美财长：美中贸易谈判将很快有结果

（德国之声中文网）美国财政部长姆努钦预期，美中贸易谈判将很快有结果。姆努钦周一（4月29日）对福克斯商务电视台表示，"我们希望在中国和华盛顿举行的未来两轮谈判中走到达到这一点：或者向总统建议批准交易，或者不予接受。"他表示，不过，要走到那一步，尚有某些工作得完成。

姆努钦和美国贸易专员赖特希泽定于本周一飞往北京。中国政府副总理刘鹤则将从5月8日起在华盛顿参加下一轮谈判。华盛顿要求减少对华贸易逆差，要求中国进一步开放市场，以及更好地保护企业不受侵犯知识产权和强迫技术转让行为侵害。此外中国企业接受的国家支持在美国看来也是对市场竞争的扭曲。华盛顿和北京之间的新一轮贸易谈判将在于4月30日开始。

中国国家主席习近平在刚刚在北京结束的"一带一路"峰会上许诺，中国将会更大力度地开放市场，也保证外国企业未来将会在中国受到和本土企业一样的平等待遇，同时知识产权也能得到保护。目前美国从中国进口的产品中大约一半受到特别税费的影响。

2019年2月15日 习近平接见了来中国谈判的美国财长（中）

德国的希望

德国经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）在出席"一带一路"峰会期间会见了负责中美贸易谈判事务的中国副总理刘鹤。主要会谈话题包括如何化解全球两个最大经济体之间的关税及贸易冲突。阿尔特迈尔表示，希望中美双方能够尽快寻找到解决途径；目前，这场贸易争端也给德国乃至整个欧洲经济造成了负面影响，甚至全球经济的整体形势也因为中美贸易战而被蒙上一层阴影。

除了欧盟各国之外，亚洲各国也对中美贸易冲突所造成的影响感到担忧。马来西亚国际贸易与工业部长雷京（Darell Leiking）周六表示，中国和美国这两个经济大国具有考虑其它国家利益的"全球责任"。

中美贸易争端持续数月，由此而造成的不确定性已经导致地区供应链发生变化，这可能会在未来数年里造成全球性的影响。正在北京随总理马哈蒂尔参加"一带一路"峰会的雷京说："不管他们达成怎样的解决方案，中美贸易战已经给未来五到十年的世界造成了影响。"

上周五，美国总统特朗普还透露，中国国家主席习近平"不久后"将会到访白宫，这使得国际社会对于两个大国在近期达成协议、平息贸易争端再度燃起希望。但是参与谈判的官员也曾警告外界，不要过于乐观，中美贸易谈判仍然困难重重，也许距离最终达成协议还需要数周甚至数月时间。美国总统特朗普指控中国从事不公平贸易，并对该国课征惩罚性关税。北京领导人以相同措施作出回应。美中贸易争端是全球经济受累。包括财政部长姆努钦的最新表态，一段时间来传出越来越多的信息显示，两国之间有望在几轮会谈内达成协议。

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雨涵、凝练/任琛(综合报道)