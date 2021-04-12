美国针对与中国竞争召开听证会：科研经费落后

（德国之声中文网）美国参议院商务委员会主席坎特威尔（Maria Cantwell ）周三在听证会上警告，美国对研发的投资来到数十年来最低水平，但世界其他国家的研发投资却是飞速增长。

路透社报导，坎特威尔在听证会上说，正在研拟中的「无尽边疆法（Endless Frontier Act）」引发了一场关于美国竞争力的辩论。该场听证会是针对美国科技产业补贴所召开，以加强美国对抗中国的竞争力。

坎特威尔说，以国内生产总值（GDP）的水准来衡量，联邦政府在研发方面的投资处于45年来的最低点。「国际竞争越来越激烈，其他国家已经准备好挑战我们在世界创新舞台上的地位。」

该委员会成员之一的共和党参议员威克（Roger Wicker）说，立法的意图看起来是要帮助美国与中国竞争，但美国不会复制中国在研发丶投资和政府补贴方面的「自上而下的方案」。

「对技术和供应链的战略投资很重要，但我们不会通过简单地砸钱在问题上而获胜。」威克说：「如果通过这个概念的资金接受者缺乏进行真正有用的研发活动的产能与能力，实际上我们最终可能会造成伤害。」

2020年，参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）和共和党参议员杨（Todd Young）共同发起无尽边疆法，呼吁在五年内投入1100亿美元，以加强美国在科技上的进展。

促进美国半导体投资

舒默还希望推动促进美国半导体生产制造的立法方案。国会人员表示，这两项提案的总金额可望达到2000亿美元。

拜登总统已经提出一项全面的基础建设投资计划，可以为半导体业提供资金，不过，目前还不清楚政府与国会之间将如何解决各式资助问题。

《华尔街日报》报导，增加美国芯片制造产能的行动受到国会民主党和共和党双边的支持。美国在全球晶片设计当中依然领先，但在制造方面让步给了许多外国公司。

路透社指出，拜登也在寻求解决芯片短缺问题的办法，这一问题挤压了美国汽车制造商在与庞大的消费型电子行业竞争当中取得晶片。

作为另一项促进「为半导体生产创造有效激励措施法案（CHIPS for America Act）」拨款的一部分，几个美国科技行业团体周三致信给国会和白宫官员，敦促他们不要把新的半导体制造产能留给旧世代的芯片。

这封信显示美国两个行业之间的裂痕越来越大，科技公司认为，为汽车制造商使用的传统芯片预留产能将会扭曲市场。包括信息技术产业委员会（Information Technology Industry Council,）在内的科技游说团体在信中说，美国其他消费芯片的行业之间的竞争将转化为这些公司及其客户的更高成本，这中间包括了美国纳税人。

李玟仪/William Yang（路透社丶《华尔街日报》）

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