習近平會莫迪談邊境爭端 中印能否克服分歧？

（德國之聲中文網）本周，金磚國家在約翰內斯堡舉行了為期3天的峰會，討論該集團的未來。而該集團的未來很大程度上取決於金磚國家中的2個經濟強國--印度和中國能相處得多融洽。

印度外交秘書克瓦特拉（Vinay Kwatra）24日表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）已與中國國家主席習近平在金磚峰會場邊會晤，雙方同意「指示相關官員加緊努力，迅速脫離接觸（disengagement）、降低衝突」；莫迪還強調應維持邊境的和平穩定並遵守實際控制線，並稱這對印中關係正常化來說至關重要。

據《今日印度》（India Today）報導，莫迪與習近平在會場上並肩而行時有非正式的短暫談話，過程中莫迪向他提起邊境問題。路透社則指出，這是莫迪首度直接向習近平提起邊境問題，重申了印度部長級官員多次向中方表達的立場。

路透社引述中國官媒報導稱，稱這次會晤是莫迪所要求，而習近平稱改善中印關係符合雙方利益，也有利於和平、穩定與發展。習近平還表示：「雙方應謹記雙邊關係的整體大局，妥善處理邊界問題，共同維護邊境地區的和平安寧。」

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，另外还有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼



印度與中國的長期邊界爭端未解

中印關係的一大痛點，是兩國在其實際邊界--即喜馬拉雅山的實際控制線（LAC）上的持續對峙。

這次對峙開始於2020年5月，兩國士兵1個月後在加勒萬河谷發生衝突，造成20人死亡，其中大部分是印度士兵。

莫迪與習近平這次會晤前，前印度外交官比薩裡亞（Ajay Bisaria）告訴DW："印度已經明確表示，在實際控制線問題上緩和局勢和放手對雙邊關係正常化至關重要。

不過，儘管先前進行了多輪談判和不同層次的接觸，軍事緊張局勢仍在繼續。印度表示，如果中國違反邊界協議，雙邊關係就無法正常化。目前雙方都正在該地區建設基礎設施。

金磚國家「都有自己的利益需要考慮」

金磚國家被許多分析師視為建立另一種全球秩序的嘗試，尤其是在面向全球南方（Global South）國家時。

金砖五国在多极世界中展现实力

近年來，中國一直在推動建立這樣的替代秩序，抨擊美國的制裁和「長臂管轄」，同時在全球範圍內建立了針對發展中國家的「一帶一路」基礎設施投資計劃。

印度一直試圖保持中立，作為美日印澳「四方安全對話」的一員，它向西方表明自己是抵禦中國軍事擴張的堡壘，同時也與俄羅斯保持貿易關係，並拒絕譴責其入侵烏克蘭的行為。

中印兩位領導人都表示支持金磚國家擴增成員。習近平說，金磚國家的目標是「集眾智、匯群力，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展」。

在中國推動將金磚國家作為抗衡美國和七國集團力量的同時，其他成員國卻表現得較為低調。

在一次演講上，巴西總統盧拉說，金磚國家並不尋求站在「G7、G20或美國的對立面」。

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）也在本周早些時候的電視演說中表示：「我們不會被捲入全球大國之間的競爭」。

卡內基中國中心的非駐所學者莊嘉穎（Chong Ja-Ian）告訴DW，每個金磚國家成員「都有自己的利益需要考慮」。他說：「金磚國家在多大程度上願意並能夠為了共同利益而擱置這些自身利益，這一點仍有待檢驗。」

莊嘉穎補充說，與印度建立更緊密的關係有助於北京「減輕其面臨的一些壓力」。他也提到，只要中國認為自己「受到美國的遏制、包圍和壓制」，就會繼續將金磚國家視作解決這些問題的「渠道」。

中國希望「全球南方團結在中國周圍」

一些分析家表示，中國正在尋求利用金磚國家集團作為積極推進其地緣政治野心的工具。

德國外交政策學會（DGAP）首席執行官沃爾夫（Guntram Wolff）對德國電視二台表示，中國「顯然希望成為領導國家」，並且「希望將全球南方以其為中心團結起來」，目的是施加影響力並重塑國際秩序。

印度國家安全顧問委員會成員、新德裡中國分析與戰略中心（Centre for China Analysis and Strategy）主席拉納德 (Jayadeva Ranade) 向DW表示，中國的戰略目標是「成為亞洲至尊」，這就要求印度「默許中國的霸主地位」。

拉納德指出，中印「幾乎不可能在一兩次會議中就解決所有分歧，最多是中國策略性暫停其雄心」。

你需要了解的“全球南方”和“全球北方” 曾经的世界阵营划分 在冷战时期，根据意识形态不同，世界被划为东西阵营。西方资本主义阵营被看作是所谓的“第一世界”，东方社会主义阵营被看作是“第二世界”，“第三世界“常常是指经济水平更为落后的“南方世界”。这种分类如今已经过时。冷战结束后，按社会经济和政治特征划分的全球北方和全球南方的概念变得更为流行（图为1955年的第一次亚非会议）。

你需要了解的“全球南方”和“全球北方” “南北分歧” 简单来说，全球南方的特点是低收入、人口密集、基础设施差，可以理解为发展中国家、低收入国家。另一边的全球北方则主要是指发达国家、高收入国家。“南北分歧”（也称作“南北差距”，North-south Divide）等术语被广泛使用。这里的“南”、“北”并不是指地理方位上的南与北。

你需要了解的“全球南方”和“全球北方” 全球北方 公开学术资料显示，一般来说，全球北方的定义包括美国、加拿大、几乎所有欧洲国家、以色列、塞浦路斯、日本、韩国、新加坡、台湾、澳大利亚和新西兰等。不过，国际对于全球北方以及全球南方的划分并没有公认的界定，也存在争议和不同的解读。

你需要了解的“全球南方”和“全球北方” 全球南方 针对全球南方也有着多种解读。World Population Review网站指出，传统上，全球南方指的是不发达或经济处于弱势的国家。这些国家在历史上常面临全球北方国家（尤其是欧洲国家）的殖民统治。不过，也存在其他定义，用全球南方来泛指那些受到资本主义全球化负面影响的国家。一般认为全球南方由非洲、拉丁美洲和加勒比地区、太平洋岛屿以及亚洲的发展中国家组成。

你需要了解的“全球南方”和“全球北方” 中国属于哪边？ 如同印度、巴西一样，中国也自己看作是全球南方国家。联合国南南合作金融中心有一份全球南方国家名单，该名单目前包括78个国家，名单也被称为“77国和中国”。

你需要了解的“全球南方”和“全球北方” 南南合作 南南合作（SSC）是决策者和学术界用来描述全球南方国家在各个领域交流与合作的一种术语。公开资料显示，南南合作的形成可以追溯到1955年在印度尼西亚万隆举行的万隆会议（图），被认为促进了南南合作的形成。联合国在2003年12月23日通过的58/220决议中，将每年12月19日为南南合作日，后来又改为9月12日。

你需要了解的“全球南方”和“全球北方” 为何全球南方愈加受关注？ 一段时间以来，“全球南方”成为舆论热词（图为2021年的金砖峰会，金砖强调南南合作）。印度2023年初举行了“全球南方国家之声”线上峰会；日本在接任G7轮值主席国时主张加强与全球南方的关系；2023年2月的慕安会还设置了“南北合作”专场，强调西方要争取全球南方。这些变化与俄乌战争以及中国崛起不无关系。华盛顿外交关系委员会的菲克斯（Liana Fix）对DW表示，西方正在努力防止俄罗斯在乌克兰取得胜利，也在试图制衡正在崛起的中国。“西方第一次要依靠全球南方国家，而这些国家第一次可以反过来利用其对西方的影响力。”



下次機會是什麼時候？

除了金磚峰會，莫迪與習近平下一次會晤的機會將是下個月由莫迪在新德裡主持的G20領導人峰會。

前印度外交官比薩裡亞認為，習近平在G20峰會上獲得的待遇很可能取決於中印邊界爭端的進展。他說：「中國需要在這個問題上向印度做出合理的保證，同時在邊境採取行動，讓印度對中國有信心。」

南非金砖峰会首日看点 习近平缺席峰会首秀 8月22日的金砖国家工商论坛上，南非总统拉马福萨、巴西总统卢拉和印度总理莫迪亲自出席，但习近平却未现身，由中国商务部长王文涛（右）代替宣读发言。习近平当天早些时候才与东道主拉马福萨会面，为何之后缺席峰会的首场活动，引发议论纷纷。中国官媒在报道时则完全没有提及王文涛代替习近平发言。

南非金砖峰会首日看点 会晤南非总统 习近平当地时间21日晚抵达约翰内斯堡，这是他自访问俄罗斯后，今年第二次迈出国门。次日习近平在比勒陀利亚总统府同南非总统拉马福萨 (Cyril Ramaphosa，前右)举行了会谈。双方签署了两国关于共建“一带一路”、新能源电力、农产品、蓝色经济、科技创新、高等教育等领域多项双边合作文件。

南非金砖峰会首日看点 获颁勋章 习近平在会谈中盛赞两国之间“同志加兄弟的深厚友谊”。会后，拉马福萨向习近平授予“南非勋章”，据中国官媒报道，这是南非授予重要友好国家元首的最高级别勋章和最高荣誉。

南非金砖峰会首日看点 普京线上与会 俄罗斯总统普京因面临国际逮捕令通缉而放弃参加峰会，由外交部长拉夫罗夫代表。普京通过视讯参与了22日晚的金砖国家工商论坛。他指责西方对俄罗斯的制裁“违反了自由贸易和经济生活的所有基本准则和规则......严重影响了全球经济形势”。

南非金砖峰会首日看点 抗议声援乌克兰 在约翰内斯堡峰会举办场地附近，有南非民众举牌抗议俄罗斯代表参与此次峰会。标语牌上写着“对普京的帝国主义说不”、“拉夫罗夫回家去”。

南非金砖峰会首日看点 金砖国家与非洲 第十五次金砖国家领导人峰会的主题是“金砖国家与非洲”。8月23日的正式峰会前，巴西总统卢拉、中国国家主席习近平、南非总统拉马福萨、印度总理，莫迪和俄罗斯外长拉夫罗夫（从左至右）一同亮相。

南非金砖峰会首日看点 打开大门？ 金砖国家的扩容是本次峰会上引人关注的一个话题。南非官员表示，已有 40 多个国家表示有兴趣加入金砖国家，近20个已正式申请加入，其中一些国家还将派了代表团前往约翰内斯堡。南非总统拉马福萨表示：“这表明金砖国家大家庭的重要性、地位和影响力正在不断增强。”



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