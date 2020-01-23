联邦最高法庭：大众"柴油门"车主应获赔偿

（德国之声中文网）德国联邦最高法庭首度就一名大众车买家的索赔诉讼做出裁决。法官认为，这名来自莱法州的消费者应获得大众公司的赔偿。赔偿金额则以购车价格减去行车里程折旧为准。

就此，联邦法庭就此前科布伦茨地方法院的一项裁决做出了终审裁定。科布伦茨地方高等法庭此前裁定，

大众公司因"蓄意损害"应赔偿原告购买一辆二手大众Sharan车的经济损失。科布伦茨法官裁定的赔偿金额为购车价格减去使用折旧。

为类似诉讼提供了司法准绳

三周前的法庭辩论中，法官的立场就已经相当明了：即消费者应当获得赔偿，但赔偿金额应以购车价格减去使用折旧为标准。联邦法庭的此次判决具有里程牌意义，因为今后各地法庭在类似诉讼中将以本次判决为参考标准。预计，数以万计的大众柴油车车主也会以此次判决为基准，向大众公司提出索赔要求。

法官作出裁决后，大众公司已经表示，会向提起诉讼的众多车主提供赔偿。大众公司称，将本着"务实简便"原则，向相关客户提供一次性赔偿，"具体金额则视个案情况而定。"53557897

大众公司还表示，将会尽快同提告车主达成共识，以结束进一步的司法诉讼，并会向这些车主提出相应的赔款建议。

2015年9月，大众公司首度承认在1100万辆已销往世界各地的柴油车中安装了舞弊软件，以美化尾气排放数据。大众公司称，目前德国境内仍有大约六万起索赔诉讼尚未审理完毕。此前，消费者保护协会曾代理数十万柴油车主同大众公司达成一项和解，周一联邦最高法庭的裁定将不再适用于这部分消费者。

原告未能如愿以偿

对于原告，来自莱法州的大众柴油车车主吉尔伯特来说，他的诉求只得到了部分满足。他原本要求大众全额退还其大约31500欧元的购车款。他当年购买的二手大众Sharan的发动机就配置了舞弊软件，以隐瞒车辆的实际尾气排放指标。

科布伦茨地方最高法庭此前裁定，大众公司应以25600欧元附加利息回收原告的车辆。诉讼双方均不服判决提起上诉。此前大众公司一直坚持，舞弊软件并没有对车主构成实际损失，因为软件并不影响车辆的驾驶性能。

联邦最高法院的此次裁决并不能使"柴油门"引发的法律纠纷尘埃落定。今后仍有一系列与此相关的司法问题需要澄清。比如，"柴油门"曝光后购买大众车的消费者是否也有权获得赔偿。今年五月和七月，联邦最高法庭还将就三起大众柴油门诉讼做出裁决。

达扬 / 乐然（法新社，路透社，德新社）

