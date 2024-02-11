 联合国朝鲜报告：武器出口、黑客与奢侈品 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.02.2024

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时政风云

联合国朝鲜报告：武器出口、黑客与奢侈品

一份联合国专家机密报告显示，朝鲜去年大幅扩大进口，其中包括被禁运的奢侈品，如德国汽车。此外，该报告也包含朝鲜向莫斯科运送武器的线索，显示朝鲜领导人金正恩正在扩大与俄罗斯领导人普京的新联盟。

朝中社发布的金正恩今年1月10日视察军工厂的照片

朝中社发布的金正恩今年1月10日视察军工厂的照片

（德国之声中文网）据德新社在纽约看到的一份联合国专家内部报告，在全球被广泛孤立的朝鲜去年进口的商品大幅增加，该国还扩大了与新伙伴俄罗斯的贸易。该报告是联合国专家小组两份年度文件中的第一份，已于上周末提交给联合国安理会。

报告写道，2023年，朝鲜的贸易总额远超2022年，并且进口了大量外国商品，其中一些可被归为按照联合国决议禁止向朝鲜出口的奢侈品

报告称，截至去年9月，朝鲜的进口额就已达14 亿美元，远远超过2022年全年总共9.11亿美元的进口额。朝鲜最大的贸易伙伴是中国，但其与俄罗斯的贸易额也在增长。到去年秋天，朝鲜与莫斯科的贸易额已达到2800万美元，这还不包括朝鲜与俄罗斯秘密的军火交易

大量集装箱从朝鲜运往俄罗斯

朝鲜领导人金正恩去年9月访问俄罗斯并会见了俄罗斯总统普京。 双方宣布推进全方位合作。 白宫去年10月表示，朝鲜已向俄罗斯运送了1000多个集装箱的军事装备和弹药用于乌克兰战争。联合国报告也提到，一名成员国高级官员谈到这些集装箱以及可能的交付证据：美国政府发布的卫星图像显示，有两艘悬挂俄罗斯国旗的船只将集装箱从朝鲜罗先港运送到俄罗斯杜奈港。之后，这些集装箱通过铁路被运往靠近乌克兰边境的俄罗斯弹药库。 联合国专家强调，他们无法核实集装箱里装有什么。

金正恩在普京陪同下2023年9月13日参观俄罗斯远东地区的东方航天发射中心

金正恩在普京陪同下2023年9月13日参观俄罗斯远东地区的东方航天发射中心

奢侈品商店和德国汽车

报告进一步指出，来自国外的受制裁商品也越来越多地出现在朝鲜。 朝鲜好几个城市的百货商店都出售西方奢侈品。 名牌服装和名牌包包也成为朝鲜政府高官的行头，包括法国品牌迪奥的产品。人们还注意到，朝鲜出现"大量外国机动车辆"。去年11月和12 月，一辆看似全新的奔驰迈巴赫GLS 600 SUV 和一辆迈巴赫S650轿车行驶在朝鲜街头，供金正恩和高级官员曾使用过这样的轿车。

携带核弹头的朝鲜潜艇构成多大危险？

朝鲜今年9月宣布建成一艘可以携带和发射核武器的新型潜艇。但联合国报道称，在可预见的将来，该潜艇不会对其他国家构成威胁。该潜艇尚未在公海上进行过测试，其在水下及水面上发射弹道导弹的能力仍然是一种假设。

朝鲜今年1月28如试射潜射巡航导弹

朝鲜今年1月28如试射潜射巡航导弹

朝鲜表示，最近多次测试战略巡航导弹，包括新开发的潜射巡航导弹。 "战略"一词表明这些导弹将配备核武器。 朝鲜问题专家认为，作为向俄罗斯提供武器的回报，金正恩可能会对俄罗斯的一艘核动力潜艇感兴趣。

通过黑客攻击融资

报告称，朝鲜继续开展核武器研究，并生产核裂变材料。朝鲜最后一次已知的核试验发生在2017 年。

核武器研究所需的巨大成本继续来自朝鲜黑客对加密货币相关公司的攻击。报告称，目前正在调查总共58起网络攻击，朝鲜政府黑客在过去几个月里通过网络攻击窃取了约30亿美元。

(德新社）

 

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朝鲜为何要试射高超音速导弹?又是如何做到的?

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