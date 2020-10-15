 脸书推特撤下批拜登文章 特朗普：真糟糕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.10.2020

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时政风云

脸书推特撤下批拜登文章 特朗普：真糟糕

社交媒体表示此举是为了减少错误信息的传播，保守派批评认为这是言论审查。想在推特上分享这篇文章的用户会收到警告，被告知有关内容有“潜在危害”。

USA Joe Biden mit Sohn Hunter (Reuters/J. Ernst)

Twitter表示，由于《纽时》批评美国民主党总统候选人拜登的文章内的“资料来源”存在疑问，因此限制了该文章的传播

（德国之声中文网）周三（10月14日）脸书和推特决定限制一篇《纽约邮报》批评美国民主党总统候选人拜登的文章，此举被特朗普和保守派抨击为“审查”。

《纽约邮报》发表了一篇标题为“电子邮件疑似透露亨特如何将乌克兰商人介绍给副总统拜登”的报道。据报道称，《纽约邮报》获得了拜登儿子亨特弃用的电脑，并发现前副总统拜登与乌克兰能源公司Burisma的相关内容，亨特曾在该公司担任董事会成员。

特朗普在推特上表示：“真糟糕，脸书和推特都撤下了关于拜登及儿子亨特的“电子邮件疑云“的报道。”特朗普的竞选团队发表声明称，电子邮件证明拜登对于他儿子的生意“对美国人民撒了谎”。

拜登否认有参与此类活动，还有专家表示这些指控是错的，且对该文章的来源提出了疑问。

由于拜登竞选团队否认曾经见过Burisma董事会顾问瓦迪姆·波扎斯基（Vadym Pozharskyi），脸书和推特对该文章的链接施加了限制，称其真实性存有疑问。

Facebook发言人安迪·斯通（Andy Stone）表示：“这是我们减少错误信息传播的标准流程。我想明确地说，这篇报道必须由Facebook第三方事实检查合作伙伴进行核查。同时，我们正在减少文章在脸书上的传播。”

Twitter表示，由于文章内的“资料来源”存在疑问，因此限制了该文章的传播。

尝试分享该文章的用户会收到一条警告信息，表示他们的请求无法完成，因为该链接已被Twitter或其合作伙伴判定为潜在危害，那些试图点开文章链接的人也会收到警告。

《纽约邮报》随后报道称，其主要Twitter帐户已被锁定，因为其有关拜登的文章违反了平台规定，推特禁止发表“被黑客窃取的资料”。

DW.COM

美国总统特朗普传播了有关新冠疫情的虚假信息吗？推特认为是，并暂时封锁了他的帐户。 Facebook也删除了总统的一条信息。

社交网络平台推特（Twitter）将美国总统特朗普发的一条有关明尼阿波利斯市大规模抗议活动的推文标记为“美化暴力”。在这条推文中，特朗普威胁对示威者采用暴力镇压的方式。

保守党“谴责审查制度”

白宫新闻秘书凯里·麦肯尼（Kayleigh McEnany）的私人Twitter帐户在分享了该链接后也被锁定。她在政府推特页面上写道：“我们应该谴责审查制度。”

共和党参议员乔什·霍利（Josh Hawley）在致Facebook首席执行长马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的一封信中表示：“这个看似选择性的封锁表明Facebook存有偏见”。而《纽约邮报》在社论中称该社交媒体为“宣传机器”。

霍利引用数据显示，Facebook和其他五家科技公司的员工已向拜登的竞选团队捐款近500万美元，而对特朗普团队的捐款仅23.9万美元。

争议报道的重点在于2015年4月的一封电子邮件，其中Burisma的瓦迪姆·波扎斯基（Vadym Pozharskyi）感谢亨特邀请他参加与其父亲在华盛顿的一次会面。但是，没有迹象表明会议何时安排或是否举行。

拜登竞选团队表示：“我们从那时起就审查了拜登的正式行程，但是没有发现任何如《纽约邮报》指控的会面。”

 

杨宇/叶宣（法新社、路透社）

 

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