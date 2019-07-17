 美国48州将对谷歌进行反垄断调查 | 经济纵横 | DW | 10.09.2019

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经济纵横

美国48州将对谷歌进行反垄断调查

美国联邦政府也盯上了谷歌、脸书和亚马逊等互联网巨头。这些跨国公司不仅因其巨大的市场份量受到越来越大的压力，还日益被推向政治冲突的前沿。

USA Regulierung Big Tech Symbolbild (picture-alliance/dpa/Kyodo)

（德国之声中文网）除加利福尼亚和阿拉巴马外，几乎所有各州都响应了德克萨斯州总检察长帕克斯顿（Ken Paxton）的一项动议。帕勒斯顿表示，反垄断调查首先要澄清，谷歌是否借助网络广告阻碍了竞争。她指出，以后也可能依据所得到的认识，将调查范围扩展至其它领域。

预料之中

佛罗里达州总检察长穆迪（Ashley Moody）指出，即使某些东西是免费的，若没有了自由市场或竞争，价格就会提高，消费者就会受损。

对谷歌的调查并非突如其来之举，其母公司Alphabet上周五即已通知证交会，将受调查，但有这么多联邦州参与，依然令人吃惊。

 谷歌因其巨大市场份量而引起争议，反垄断调查无疑会继续加大对它的压力。这个Alphabet旗下公司早被怀疑，滥用自己在搜索引擎和广告领域的强大地位，损害竞争对手。

USA T-Mobile Sprint | Letitia James (Getty Images/D. Angerer)

纽约州总检察长詹姆斯（Letitia James）宣布对脸书展开反竞争调查

不过，谷歌并非监管机构盯上的唯一企业。上周五，以纽约州总检察官詹姆斯领衔，8个联邦州和华盛顿特区组成的联盟宣布将对脸书展开反竞争调查。

亚马逊亦被盯上

美国联邦政府也要对那些技术平台展开调查。今年7月，联邦司法部曾通告，将调查各网上巨擘的垄断程度。出谷歌外，同样隶属Alphabet的网络视频平台Youtube以及脸书及其子公司Whatsapp和Instagram外，全球最大的网商亚马逊也将成为联邦层面调查的对象。

此外，谷歌和亚马逊还居于欧盟委员会一项反竞争司法程序的中心。美国有关当局常受到指责，对本国的这些高科技巨头审查不严。不过，这些互联网巨头也越来越成为政治冲突的前沿。美国总统特朗普及其支持者指控它们压制保守阵营声音；反对者们则指控它们缺乏监管，从而要为网上仇恨、煽惑、操控现象泛滥同样负有责任。

 

凝练/乐然（德新社、路透社）

 

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