 美驻华大使：战略竞争将是美中关系主基调 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.12.2023

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美驻华大使：战略竞争将是美中关系主基调

在华盛顿智库发表讲话时，美国驻华大使伯恩斯表示，未来几十年美中关系都将由战略竞争来定义，两国应该发展一种可以相互竞争的关系，同时降低发生冲突的可能性。他还透露，双方同意就续签科技合作协议进行谈判，但不保证能够谈拢。

伯恩斯从2022年开始担任美国驻华大使

伯恩斯从2022年开始担任美国驻华大使

（德国之声中文网）在“拜习会”举行一个月之后，美国驻华大使伯恩斯（Nicholas Burns）周五表示，美中关系在未来几十年中都将由战略竞争来定义，但是在两国利益一致时必须要进行接触。

“一种可以相互竞争的双边关系”

伯恩斯在参加华盛顿智库布鲁金斯学会的一次活动时说，美国和中国正在“争夺全球和地区权力”，同时在军事、政治和经济上展开竞争。

“我认为，我们是系统性的竞争对手，如果考虑到我们的国家安全以及在全世界的经济和政治利益的话”，伯恩施指出，中国正寻求在印太地区“成为最强势的大国”。

这位外交官强调，中国在全球治理和自由秩序未来方面有着与美国非常不一样的观点。“当然，我们坚持自由主义秩序，因为它符合我们的价值观和利益，这也是在我们看来最好的世界秩序。”

不过两国仍然应该在一些议题上展开合作，比如气候保护、麻醉药品、卫生健康和食品安全等。“应该没有一个头脑清醒的人会希望看到（中美）这段关系最终走向冲突或是战争”，伯恩斯表示，“所以，我们将会发展一种可以相互竞争的双边关系，就如同总统所说的那样，我们可以展开有责任的竞争，降低发生冲突的可能性，并且让两国人民在一种平衡的关系中走得更近。”

11月15日，拜登和习近平在旧金山会晤

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《中美科技合作协定》续签前景尚不明朗

在周五的布鲁金斯学会活动中，伯恩斯也提到了有关《中美科技合作协定》的问题。这份协议始于1979年，在续签了四十多年之后，已经在今年8月份到期。这位美国驻华大使透露，他已经开始和中方就续签进行磋商。

据路透社报道，美国国务院8月曾寻求将该协议延长六个月，以便与北京就强化某些条款进行谈判。北京方面则表达了急切的续约愿望。

伯恩斯说，该协议是美中合作的“基石”，但是它没有顾及到在人工智能、生物技术、机器学习和量子数学等领域的科技进步。

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“几个星期前，我已经和新上任的（中国）科技部部长在北京见了面，我们已经开始和中方就是否续签、是否签订一份新的协议，以及协议将涉及哪些事宜进行讨论，我认为这是非常复杂的一件事”，伯恩斯透露道。

“我们已经明确提出，这份协议必须要更新为现代化的版本，以及我们并不确定能够达成一致。我想双方都认同这一点”，这位美国驻华大使表示，相关谈判将会在未来几个月中进行。

对于是否与中国续签科技合作协议，美国内部也存在争议。支持者认为，如果没有了这份协议，美国将失去洞察中国科技进步的宝贵途径。而共和党的一些国会议员则呼吁废除这份协议，理由是担心中国通过工业间谍、强制技术转让等策略来推动自己的军事现代化进程。

今年11月，美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山举行会晤，就加强交流联系达成共识，但是两国在地缘政治等领域的对立局面并未得到改变。

（美联社、路透社）

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拜习会晤谈毒品军事合作 台湾议题各说各话

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