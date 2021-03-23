脸书：中国黑客监控海外维吾尔人

(德国之声中文网) 根据路透社报导，脸书24日表示，他们封杀了一群运用该平台向海外维吾尔人发送恶意软件链接的中国黑客。他们透过提供恶意软件链接，来感染海外维吾尔人的电子设备，藉此来监控这些维吾尔人。

脸书表示，这些黑客被资安业的人称为Earth Empusa或Evil Eye，他们的目标是维吾尔族活动家丶记者和持异议人士。

这些不到100个的中国黑客的账户已遭脸书删除，脸书也阻止这些用户在脸书上继续分享恶意网域，并正在通知他们认为遭黑客锁定的用户。

脸书指出，该黑客组织使用虚假账户，冒充虚构的记者丶学生丶人权倡导者或维吾尔族社区成员，以此建立与目标之间的信任，诱使他们点击恶意链接，在他们的设备上安装间谍软件。

脸书还说，黑客使用貌似维吾尔族和土耳其热门新闻网站的域名建立恶意网站，并入侵目标访问的合法网站。脸书还发现，这群黑客创建的网站模仿第三方安卓应用商店的维吾尔族主题应用程式，如祈祷或字典相关的软件，但这些网站上的是恶意软件。

脸书指出，目前遭这些骇客锁定的维吾尔人不到500人，大多居住在土耳其丶哈萨克斯坦丶美国丶叙利亚丶澳大利亚和加拿大。

黑客是谁?

根据脸书，大部分的黑客行动都是在脸书外执行的，他们利用脸书分享恶意网站链接，而不是直接在脸书上分享恶意软件。脸书的网络安全调查人员在一篇博客文章中写道：「这项活动资源充足且仍持续发生，这些特徵混淆外界认定谁是幕后黑手。」

脸书表示，他们的调查发现 Best Lh和 9Rush这两间中国公司开发了这些黑客使用的安卓工具。路透社未能立即找到 9Rush 的联系方式。一名接听Best Lh所列号码的男子则是挂断了电话。

中国驻华盛顿大使馆并未回覆路透社的采访要求，路透社指出，北京此前一直否认外国对其进行网络间谍活动的指控。

路透社指出，西方国家政府正在追究中国政府迫害新疆维吾尔人的责任，美国则称中国在新疆的行为是种族灭绝，但中国否认所有相关的指控，并称在新疆的再教育营主要是提供职业培训，而职业培训是为了打击极端主义。联合国估计，有超过100万的维吾尔人和其他少数民族被关押在新疆再教育营中。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、美联社)

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