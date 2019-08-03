 美欧就扩大美牛出口达成协议 | 经济纵横 | DW | 03.08.2019

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经济纵横

美欧就扩大美牛出口达成协议

美国同欧盟在解决双方贸易冲突的问题上出现进展。美国总统特朗普和欧盟谈判代表周五在华盛顿就增加美国对欧盟的牛肉出口达成一致。

USA | Präsident Trump gibt eine Ankündigung zu E.U. Handel (picture-alliance/dpa/abaca/Pool/K. Dietsch)

（德国之声中文网）美国总统特朗普表示，美国出口欧盟的牛肉将从1.5亿美元增至4.2亿美元，增加180%。欧盟驻美国大使斯塔夫罗斯·兰布里尼迪斯(Stavros Lambrinidis)表示，（欧美间达成的）协议显示出"作为伙伴我们可以解决问题"。

今年6月欧盟圈内已经传出消息称，欧美双方达成一致，美国从欧盟得到4.5万吨不含激素的牛肉进口配额。欧盟方面强调，欧盟不会增加整体牛肉进口量。欧洲议会还需对欧美双方达成的协议做出表决。

Symbolbild EU kommt USA im Streit um Rindfleischimporte entgegen (picture-alliance/imageBROKER/K. Wothe)

德国联邦政府跨大西洋合作协调人拜尔（Peter Beyer）说："达成符合世贸组织规定的协议可以维护我们对生态、食品安全方面的高标准，另外也可以维护我们的经济利益，防止欧盟出口商品被加征关税。"

美国和欧盟原本计划达成内容广泛的贸易协定。美国方面打算将农业产品也纳入其中，但是法国对此表示强烈反对。最新达成的进口美牛的协定可以一定程度地缓解紧张局面。德国联邦经济部长阿特迈尔在推特上写道："这还不是一个'大交易'，但却是摆脱贸易战最为务实的一步。"

Trump droht EU mit Importzöllen (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

特朗普一直威胁向欧盟加征惩罚性汽车及汽车配件关税。这类关税一旦被加征，将严重冲击德国经济。在通过签署"牛肉协议"的当天，特朗普曾佯装说："我们正在达成一项协议，欧盟将同意对进入我国的所有奔驰和宝马汽车支付25%的关税，所以我们对此表示感谢……"后来他说："我只是开玩笑啦。"

不过美国如果有朝一日向戴姆勒、宝马和大众等公司出口美国的汽车加征25%的关税，也并非不可想象。

洪沙/文山 （路透社）

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