 習近平與拜登通話 美財長耶倫本週訪中 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.04.2024

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政治

習近平與拜登通話 美財長耶倫本週訪中

中美兩國領導人2日進行通話，白宮強調兩國定期溝通的重要性。習近平強調應「以和為貴」，但承認雙方關係中的「負面因素」有所增加。針對經貿上的分歧，美方安排財長耶倫本週訪中。

中國國家主席習近平去年11月赴美出席舊金山亞太經合組織高峰會，與美國總統拜登舉行會談。（資料照）

中國國家主席習近平去年11月赴美出席舊金山亞太經合組織高峰會，與美國總統拜登舉行會談。（資料照）

（德國之聲中文網）美國總統拜登和中國國家主席習近平週二（4月2日）進行了通話，討論台海穩定、TikTok、人工智慧（AI）等安全問題。 

這是自去年11月的實體會晤以來，兩人首次談話。 

白宮在聲明中說，雙方就一系列雙邊、地區和全球問題，包括合作和分歧領域，進行了「坦誠和建設性的討論」，並回顧兩人在美國舊金山「拜習會」上所討論的關鍵問題進展，包括緝毒合作、軍方交流、應對人工智慧相關風險的會談，以及在氣候變遷和人文交流方面的努力。 

根據中國外交部聲明，習近平指出兩人在舊金山會晤之後，雙方「認真落實我們達成的共識，中美關係出現企穩態勢」。 但他強調，兩國關係中的「負面因素」也有所增加，「需要引起雙方重視」。 

與此同時，美方表示國務卿布林肯將在近期訪中，而美國財政部長耶倫3日已啟程前往中國。這是耶倫不到1年內第二次造訪中國處理中美關係議題。今年11月美國將迎來大選，目前對中國政府仍維持強硬立場。 

拜习同框! 两人见面说了什么

雙方願定期溝通 

中國官方聲明指出，拜登和習近平同意在會談中繼續保持溝通。 習近平強調，「戰略認知問題」始終是中美關係必須扣好的「第一粒紐扣」，作為全球前二大經濟體，雙方應以慎重的態度管控分歧，以相互尊重的方式加強對話， 「不能不來往、不打交道，更不能衝突對抗」。 

習近平向拜登提出，2024年的中美關係必須堅持3大原則。 一是「以和為貴」，堅守不衝突不對抗的底線。 二是「以穩為重」，不折騰、不挑事、不越界，維持中美關係整體穩定。 三是「以信為本」，用行動兌現各自承諾。 

兩人通話後，白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）表示，美方認為要有效管理「這一複雜且經常緊張的雙邊關係，沒有什麼可以替代領導人層面的定期溝通」，而拜登和習近平都在加強對話上達成了共識，「一旦有需要，就拿起電話通話」。 

派耶倫處理經濟分歧？ 

白宮表示，拜登在通話中也向習近平表達了對中國企業擁有短影音平台TikTok的擔憂，並提及中國不公平貿易政策、不當拘留美國公民等議題。 

拜登強調，中國不適當地限制貿易和投資的做法及政策，損害了美國工人和家庭的利益，美國將繼續採取必要行動，防止美國的先進技術被中國用於破壞國家安全的行為。 

習近平則表示，美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，「制裁中國企業的單子越拉越長」。 這不是「去風險」，而是「製造風險」。 如果美方願意進行互利合作，共享中國發展的紅利，中方的大門始終是敞開的；如果美方執意打壓中國的高科技發展，剝奪中國的正當發展權利，中方也不會坐視不管。

在兩國經濟競爭的背景之下，耶倫展開從4月3日至9日的訪中行程。 美國財政部表示，她預計將在廣州與美國公司代表談話，並會見中國國務院副總理何立峰，隨後將北上北京，預計會晤中國國務院總理李強、財政部長藍佛安和央行總裁潘功勝。 

法新社分析，耶倫預計將提及中國「不公平貿易行為」，並向中方施壓，強調「中國工業產能過剩對全球經濟造成的後果」

美國財政部長耶倫4月3日已啟程展開為期一週的訪中行程。圖為2023年7月她出訪中國時受到熱情接待。

美國財政部長耶倫4月3日已啟程展開為期一週的訪中行程。圖為2023年7月她出訪中國時受到熱情接待。

 

美關切台海及南海問題 

拜登也向習近平強調了「維護台灣海峽和平與穩定」，以及「南海法治與航行自由」的重要性。 下個月，台灣民進黨籍總統當選人賴清德將正式就職，北京會否將加強對台威嚇受到外界關注；日前，中國則被指控攻擊菲律賓在南海的主權爭議執行任務的補給船。 

根據中國官媒新華社公佈的全文，拜登表示美方不尋求進行「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國；重申美方奉行「一個中國」政策，不支持「台獨」 ，無意與中國發生衝突，但反對中國採取任何脅迫行動置台灣於北京的控制之下。 

但習近平重申台灣問題是「中美關係第一條不可逾越的紅線」，呼籲拜登把「不支持『台獨』的積極表態落實到行動上」。 

兩國領袖也就俄烏戰爭、朝鮮半島局勢等交換了意見。 近幾個月來，朝鮮在東海岸試射了多枚彈道飛彈，引起了日本及韓國的擔憂。 

 （綜合報導） 

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