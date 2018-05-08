 美威胁制裁提告国际法庭法官 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.09.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

美威胁制裁提告国际法庭法官

特朗普政府再表达对国际组织的不满，这次轮到国际刑事法庭。特朗普幕僚博尔顿威胁，美国会制裁甚至反告法官，以阻止法庭调查美国人。

Niederlande Internationaler Gerichtshof (IGH) in Den Haag (picture-alliance/AP Photo/M. Corder)

国际刑事法庭 (ICC) 位于荷兰海牙的总部

(德国之声中文网) 美国国家安全顾问博尔顿 (John Bolton) 週一 (9/10) 在保守派组织「联邦党人协会」(Federalist Society) 活动发表演说，指责国际刑事法庭 (ICC) 对美国及盟国相关调查「不负责任」和「造成危险」。

他说，任何对美军的调查都是无理的，威胁华府会作出反击。「如果法庭找上美国、以色列及美国其他盟友，我们不会坐以待毙。...我们会禁止(国际法庭)法官和检察官入境美国，对其在美国的资金施了制裁，以及透过美国刑事系统起诉他们。」他警告，任何企业或国家协助国际刑事法庭调查美国人，都会落得同样下场。

USA | Sicherheitsberater Bolton droht dem Internationalen Strafgerichtshof (picture-alliance/dpa/AP Photo/A. Harnik)

9月10日，美国国家安全顾问博尔顿 (John Bolton) 在保守派组织「联邦党人协会」(Federalist Society) 活动发表演说。

去年11月国际刑事法庭检察官提出，要调查驻阿富汗美军涉嫌干犯的战争罪行，特别是虐待被拘留人士。

博尔顿扬言﹕「我们不会和它合作，不会提供援助，也一定不会参与其中。我们会让国际法庭『自己死去』(die on its own)。」

他又提到，巴勒斯坦领袖最近在国际法庭起诉以色列侵犯人权。「美国会用一切方法保护我国人民及盟友，以免这个非法法庭对其提出不公义的检控。」

博尔顿称，特朗普不能接受国际法庭凌驾美国宪法和主权。「这位总统不会允许美国公民被外国机构起诉，也不容让其他国家主宰我们的自卫手段。」

他批评，国际法庭成立十多年来花费超过15亿美元，但只有8起案件定罪，质疑它无法阻止暴行发生。

US Soldaten in Afghanistan (Getty Images/A. Renneisen)

国际刑事法庭检察官提出，调查驻阿富汗美军涉嫌干犯的战争罪行，惹特朗普政府不满。

国际法庭：不偏不倚办事

国际法庭发表声明为其辩护﹕「国际刑事法庭作为司法机构，严格按照法律框架办事，并承诺会独立和不偏不倚地执行命令。」它称现时获得123个国家支持，即便联合国安理会也认为它有存在价值，并曾于2005年要求法庭调查苏丹的种族屠杀。

国际刑事法庭在2002年成立，设于荷兰海牙，主要对灭绝种族罪、危害人类罪、战争罪和侵略罪进行起诉和审判。

人权监察(Human Rights Watch)助理国际司法总监Liz Evenson批评，博尔顿的言论反映他对暴行受害者无情和无视。「在敍利亚和缅甸发生的屠杀事件，都显示我们比以往更需要国际法庭。」她说美国阻止国际法庭调查，只会让人觉得它在纵容滥权者。

李芊/夏立民 (法新社、路透社)

DW.COM

美国退出联合国人权理事会

特朗普政府继巴黎协定、TPP之后，又退出了一个国际组织: 这次，是联合国人权理事会。 (20.06.2018)  

"美国优先"还是"美国孤立"?特朗普退出的那些国际协议

自从入主白宫以来，特朗普高举“美国优先”旗帜，已经退出或者至少威胁要退出若干个国际协议，一种“退出主义”政策逐渐成形。 (14.10.2017)  

盟友摊牌？特朗普轰北约WTO

特朗普与传统盟友一再恶言相向，关係若即若离。媒体披露特朗普上月致函北约多国领袖，批评其国防预算过低，德国也是矛头之一。 (03.07.2018)  

人权主席警告 五大国造成联合国失能

联合国人权委员会主席将在八月底卸任前，表明若五国当政的状况没有改变，他对联合国的未来并不乐观。 (21.08.2018)  

相关内容

China Sun Zhengcai

孙政才受贿案 一审遭判无期徒刑 08.05.2018

前重庆市委书记孙政才，曾被视为中共“第六代”接班人，因涉嫌收贿遭法院提起公诉。一审认认最后遭判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财産。

Türkei Istanbul Freilassung Peter Steudtner

土耳其释放德国人权活动家 26.10.2017

德国人施托伊特内尔及其他7名人权人士在被土耳其关押数月后获得假释。作为大规模压制异议的行动之一，安卡拉政府将这些人逮捕，并指控他们涉嫌进行恐怖主义活动。

Philippinen | ASEAN-Gipfel | Präsident Rodrigo Duterte mit US-Präsident Donald Trump in Manila

南海争议：特朗普愿斡旋 杜特尔特说别碰 12.11.2017

美国总统特朗普表示愿意就南中国海争端进行斡旋，并强调自己优秀的谈判及仲裁能力。但此前特朗普政府的一些做法，却未必能让南海周边国家真正放心，菲律宾政府对特朗普的回应更是令人回味。

广告

媒体看中国

China Nationaltheater in Peking (picture-alliance/R. Goldmann)

德语媒体：易卜生戳动了中国人哪根神经？

柏林邵宾纳剧院正在中国演出挪威作家易卜生的名作《人民公敌》，这出创作于一百多年前的剧目在北京的观众中引起的共鸣令中国文化部门始料不及。此外刚刚结束的中非峰会仍是德语媒体关注的话题。 