人抨击这是对言论自由的亵渎。扎克伯格的发文下便出现大量关于禁言特朗普的讨论。有人批评扎克伯格“在美国制造的对立和仇恨远胜于任何人”，并称扎克伯格才是“美国的头号公敌”；也有网民指出，“拿掉他人的思想和意见，这就是言论审查”。

在中文社群中，此次的禁言事件也引发了大量讨论。一条在网上热传的评论对被中国网民戏称为“川建国”的特朗普喊话称：“全美所有的主流媒体平台禁用了建国同志的帐号…现在全美唯一一个特朗普能使用的社交媒体叫Tiktok。建国同志祖国永远是你最强大的后盾。”

这条推文随即被中国官媒《环球时报》总编胡锡进翻译成英文转发。一名网民回应称：“川普被美国推特，脸书等各大社交媒体禁言，他也体会到了美国的言论自由。更体会到了人还未走，茶已经凉了的世态炎凉。” 值得注意的是，特朗普本人并没有TikTok账号。

艺术家艾未未则在推特上批评道：“推特和脸书允许来自环球时报、人民日报的宣传存在，却对自己的总统大动干戈，实行言论审查和禁言，可见专制并不是某党专利，言论自由也只是一个幌子而已。”

他还指出：“大多数人对于言论自由的含义并不理解，言论自由是人权部分，同时是说出与你不同观点的权利，无论以何种方式封锁审查言论都是对人的天赋权利的伤害，也自然是对公权的伤害。推特脸书的卑劣举动无非如此，走到这一步，不堪入目。”

但部分网民对于艾未未的看法不以为然。一名推特用户认为：“推特和脸书的做法是否得当， 可以讨论，但把言论自由一棍子打翻，就过分了。”另一名网民则写道：“言论自由不可以无限上纲，当你对任何言论都不设防时，这个自由只会反噬基本的人权--追求真相的权利。”

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