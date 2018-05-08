美威胁制裁提告国际法庭法官

(德国之声中文网) 美国国家安全顾问博尔顿 (John Bolton) 週一 (9/10) 在保守派组织「联邦党人协会」(Federalist Society) 活动发表演说，指责国际刑事法庭 (ICC) 对美国及盟国相关调查「不负责任」和「造成危险」。

他说，任何对美军的调查都是无理的，威胁华府会作出反击。「如果法庭找上美国、以色列及美国其他盟友，我们不会坐以待毙。...我们会禁止(国际法庭)法官和检察官入境美国，对其在美国的资金施了制裁，以及透过美国刑事系统起诉他们。」他警告，任何企业或国家协助国际刑事法庭调查美国人，都会落得同样下场。

去年11月国际刑事法庭检察官提出，要调查驻阿富汗美军涉嫌干犯的战争罪行，特别是虐待被拘留人士。

博尔顿扬言﹕「我们不会和它合作，不会提供援助，也一定不会参与其中。我们会让国际法庭『自己死去』(die on its own)。」

他又提到，巴勒斯坦领袖最近在国际法庭起诉以色列侵犯人权。「美国会用一切方法保护我国人民及盟友，以免这个非法法庭对其提出不公义的检控。」

博尔顿称，特朗普不能接受国际法庭凌驾美国宪法和主权。「这位总统不会允许美国公民被外国机构起诉，也不容让其他国家主宰我们的自卫手段。」

他批评，国际法庭成立十多年来花费超过15亿美元，但只有8起案件定罪，质疑它无法阻止暴行发生。

国际法庭：不偏不倚办事

国际法庭发表声明为其辩护﹕「国际刑事法庭作为司法机构，严格按照法律框架办事，并承诺会独立和不偏不倚地执行命令。」它称现时获得123个国家支持，即便联合国安理会也认为它有存在价值，并曾于2005年要求法庭调查苏丹的种族屠杀。

国际刑事法庭在2002年成立，设于荷兰海牙，主要对灭绝种族罪、危害人类罪、战争罪和侵略罪进行起诉和审判。

人权监察(Human Rights Watch)助理国际司法总监Liz Evenson批评，博尔顿的言论反映他对暴行受害者无情和无视。「在敍利亚和缅甸发生的屠杀事件，都显示我们比以往更需要国际法庭。」她说美国阻止国际法庭调查，只会让人觉得它在纵容滥权者。

李芊/夏立民 (法新社、路透社)