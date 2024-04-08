耶伦：不让“中国冲击波”重演 摧毁美国工业

（德国之声中文网）结束四天访华之际，美国财长耶伦周一（4月8日）在北京表示，华盛顿不会接受从中国进口的产品摧毁美国新兴工业。

耶伦在新闻发布会上表示，总统拜登不会允许十多年前所谓"中国冲击波"的重演，当时中国产品倾销导致美国制造业约200万个就业岗位消失。

不过，耶伦并未威胁如果北京继续对电动汽车、电池、光伏板等绿色能源产品提供大规模国家扶持，美国会实施新关税或其它贸易壁垒。

这是9个月内耶伦第二次访华。她强调中国过度投资导致产能过剩，远超过中国国内需求，而这些产品出口的迅速增长则威胁到美国和其它国家的企业。

“中国太大了，世界其它国家无法吸收这样巨大的产能。中国今天的行动能改变世界价格。如果人工压低价格的中国产品倾销全球市场，将影响美国和其它国家企业的生存”，她说道。

耶伦表示，一个新创建的论坛将深入讨论产能过剩议题，寻求解决途径，但这需要时间。

耶伦举美国钢铁领域的例子。“我们过去见过这样的事情”，她向媒体表示。“十多年前，中国政府的大规模扶持导致价格低于成本的中国钢铁产品倾销全球市场，摧毁了世界各地以及美国的工业。”

耶伦表示，一个短期的解决方案是，中国采取措施，通过对家庭以及退休方面的支持，促进消费需求， 同时改变供给侧投资的增长模式。

耶伦同时强调反对与中国“脱钩”。

耶伦周日与中国总理李强、财政部长蓝佛安会晤。周一，她则与中国人民银行行长潘功胜以及前副总理刘鹤会晤。

耶伦周日与中国总理李强会晤

中国官员：中国企业靠的是创新 不是补贴

中国全国人大今年3月的会议上曾表示，政府将采取措施应对部分行业产能过剩。但北京称，美国和欧洲新近所强调的中国产能过剩对其它经济体构成风险是一种误判。

中国官员称，美欧的批评低估了中国企业在关键领域的创新所扮演的角色，而高估了国家扶持对这些行业增长的推动力。

中国官员也表示，如果对中国产品实施关税或其它贸易壁垒，那么，将剥夺全球消费者在绿色能源领域的其它选项，而这影响实现全球气候保护的目标。

中国官方新华社引述总理李强说，美国应避免将经贸事务泛政治化、泛安全化，应以市场眼光和全球视野看待产能议题。

正在法国访问的中国商务部长王文涛则强调，中国电动汽车企业不是依靠补贴，而是依靠持续的技术创新、完善的生产和供应链以及充分的市场竞争实现快速发展。

产能过剩对中国也造成影响。电动汽车领域的价格战预计将淘汰部分制造商。专家呼吁在政策上更好地协调，推动新技术。

耶伦还提及在国家安全方面进行了困难的对话。她警告说，任何银行如果协助向俄罗斯出售军用或军民两用产品，都可能面临美国制裁。“强调了，包括在中国的公司，不得为俄罗斯的战争提供物质支持，否则将面临显著的后果。”

（路透社、美联社、法新社）

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