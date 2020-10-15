脸书推特撤下批拜登文章 特朗普：真糟糕

（德国之声中文网）周三（10月14日）脸书和推特决定限制一篇《纽约邮报》批评美国民主党总统候选人拜登的文章，此举被特朗普和保守派抨击为“审查”。

《纽约邮报》发表了一篇标题为“电子邮件疑似透露亨特如何将乌克兰商人介绍给副总统拜登”的报道。据报道称，《纽约邮报》获得了拜登儿子亨特弃用的电脑，并发现前副总统拜登与乌克兰能源公司Burisma的相关内容，亨特曾在该公司担任董事会成员。

特朗普在推特上表示：“真糟糕，脸书和推特都撤下了关于拜登及儿子亨特的“电子邮件疑云“的报道。”特朗普的竞选团队发表声明称，电子邮件证明拜登对于他儿子的生意“对美国人民撒了谎”。

拜登否认有参与此类活动，还有专家表示这些指控是错的，且对该文章的来源提出了疑问。

由于拜登竞选团队否认曾经见过Burisma董事会顾问瓦迪姆·波扎斯基（Vadym Pozharskyi），脸书和推特对该文章的链接施加了限制，称其真实性存有疑问。

Facebook发言人安迪·斯通（Andy Stone）表示：“这是我们减少错误信息传播的标准流程。我想明确地说，这篇报道必须由Facebook第三方事实检查合作伙伴进行核查。同时，我们正在减少文章在脸书上的传播。”

Twitter表示，由于文章内的“资料来源”存在疑问，因此限制了该文章的传播。

尝试分享该文章的用户会收到一条警告信息，表示他们的请求无法完成，因为该链接已被Twitter或其合作伙伴判定为潜在危害，那些试图点开文章链接的人也会收到警告。

《纽约邮报》随后报道称，其主要Twitter帐户已被锁定，因为其有关拜登的文章违反了平台规定，推特禁止发表“被黑客窃取的资料”。

保守党“谴责审查制度”

白宫新闻秘书凯里·麦肯尼（Kayleigh McEnany）的私人Twitter帐户在分享了该链接后也被锁定。她在政府推特页面上写道：“我们应该谴责审查制度。”

共和党参议员乔什·霍利（Josh Hawley）在致Facebook首席执行长马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的一封信中表示：“这个看似选择性的封锁表明Facebook存有偏见”。而《纽约邮报》在社论中称该社交媒体为“宣传机器”。

霍利引用数据显示，Facebook和其他五家科技公司的员工已向拜登的竞选团队捐款近500万美元，而对特朗普团队的捐款仅23.9万美元。

争议报道的重点在于2015年4月的一封电子邮件，其中Burisma的瓦迪姆·波扎斯基（Vadym Pozharskyi）感谢亨特邀请他参加与其父亲在华盛顿的一次会面。但是，没有迹象表明会议何时安排或是否举行。

拜登竞选团队表示：“我们从那时起就审查了拜登的正式行程，但是没有发现任何如《纽约邮报》指控的会面。”

杨宇/叶宣（法新社、路透社）

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