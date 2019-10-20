“羞耻感”并不可耻！

（德国之声中文网）该死！在一场重要会议中，我突然发现自己刚才踩到狗屎，所有人都盯着我看。小侄女在哭泣，因为我在家庭聚会中不小心将她的玩具踩坏。到了电梯的镜子前我才注意到，刚才一路上嘴唇上都沾着巧克力渍。这些都是生活中的尴尬时刻。

我感到丢脸，甚至想钻到地洞里，但却只能满脸通红地接受众人的注目礼。这让我感觉更加丢脸。我的心跳加快，头垂得更低。

这样的心理和肢体语言是羞耻感的标准表现。体疗师、《羞耻和惭愧》（Vom Schämen und Beschämtwerden）一书作者乌多·巴耶（Dr. Udo Baer）表示："羞耻其实就和其它感觉没有什么不同。它本能地调节与他人的关系。更重要的是，我们有天然的羞耻感，保护我们免受尴尬的困扰，免予暴露隐私及超越界线。"

羞耻感有助社会和谐

羞耻或难堪是一种痛苦的经验。但羞耻感具有社会保护功能。它能保护尴尬的人免于在小组中颜面尽失甚至被逐出群体。

当一个人违反规则时会产生尴尬、痛苦之感，因此会尽量遵守规范，避免同样的情形发生。羞耻本身已经是一种惩罚，同时驱动人们遵守规则。一个群体可以决定"羞耻"所带来的惩罚是否已经足够。所以在进化论中，羞耻感保障了人与人的共存，最终保护了个人的生存。

羞耻感是人类独有的特征。不过动物也会有类似的行为模式，例如转开视线或皮肤泛红，但是这是屈服的表示，它决定了群体内的社会阶级。

人类的羞耻感是通过学习建立的。快乐、恐惧或愤怒是与生俱来的情绪，但幼儿要等到两岁后有了自我意识才会发展出羞耻感。

共通的情绪

在许多文化中，对一个群体的归属感代表了一种核心价值。由于不同的群体和文化具有各不相同的规范，对于羞耻感的界线也有很大的不同。

例如西方人会认为大声咂嘴是丢脸的行为，但在过去或其它文化中，大声咂嘴是正向的表现。如今在地铁里接吻或化妆已经不算太丢脸的事。不过要是有人在同样的地点剪脚趾甲或打饱嗝则会令人侧目。

在部分文化中，将盘中的餐点吃光是表达食物很美味，但也有些文化会视其为贪吃或贪婪的行为。英国人不爱在其他人的注视下打开礼物，以避免可能出现的尴尬场面。中国人则可能会留着礼物上的价格标签，以表示礼物的贵重与诚意。这在其它文化中则被视为非常丢脸的行为。

但羞耻感是一种共通的感受。体疗师巴耶表示："就像人人都拥有的情绪恐惧、渴望或爱情。但是羞耻的表现以及在何种情况下感到羞耻，取决于文化。"

羞耻的"门槛"

如果羞耻感是如此重要的保护机制，为何还有许多人会做出可耻的行为？事实上，人们越来越常在公共场合中有意识的越过羞耻的界线。

在缺乏羞耻感的情况下，一个人可能会故意做出肆无忌惮的行为，忽视社会规范或期待。这样的"无耻"行径将侵犯其他人的私人空间，并给人尴尬、困窘、暴露或受辱的感觉，可能引发直接冲突。

许多人抱怨，社会上出现越来越多缺乏羞耻心的无耻行为，甚至在公共场合中亦然。这样的情况并不新鲜。真正新奇的是媒体如何传达这种厚脸皮的行为。

选秀节目上毫无天分的参赛者做出尴尬表演，评审在百万观众面前的无情批评，在脱口秀上的厚脸皮表现。上传此类尴尬或缺乏羞耻心的图片及视频，将隐私完全公诸在网络上-这一切不仅越界并且大大降低羞耻的门槛。

"目前的趋势是，人们自曝其短，羞耻感已经无法再守护隐私，甚至变得可笑。"巴耶如实说。"羞耻的界线被超越，突然成为司空见惯的平常事。"

替他人感到羞耻

不仅笑容会感染旁人，哭泣和羞耻感同样有"传染性"。当我们在观察旁人做某件事时，镜像神经元会成为感同身受的基础，使我们对执行行为者产生同理心。

因此，在公共场合的尴尬或丢脸行为会使旁观者为其感到羞耻。马堡大学的学者甚至证实，为旁人感到羞耻时所激活的大脑区域，与看到他人受伤感到同情时相同。

巴耶表示："感受到他人痛苦的这种同理心，具有促进文明的重要价值，因为它可以抑制暴力行为的发生，降低伤害的可能性。当我们能互相理解痛苦时，它会成为一块基石，使人们能尝试共存。"

他指出："如果一个人无法感觉其他人的痛苦，他会变得残忍粗暴，毫无底线地伤害他人。"例如某个人在地铁站请一个年轻人将香烟熄灭，随即又动手殴打对方，并且将事件拍摄下来或拿来夸耀并乐在其中。

我可以有多厚脸皮？

虽然当羞耻的门槛降低低时，人们会变得越来越厚脸皮，但天然的羞耻感能帮助我们保护私人空间不受侵扰。"虽然日常中存在压力，要求你在网络、朋友圈、群聊中将自己的一切都公开。但另一方面又有另一个声音告诉你：啊，别烦我！我需要私人空间和个人隐私。"

天然的羞耻感会有意识地划出界限。脸皮薄或曾经遭受羞辱的人，难以接受在公共场合中的羞耻行为。

"有些人完全不想看电视等画面，因为他们会立刻感到羞耻，看到这些丢脸的图片或情况感觉受到攻击。"巴耶如是说。"尤其是那些在学校、爱情或工作等场合中有过尴尬或难堪经验者。"

与羞耻感共存

就算感觉羞耻的界线出现偏移，天然的羞耻感依旧存在。当我们不遵守规范，或无法达到自己和他人的期望时会感到羞愧。羞耻感有时是由潜意识中对无法达到期望的担忧所引起的。

美国休斯敦大学的社会心理学家布朗（Dr. Brené Brown）认为，特别是在女性群体中，羞耻感已经成为一种"社会流行病"。他分析，许多女性感到羞愧的原因包括担心自己不漂亮或不够性感、不是完美的母亲、无法达到高标准的期望。

但治疗师巴耶不认为羞耻是女性独有的问题。在他担任治疗学家的30年间，"还未认识从未遭遇强烈羞耻经历的男性"。他指出，男性通常不会让这样的情绪外放，因为他们认为自己必须坚强。"但如果稍微拨开表面的伪装，很快就能发现藏在底下的尴尬经验。我认为，女性能面对和表达出羞耻感，这样的模式较为健康。"