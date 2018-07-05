美挟贸易差额威胁 中使百谋千计对抗

(德国之声中文网) 美国总统特朗普看准了对中贸易总额超过5000亿。一旦所有中国进口商品遭课徵关税，相对进口中国，价值1300亿美国商品，「关税战」美国稳操胜券。

不过中国筹码不只关税，还可以透过「质量型」报復措施回击。包括打压美国汽车製造和销售业，以及其他依赖中国的美企、抛售美国国债、甚至介入美朝关係。

相较美国时时亮牌，中国默默运筹帷幄。周一(7/9)传出，美国汽车特斯拉已将Model X和S售价提高2万美元。特斯拉高度倚赖中国这个世界最大的汽车市场，还计划在中国设厂。

特朗普周一在推特上表示，朝鲜去核受阻有可能是中国从中作梗。

他说美国有信心靠着峰会协议和「两人握手」确保金正恩去核意愿，但「相反地，中国可能因为美国贸易立场施以负面压力」。最后加上，「希望不是」。

特朗普过去就曾批评习近平在金正恩背后下指导棋。不过这次他显得比较小心，没有直接点名习。

根据《南华早报》，北京下令要官媒避免直接攻击特朗普本人。这也是继「淡化中国製造2025」后，传出的第二个贸易战报导指南。

中国官媒，包括新华社、人民日报和环球网，虽然连日批评美国「违反世贸规则」或是「高举保护主义大旗」等等，却未直接攻击特朗普及其官员。

报导指出，中国正极力避免上演特朗普与金正恩过去对骂的戏码，以免习近平遭丑化成为社会笑柄。

中国接续出招

1. 锁定美企

透过国家主导和高度管控的经济制度让主管机关干扰美企运作。譬如执照发放、徵税、反独佔和其他相关调查措施。像高通欲以440亿收购NXP受阻就是一例。

中国与其他国家有纠纷时，也能透过抑制消费精准打击。像是过去北京当局曾透过官媒鼓励消费者抵制日韩和其他商品。最着名的例子就是韩国零售业乐天（LOTTE）。该集团因提供土地给军方部署「萨德」反飞弹系统，引发中国强烈不满，遭中国民众抵制。最后乐天關閉北京99间超市和其他中国销售点。虽然最后中韩和解，但乐天决定放弃并变卖相关资产。

2. 金融槓杆

中国持有美国1.2兆美国国债。若贸易战不歇，即便损失，中国还是极有可能抛售这些国债。

人民币对美元汇率下跌。中央央行也可能介入干预货币市场。

3.外交压力

中国向同样受到「美国优先」政策影响的美国盟友，包括欧盟、加拿大、日本等国喊话。中国作为「自由贸易捍卫者」角色，向其他政府提出经济合作案。不过欧盟已确定和中国保持界线。

影响「朝鲜半岛去核化」也是中国可以用来制衡美国的可能策略。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 301调查 此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 为摩擦降温 两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，同美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 钢铝关税 3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，但此后未能再次延长。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 博鳌论坛 4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。6月7日，美国商务部表示，中兴通讯已同意支付10亿美元的罚款，外加交由第三方保管的4亿美元。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 刘鹤再度赴美 5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 暂停互相加征关税 谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 700亿换暂停关税？ 6月6日，纽约时报引述消息人士称，此前一周美国商务部长罗斯与中国经济顾问刘鹤在北京会晤时，中国提出在协议开始执行的第一年里，向美国购买近700亿美元的能源、农业和制造业产品，前提是特朗普政府暂停对中国商品加征关税。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿，“中国制造2025” 6月15日，美国公布对500亿美元中国产品征收关税的清单。据路透社报道，加征关税将分为两步，第一步是今年4月公布的加税产品清单中的818个产品，价值约340亿美元，从7月6日开始实行。第二步是新提出的284个中国产品，价值约160亿美元。这部分产品被认为受益于包括“中国制造2025”在内的中国工业补贴计划。这部分产品将在发布公告征求意见后生效。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 中国宣布对等措施 6月16日，中国商务部宣布，将对美国大豆等农产品、汽车、水产品等加征关税，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元，将从2018年7月6日起生效。同时，中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税，涉及金额约160亿美元，最终措施及生效时间另行公告。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 威胁2000亿 6月18日，特朗普称政府正在预备对另外2000亿美元的中国产品加征10%的关税。他在声明中称，中国显然没有意图改变有关获取美国知识产权和技术的不公平做法。“如果中国不改变这些做法，并且坚持实行它所宣布的加征关税措施，那么，（美国）这些关税就将落实。”6月19日，中国商务部回应，称之为“极限施压和讹诈”，“如果美方失去理性、出台清单，中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施，做出强有力反制”。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 改变限制投资计划；7月6日在即 6月27日，特朗普政府收回了一项对中国在美投资实行更严格限制的计划，取而代之的是，支持国会扩大美国外国投资委员会（Cfius）的权力。该机构负责审查外国投资是否对美国国家安全构成威胁。5月底，特朗普政府曾承诺将在6月底以前公布限制投资的规定。与此同时，7月6日将是一个关键的日子。这一天是美国和中国宣布将实施各自500亿美元加征关税措施的日期。 作者: 苗子(综合报道)



夏立民/李芊 (美联社等)