耶伦访华带警讯 中美最佳状态“管控下的对立”？

（德国之声中文网）美国财长耶伦周四（4月4日）抵达广州。她此行给中国官员带来一个强硬的信息：中国产能过剩，特别是清洁能源领域，世界无法吸收这么多产品。

中国正在将大量电动汽车、电池、光伏电池板等加工产品释放至全球市场。这是多年大规模政府补贴、国内需求疲弱的结果。此举压低了全球市场上许多产品的价格，对其它国家的产商造成压力。

从本周五到下周一，耶伦将在广州和北京与中国官员的会晤中，寻求传递她的观点，即产能过剩令美国、欧洲、日本、墨西哥等主要经济体忧虑，对中国经济也是不健康的。

但北京似乎正在更进一步加大投资备受青睐的高科技领域，扩大产能。

新关税威胁？

美国前贸易官员塞策（Brad Setser）表示：“我的确认为，与中国之间再次发生关系紧张的可能性很大。其它国家是否愿意进口中国政策扭曲下的过剩产品，这是一个很基本的问题。”

塞策认为，耶伦有关中国产能过剩的警告，可能是拜登政府对中国电动汽车、电池等产品征收新关税或设置其它贸易壁垒的第一步。

在前往广州途中，耶伦拒绝评论她是否会在与中国官员的谈话中提及新关税的威胁。但她表示，拜登政府已决定发展美国自身在电动汽车、光伏能源以及其它清洁能源产品的供应链，提供投资税减免，并且“不排除”其它保护本国企业的可能途径。

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中国产能过剩惊人

中国在电动汽车等领域的产能过剩令人惊讶。到2022年底，中国电动和燃油车年产能已达到4300万辆，但与利润紧密相关的设备利用率仅不到55%。这是中国乘用车市场信息联席会的数据。

咨询公司Automobility创始人拉索（Bill Russo）估计，这意味着，中国每年的汽车产能过剩达到约1000万辆，相当于北美2022年汽车产量的约三分之二。

瑞斯塔德能源研究公司（Rystad Energy）估计，中国将很快能满足全球对车用锂电池的需求，即便美国数十家电池及配件厂也正如雨后春笋般涌现。

在中国竞争日益白炽化的电动汽车市场仍有新手入场。手机制造商小米的新车SU7周二上市。

而在光伏电池领域，情况可能更为严峻。去年，过剩的产能将价格压低42%，比美国有可比性产品的成本低60%。中国如今已占到全球产能的80%，其主要产商在省级和地方补贴的支持下仍在建工厂。

耶伦：持续对话 专家：管控下的对立

77岁的耶伦周三在前往中国途中、在阿拉斯加加油时表示，自美国总统拜登与中国国家主席习近平2022年在印尼会晤以来，两国一直参与和深化对话，而她此行是这一对话的持续。她提及，这是她与中国副总理第三次会晤。

耶伦近期曾对中国严重补贴下的绿色能源产品涌入全球市场作出批评。她在前往中国途中也表示：“我们需要一个公平的竞争环境。我们对中国在一些工业领域的大规模投资导致产能过剩感到忧虑。”

耶伦此行正值拜登与习近平周二进行了五个月来的首次通电话。这一通话也旨在彰显两国领导人之间重返定期对话。二人谈及台湾问题、人工智能以及安全事务。

尽管如此，专家认为，两国之间重大的摩擦点仍未解决，在可预见的未来仍将对双边关系构成挑战。美国战略与国际研究中心专家布兰切特（Jude Blanchette）表示，目前来看，“管控下的对立”可能是所能希望的最好结果。

美国财政部对耶伦此行发布的公告称，这次访问将基于其此前的密集外交努力，目的是“负责任地管理双边经济关系并促进美国利益”。

而鉴于美国大选将近，专家认为，双方都不会发起主要的谈判或双边倡议。布鲁金斯学会研究员金沛雅（Patricia Kim）表示，与许多国家一样，北京可能也在观望模式中。

（路透社、美联社、法新社）

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