美开征第二波关税 中国随即反击

(德国之声中文网) 美国对中国160亿美元关税在美国时间8月23日凌晨12点01分开徵，中国商务部也立刻作出强烈回应说「美方一意孤行」。

中国商务部认为美国涉嫌违反世贸组织规则，除了回击以同等价值关税外，并将在世贸组织争端解决机制项下就此征税措施提起诉讼。

双方官员目前还在华府磋商，试图找到摆脱贸易冲突的方法，但事实证明，低调的讨论没能够阻止新一轮的美国关税。

CNBC的一段影音显示，中国官员代表团于週三 (8/22) 进入美国财政部进行会谈。商业团体希望这次为期两天的会议双方能认真谈判。不过对于中国是否会按美国总统特朗普要求，改变贸易和经济政策，外界仍有疑虑。

特朗普威胁要对所有出口到美国中国商品徵收关税。换算下来大约是一年超过5000亿美元价值之多。他说除非北京当局同意彻底改变做法，像是保护美国知识产权、停止工业补贴和关税等，不然美方不会放弃关税施压。

中方则一再否认美国指控，不认为有系统性地强迫美国技术转让，并表示中国遵守世界贸易组织的规则。

低调重返谈判桌

此次谈判是美国和中国官员自6月以来首次正式互动。6月时美国商务部长罗斯走访北京，想要确保中国会继续购买美国大豆和液化天然气。

週一 (8/20) 特朗普在接受路透社採访时表示，他对美国财政部副部长马尔珀斯和中国商务部副部长王受文的谈判期待不高。

这段日子以来，特朗普政府的主要成员一直在争论是否要与中国进行谈判，或是通过更多关税施加压力。财政部长姆努钦主张谈判，贸易代表莱特希泽和白宫贸易顾问纳瓦罗则支持强硬的关税政策。

白宫发言人桑德斯在週三被问及总统对会谈的期望时告诉记者：「有关讨论仍在继续。我没有任何关于他们的公告......当然，我们希望看到对美国更好的贸易协议。」

相关单位包括美国财政部、美国贸易代表办公室、美国商务部和中国大使馆都没有任何回应。各方都保持相当低调。

中国外交部发言人陆慷週三在北京发表讲话说希望有好结果。他说：「希望大家能够安安静静地坐下来，认认真真地谈出一个对双方有利的结果。」

第二波关税煞不住

美国海关与边境保护局週三公布，美国东部时间8月23日凌晨12点01分，开始实施价值160亿美元，针对279个中国进口产品类别的额外25%关税。受影响的关键产品包括﹕半导体、化学品、塑料、摩托车和电动滑板车。

中国也誓言报復，在同一时间对来自美国的160亿美元额外进口产品徵收25%新税，包括燃料、钢铁产品、汽车和医疗设备。

美国全国製造商协会主席蒂蒙斯 (Jay Timmons) 表示，他支持特朗普结束中国不公平贸易行为的目标，但鼓励双方重返谈判桌。他说：「持续贸易战的成本有可能对美国的製造商和工人造成毁灭性打击。」

华盛顿智库美国企业研究所的中国学者斯克罗斯 (Derek Scissors)表示，对即将达成协议的预期很低，但保持谈判是一个积极的举动。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 301调查 此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 为摩擦降温 两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，同美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 钢铝关税 3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，但此后未能再次延长。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 博鳌论坛 4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。6月7日，美国商务部表示，中兴通讯已同意支付10亿美元的罚款，外加交由第三方保管的4亿美元。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 刘鹤再度赴美 5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 暂停互相加征关税 谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 700亿换暂停关税？ 6月6日，纽约时报引述消息人士称，此前一周美国商务部长罗斯与中国经济顾问刘鹤在北京会晤时，中国提出在协议开始执行的第一年里，向美国购买近700亿美元的能源、农业和制造业产品，前提是特朗普政府暂停对中国商品加征关税。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿，“中国制造2025” 6月15日，美国公布对500亿美元中国产品征收关税的清单。据路透社报道，加征关税将分为两步，第一步是今年4月公布的加税产品清单中的818个产品，价值约340亿美元，从7月6日开始实行。第二步是新提出的284个中国产品，价值约160亿美元。这部分产品被认为受益于包括“中国制造2025”在内的中国工业补贴计划。这部分产品将在发布公告征求意见后生效。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 中国宣布对等措施 6月16日，中国商务部宣布，将对美国大豆等农产品、汽车、水产品等加征关税，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元，将从2018年7月6日起生效。同时，中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税，涉及金额约160亿美元，最终措施及生效时间另行公告。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 威胁2000亿 6月18日，特朗普称政府正在预备对另外2000亿美元的中国产品加征10%的关税。他在声明中称，中国显然没有意图改变有关获取美国知识产权和技术的不公平做法。“如果中国不改变这些做法，并且坚持实行它所宣布的加征关税措施，那么，（美国）这些关税就将落实。”6月19日，中国商务部回应，称之为“极限施压和讹诈”，“如果美方失去理性、出台清单，中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施，做出强有力反制”。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 改变限制投资计划；7月6日在即 6月27日，特朗普政府收回了一项对中国在美投资实行更严格限制的计划，取而代之的是，支持国会扩大美国外国投资委员会（Cfius）的权力。该机构负责审查外国投资是否对美国国家安全构成威胁。5月底，特朗普政府曾承诺将在6月底以前公布限制投资的规定。与此同时，7月6日将是一个关键的日子。这一天是美国和中国宣布将实施各自500亿美元加征关税措施的日期。 作者: 苗子(综合报道)



夏立民/罗法 (路透社、法新社)