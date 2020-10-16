脱欧过渡期将尽 欧洲渔民忧生计

（德国之声中文网）清晨四点，法国滨海布洛涅的港口天色依旧漆黑，刮风并下着蒙蒙细雨。捕鱼船"老虎三号"（Tiger III）刚驶入渔港，萨格特家族的第三代成员正在船上辛勤忙碌。渔获迅速被送下船：父亲尚-皮耶尔（Jean-Pierre Sagot）负责操纵起重器，儿子塞巴斯丁（Sabstien Sagot）将从船上卸下的绿色渔获篮子堆叠在一块。叉车已经在渔港上等着将海鲜运送至大型冷藏库。清晨五点渔港便开始拍卖，半小时后商贩将竞标赢得的新鲜鱼类装上货车。

家族企业的终点？

"我是公司的所有人，等着我的儿子接手生意。我为他建立起这一切，47年来我们一直在这里工作，一切都是为了留给他。"尚-皮耶尔·萨格特表示，若英国脱欧的情况按照目前的走势发展，事情会变得相当复杂。因为一年中有10个月的时间他会在英吉利海峡捕鱼，主要渔获为羊鱼和比目鱼。

根据欧盟法规，这名渔民可以在几乎整个水域内捕鱼。但若英国脱欧后英法在两国间的水域划定中线，"老虎三号"未来的活动范围将局限在法国水域。萨格特指出，这将给他们带来巨大的问题，因为渔获将变得不足。他表示，如今英吉利海峡上已经有许多船只，除了法国，还有荷兰和比利时的渔民。

尽管如此，萨格特家族无法想象家族企业将走到尽头。萨格特家的渔船是两年的新船，贷款尚未还清。塞巴斯丁·萨格特表示，他从五岁起就跟着渔船出海，青少年时期他已经能参与捕鱼工作，如今的他不能想象自己未来从事其他职业。"我的祖父将他的渔船命名为'老虎一号'，现在我的船是'三号'。"脱欧令他感到不安，但他和父亲一样，期望谈判能带来转机。





渔港大厅内的鱼贩



渔获还未卸货完毕，塞巴斯丁的妹妹已经来到码头，手里提着几袋食物和换洗衣物。他们没有时间在陆上吃早餐，半小时后渔船将再次航向英吉利海峡。

渔民和商贩需要协议

莱普雷特（Olivier Leprêtre）是北法渔业协会会长，他对未来不敢抱持太多幻想："布洛涅无论如何都需要一份协议。我们是法国最大的渔港，营业额为45万吨，其中30万吨是我们自己捕捞的渔获。这里有一整条产业链：产业链的一端是法国渔民，他们需要有权利继续进入英国水域捕鱼，接着是贸易商和陆上的加工产业。" 莱普雷特指出，若英国在没有达成渔业协议的情况下硬脱欧将引发"灾难"。





莱普雷特表示，长度25米以下的小型船有60%到80%的时间会在英国水域内捕鱼，而大型拖网渔船几乎都在此活动。在莱普雷特身后，老旧的渔船"Cap Nord"正将从苏格兰北海岸捕捞到的鳕鱼卸货。甲板下是一个小型加工厂，工人们将鱼切片、冷冻并装入盒中，通过输送带传到码头的叉车上，接着立即被送往冷藏室。

一名工作人员表示："这艘船已有35年历史，其实早该被淘汰。但没有船家愿意在英国脱欧前投资新船。"若英国选择硬脱欧，禁止欧盟渔民在距离英国陆地200公里水域内捕鱼，脱欧过渡期结束的12月31日将会是这些拖网渔船的末日。莱普雷特称，没有协议"对他们而言就是直接破产"。

莱普雷特同时警告，不要忽略英国渔民的处境。他指出，英国渔民需要继续在布洛涅港口销售渔获，因为欧洲是甲壳类海鲜、比目鱼以及其他鱼类的重要市场，70%的英国渔获是销往欧盟。莱普雷特表示，英国人并不喜欢也鲜少购买上述海鲜和鱼类，而英国常吃的炸鱼薯条所使用的鳕鱼，绝大多数是欧洲渔民在北方捕捞的。所以双向交易是可行的。

还能不能"理性"捕鱼？

滨海布洛涅市长屈维列（Frederic Cuvillier）认为这是攸关该市未来的议题。该市有5000个工作岗位依赖捕鱼业。一旦渔业受影响，地区内的其他工作岗位也会遭到波及。距离脱欧过渡期终结只有不到50天，人们仍不知道等待他们的未来是什么。屈维列说："这令人不安，人们只能继续期望能出现协议。我们需要诉诸理性！"

屈维列曾担任法国渔业部长，相当熟悉这样的政治游戏："你不可能将30公里长的海上边界划定为无法逾越的障碍。双方都必须作出妥协。"他认为最好能达成"灵活的协议"。此外他也指出："他们有鱼，我们有超过4亿消费者的市场。"屈维列表示，英国朋友们跟法国及其他邻国一样，都希望能找到良好解决办法。屈维列警告勿让此议题在政治层面升级，否则将只剩下主权等抽象概念。他表示能理解英国的立场，但是双方在经济、政治及文化上一直是伙伴，也习惯共同合作。屈维列不愿意看到这段共同合作的历史在几周后化为泡影。除了国家补贴外，屈维列想不出任何替代方案，因为布洛涅的经济、餐饮业、文化及历史都与渔业息息相关。





约翰逊曾在竞选时承诺赢回对英国渔业的控制权

拿回掌控权！

在脱欧运动以及此前的选战期间，渔业一直是英国首相约翰逊主打的政见。他多次承诺英国渔民重新取得"对英国水域的全面掌控"，却未提到只有在与欧盟达成协议的前提下，英国才能将渔获卖给欧盟。虽然渔业仅占英国经济产出的0.04%，但具有与之不成正比的重要政治和象征意义。

法国的情况亦然。法国总统马克龙在今年10月曾誓言，不会签订牺牲法国渔民的协议。法国将在2022年初举行大选，而马克龙必须争取北部地区选民的支持，不能失去布列塔尼大区的民心。欧盟与英国迄今非正式提出的方案都遭到对方否决。欧盟希望继续拥有进入英国五分之四水域的权利，伦敦表示拒绝；英国希望每年能协商配额或平稳过渡期，布鲁塞尔予以否决。截至目前为止，欧盟和英国尚未找到解决渔业这个棘手议题的可行方案。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。