 美国私企月球探测器升空 计划软着陆 | 科技环境 | DW | 15.02.2024
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科技环境

美国私企月球探测器升空 计划软着陆

2月15日凌晨，美国私营太空企业“直觉机器”的月球探测器“奥德修斯号”从卡纳维拉尔角发射场升空。按照计划，它将在下星期与月球表面软着陆。一个月前，另一家美国私企的月球软着陆任务失败。

2月15日凌晨，美国私营太空企业“直觉机器”研发的月球探测器“奥德修斯号”从卡纳维拉尔角发射场搭SpaceX的“猎鹰9号”火箭升空

2月15日凌晨，美国私营太空企业“直觉机器”研发的月球探测器“奥德修斯号”从卡纳维拉尔角发射场搭SpaceX的“猎鹰9号”火箭升空

（德国之声中文网）"奥德修斯号"预计将在飞行六天后抵达月球轨道，并在一天后尝试在月面软着陆。

如果此次任务成功，将是1972年"阿波罗17号"载人飞船探月任务后，美国首度再有航天器在月球着陆。而且，"直觉机器"也有望成为全球首家实现月球软着陆的私营企业。

就在1月初，美国航天机器人技术公司研发的"游隼"月球探测器升空，但很快就遭遇了燃料大量泄漏的严重问题。这枚原定软着陆的探测器，最终只能飞掠月球，并在发射10天后返回地球大气层焚毁。

此次"奥德修斯号"探测器的软着陆任务地点预定在被认为富含水冰的月球南极区域，距南极点仅300公里左右。高4.3米、拥有6条着陆腿的"奥德修斯号"必须避开该区域密集的陨石坑及陡坡。

美国预定在“阿尔特弥斯3号”任务实施载人登月，不早于2026年底

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美国宇航总署(NASA)是探测器上科研设备的主要资助方，为"直觉机器"公司总共提供了1.18亿美元。该机构希望在2027年前后借助商业航天公司的力量再次实现载人登月。NASA表示，"奥德修斯号"上的六项导航和技术试验有助于为即将到来的载人任务铺平道路。

除了NASA，"奥德修斯号"探月任务还获得了其他机构或个人的资助，其中包括为哥伦比亚运动服装公司测试一种金属夹克面料，该材料有望作为着陆器的隔热层。雕塑艺术家昆斯(Jeff Koons)则将125枚直径为2.56厘米的月球雕塑放入了探测器中。佛罗里达安柏里德航空大学的一部相机还将在着陆期间拍摄"奥德修斯号"探测器的照片。按照计划，探测器将在月表工作一周左右。

迄今为止，只有美国、苏联/俄罗斯、中国、印度日本这五个国家的探测器成功实现过在月球软着陆。除了美国，中国也计划于2030年前后实现载人登月。中国航天部门计划在今年5月发射"嫦娥6号"探测器，有望成为人类史上首次在月球背面采样并返回地球的探月任务。

（美联社等）

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