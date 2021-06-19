 联手垄断：大众、宝马遭欧盟重罚十亿美元 | 经济纵横 | DW | 08.07.2021

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经济纵横

联手垄断：大众、宝马遭欧盟重罚十亿美元

欧盟委员会通报说，鉴于宝马和大众集团在限制减排技术推广方面有合谋垄断行为，将对这两家德国汽车巨头总共处罚8.75亿欧元。

Symbolfoto Dieselskandal

欧盟委员会称，德国汽车制造商联手限制开发 "Adblue "环保型加油技术 

（德国之声中文网）欧盟委员会周四（７月８日）表示，德国汽车制造商联手阻碍新柴油车降低排放的竞争，违反了欧盟反垄断规则，决定对宝马和大众集团处罚8.75亿欧元（10亿美元）。 

  主管反垄断事务的欧委会委员维斯塔格（Margrethe Vestager）指出，戴姆勒、宝马、大众、奥迪和保时捷等一众德国汽车制造商"拥有超过欧盟排放标准法定要求的减少有害排放的技术"，但联手阻碍该技术的使用。 

她强调，由于制造商相互间避免技术竞争，消费者被剥夺了购买污染较少的汽车的机会。 

拥有奥迪和保时捷的大众集团被罚近5亿欧元，宝马被罚近3.75亿欧元。戴姆勒则因向委员会交待了相关行为，且配合调查，得以免罚。 

涉及何种技术？ 

此一处罚与阻止开发被称为选择性催化还原（SCR）的技术有关，该技术在废气中加入 "AdBlue "或尿素以减少氮氧化物排放。 

2019年4月，汽车制造商被告知，欧委会将调查其2006年至2014年限制该技术开发与应用的 "合谋计划"，原因是，此举违反欧盟的反垄断原则。维斯塔格委员在当年的一份声明中指出，"企业可以通过多种方式合作，以提高产品质量。但欧盟的竞争规则不允许其在相反方向勾结：不改进其产品，不在质量上竞争。" 

观看视频 01:28

电动汽车: 德国厂商能否后来居上？

  

（德新社，法新社） 

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