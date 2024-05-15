美国提高关税 "中国冲击波"转向欧洲？

一些经济学者、商界代表警告，随着美国对中国部分产品征收高额关税，大量中国产品可能转而涌向欧洲。机械等行业呼吁，德国也必须保护本土企业。汽车等行业则警告，欧洲不能效仿美国的做法。

（德国之声中文网）基尔世界经济研究所所长舒拉利克（Moritz Schularick）向《商报》表示，在一些领域，"中国冲击波"即将来临，另一些领域中，则已经发生。原因是，中国在关键行业的高产能。

美国加征关税的做法对欧盟构成压力。欧委会已经对中国包括电动汽车等领域进行反补贴调查。一些德国经济界代表也呼吁保护本土企业。德国机械设备制造业联合会VDMA主席霍伊斯根（Karl Haeusgen）向《商报》表示："这事关国家安全，如果我们未来在关键领域、如能源仅有中国制造商，而不再有欧洲制造商。"

美国财长耶伦上月访华时曾提到，十多年前的"中国冲击波"曾"摧毁"美国工业。她以钢铁行业为例，称中国政府的大规模扶持导致价格低于成本的中国钢铁产品倾销全球市场。

《商报》指出，欧委会对中国电动汽车的反补贴调查将于7月底到期。不过，如果征收关税，将针对个别制造商，欧盟必须提供其扭曲竞争的证据。

德国联邦外贸与投资署GTAI东亚副主任奥特（Christina Otte）表示，在一些关键技术领域，如光伏、电池、机器人、无人机以及燃料电池，中国企业已经强势赶超。而德国机械设备制造业联合会主席霍伊斯根则表示，中国政府在扶持本土企业的同时，系统排挤在华外国竞争者，并非公平手段。

德国机械设备制造业联合会主席霍伊斯根呼吁保护本土企业 图像来源: VDMA/Teichmann/dpa/picture alliance

政界亦忧虑

欧盟及德国政界也对美国对中国产品加征关税抱有忧虑。欧洲议会贸易委员会主席、社民党籍的朗格（Bernd Lange）表示，这可能导致更多中国电动汽车进入欧洲。他指责美国"保护主义"、"对抗"政策，认为欧洲应自主行动。

绿党欧洲议员布罗斯（Michael Bloss）担心更多中国倾销产品来到。特别是欧洲气候保护技术如电动汽车、光伏电池和半导体可能受到影响。

反对欧盟效仿美国的声音

德国批发、外贸和服务业联合会BGA会长扬杜拉（Dirk Jandura）则警告，欧盟不应对中国产品采取保护主义政策。否则最终一切都会更贵，"失败者是市场参与方、消费者以及企业"。

扬杜拉对德国编辑部网络RND表示，如果欧盟效仿美国的做法，那么特别是德国汽车工业将深受其苦。"欧盟没有一辆汽车没用到来自中国的零部件。此外，我们的制造商也从中国进口其电动汽车车型。所以，我们将伤及自身。 "他说："我们必须接受竞争。我们也必须为公平的竞争条件而抗争。"

德国批发、外贸和服务业联合会会长扬杜拉警告欧盟不应效仿美国 图像来源: Kamil Janus/BGA/dpa/picture alliance

德国汽车工业过去数十年在中国有大额投资，担心会受到北京的反制措施。

德国联邦交通部长维兴（Volker Wissing）也警告欧洲不应征收惩罚性关税。"以惩罚性关税开始一场贸易战，这是错误的道路。"他对《奥古斯堡汇报》表示："我们的市场不应封闭，而是通过竞争得到加强。"他说，德国企业不惧竞争。"我们的企业为全世界生产顶尖的产品。未来也将继续是这样。"

（综合报道）

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