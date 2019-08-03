美欧就扩大美牛出口达成协议

（德国之声中文网）美国总统特朗普表示，美国出口欧盟的牛肉将从1.5亿美元增至4.2亿美元，增加180%。欧盟驻美国大使斯塔夫罗斯·兰布里尼迪斯(Stavros Lambrinidis)表示，（欧美间达成的）协议显示出"作为伙伴我们可以解决问题"。

今年6月欧盟圈内已经传出消息称，欧美双方达成一致，美国从欧盟得到4.5万吨不含激素的牛肉进口配额。欧盟方面强调，欧盟不会增加整体牛肉进口量。欧洲议会还需对欧美双方达成的协议做出表决。

德国联邦政府跨大西洋合作协调人拜尔（Peter Beyer）说："达成符合世贸组织规定的协议可以维护我们对生态、食品安全方面的高标准，另外也可以维护我们的经济利益，防止欧盟出口商品被加征关税。"

美国和欧盟原本计划达成内容广泛的贸易协定。美国方面打算将农业产品也纳入其中，但是法国对此表示强烈反对。最新达成的进口美牛的协定可以一定程度地缓解紧张局面。德国联邦经济部长阿特迈尔在推特上写道："这还不是一个'大交易'，但却是摆脱贸易战最为务实的一步。"

特朗普一直威胁向欧盟加征惩罚性汽车及汽车配件关税。这类关税一旦被加征，将严重冲击德国经济。在通过签署"牛肉协议"的当天，特朗普曾佯装说："我们正在达成一项协议，欧盟将同意对进入我国的所有奔驰和宝马汽车支付25%的关税，所以我们对此表示感谢……"后来他说："我只是开玩笑啦。"

不过美国如果有朝一日向戴姆勒、宝马和大众等公司出口美国的汽车加征25%的关税，也并非不可想象。

洪沙/文山 （路透社）