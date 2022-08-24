美媒：脸书推特删除一批推送亲西方内容的账号

（德国之声中文网）据《华尔街日报》援引一份信息研究报告报道，社交平台脸书Facebook的母公司Meta以及推特（Twitter Inc.）移除了一些向中东地区和说俄语的中亚地区用户推送亲西方内容的账号，这些账号推送的内容包括对俄罗斯入侵乌克兰持批评态度的帖文。

这份报告是由斯坦福大学互联网观察站和信息研究机构Graphika共同撰写的。

目前尚不清楚这些账号背后的运营者身份。据称脸书母公司移除相关账号的原因是“有协调的不真实行为”，而推特的删号行动则是依据其反对平台操纵行为和垃圾内容的政策。

Meta公司表示，这些账号的“来源国”是美国，而推特则称美国和英国是“推定的账号来源地”。研究人员还观察到，一些证据表明，美国军方可能与之有所关联。

“这些活动代表了迄今为止公开记录下来的最为广泛的一次推动亲西方叙事方式的秘密行动案例”，Graphika公司的情报部副总监斯特布斯（Jack Stubbs）对《华尔街日报》表示，“这显示，除了人们熟知的与俄罗斯、中国和伊朗有关的行动主体之外，其他有着不同动机的团体也在使用同样的欺骗性策略来试图渗透和影响网络社群。”

关于乌克兰战争的虚假信息在社媒上传播甚广

推特和脸书过去也曾多次移除涉嫌在平台上散布亲中国政府论述的账号，这些账号发布的内容涉及新疆、香港以及新冠病毒起源等诸多中国和西方国家存在争议的话题。在今年2月底俄罗斯入侵乌克兰之后，也有很多关于战争的虚假新闻在社交媒体上传播。

对于此次这份报告中涉及的推送亲西方论调的账号，Meta公司的一名发言人对《华尔街日报》表示，没有更多的信息可以分享，并且提到了该公司安全主管人员此前就将虚假账户网络与特定团体或政府机构联系起来的难度进行过讨论。相关账户是在7月和8月期间被移除的。

推特公司的发言人则表示，相关报告是独立于该公司之外的，公司将有关数据提供给了外部研究者，以支持外部分析项目，从而告知公众。

五角大楼发言人莱德（Pat Ryder）对相关报告回应表示：“我们将调查和评估脸书和推特方面提供的任何信息。”

据《华尔街日报》报道，这些被移除的账号所发布的内容在脸书、Instagram、推特等其他社交媒体平台上传播，包括反对极端主义、倡导西方外交政策等，还有一些内容涉及中国在新疆对维吾尔人的做法。

而近期出现较多的贴文则是以批评俄罗斯入侵乌克兰为主，强调俄军犯下的暴行。这些社媒账号分享的新闻文章发布于美国政府自主的媒体机构，比如美国之音和自由欧洲电台，还有一些分享了美国军方支持的网站链接。

不过，据Graphika公司的斯特布斯表示，这些账号的影响力似乎相当有限。被移除的账户中，只有19%的粉丝数量超过1000，大多数贴文也都只有寥寥无几的点赞或者转发。



（综合报道）

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