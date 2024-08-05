美国拟禁止自动驾驶汽车用中国软件

路透社从华盛顿政府圈内人士处获悉，美国商务部预计在今后几星期提议禁止在自动驾驶或联网汽车中使用中国研发的软件或先进无线通信模块。商务部发言人表示，此举出于国家安全担忧。中国则表示将捍卫自身合法权益。

（德国之声中文网）美国商务部在今年7月就披露说，计划在8月发布联网汽车规则草案，"重点关注汽车内令人担忧的特定系统"，相关行业将有机会审查草案并提出意见。当时，商务部就表示，预计会在规则草案中对中国等被视为对手的国家研发的一些产品施加限制。

根据路透社从圈内人士处获得的消息，即将在几星期后发布的草案将要求汽车厂商以及配件供应商确保联网汽车以及L3以上级别的先进自动驾驶汽车均不含中国等"令人担忧的外国实体"开发的软件。搭载中国研发的先进无线通信能力模块的汽车也将被禁止在美国道路上测试或行驶。

中国驻华盛顿大使馆的一名发言人表示，电动汽车是一个全球化产业，"只有分工合作才能带来互利，只有公平竞争才能带来技术进步。"这名发言人敦促美国"切实遵守市场原则和国际贸易规则，为各国企业创造公平的竞争环境"，并表示中方将坚定捍卫自身合法权益。

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美国担心中国汽车威胁国家安全

去年11月，多名美国议员对中国企业在美国测试自动驾驶汽车并采集敏感数据表示担忧，他们向百度、蔚来、小鹏、滴滴等10家大企业提出了问询。这些议员在一封信函中指出，在2022年11月前的12个月内，研发自动驾驶汽车的中国企业在加利福尼亚测试了45万余英里。

美国交通部长布蒂吉格(Pete Buttigieg)也表示，交通部对在美运营的中国自动驾驶汽车企业存有国家安全忧虑，担心联网汽车会监听乘客交谈、甚至能控制汽车本身。美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)也在5月表示，由于巨大的国家安全风险，"我们决定采取行动。"

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#电动汽车#中美关系

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