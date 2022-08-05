 美国如何在军事上协防台湾？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.08.2022

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时政风云

美国如何在军事上协防台湾？

作为台湾的主要军事支持者，美国建议台湾购买旨在实现机动性和精确性目标的武器装备，以对抗可能的、来自中国的海上入侵威胁。

台湾制造的雄风三型反舰导弹的模型

台湾制造的雄风三型反舰导弹的模型

（德国之声中文网）中国8月4日开始在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演，以此回应25年来美国国会最高级别代表团对台湾的访问。

由美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）率领的这次访问被一些人批评为一种危险的、象征性的姿态。批评者认为华盛顿真正需要的是在幕后做更多的工作，以加强台湾在面对中国日益增长的侵略可能性的防御能力。

“我们应该把与台湾的双边关系集中在低调但具有高度影响力的行动上，以加强台湾的防御能力。” 史丹福大学胡佛研究院学者祁凯立（Kharis Templeman）说，“美国众议院议长的访问接近于光谱的另一端。”

美国海军在太平洋和南中国海的存在是在该地区对中国的主要威慑。

事实上，扶持美国在印太地区的联盟是佩洛西此行的既定目标。这个目标还包括团结法国和英国等欧洲国家参与应对中国在声称是其领土的国际水域进行的所谓航行自由演习。

美国和中国在太平洋的军事基地

美国和中国在太平洋的军事基地

台湾国防军事专家苏紫云认为，中国的军事演习目的在于针对台湾的“战略心理战”，也是北京希望“阻止美国军队支持台湾”的一个信号。

美国是台湾的主要军事支持者，向台北出售急需的武器和国防技术。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售武器。该法允许美国向台湾供应“防御性”武器。

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目前，美国众议院议长佩洛西的旋风访台行程已经结束。不过，中国军方在台湾岛周边展开的一系列军事演习才刚拉开序幕。除了担心军演影响海运、空运外，也有台湾学者指出， “台海中线”恐从此不复存在，“两岸的军事互动会升级到新常态”。

美國白宮譴責中國軍演，稱北京挑釁是企圖改變現狀的「重大升級」，但美軍會否進一步打破「戰略模糊」，出手介入這場規模空前的軍演？德國之聲訪問三名美台專家，請他們做出分析。

习近平的两难之处在于，如果采取的军事行动力度不足，将无法向国内民众交代；而如果力度太强，又担心和美军发生军事冲突。

虽然官方行程表中没有提及台湾，但美国众议院议长佩洛西仍在离开马来西亚之后在台湾短暂停留。佩洛西访台的必要性以及访台之后带来的影响，成为台湾舆论焦点。

这值得吗？佩洛西对台湾的访问仅仅持续了19个小时，但已经给该地区带来了巨大影响。德国之声中文部主任Philipp Bilsky指出，目前空气中弥漫着潜在的战争威胁，而它涉及的是世界两大强权、两大核武国家。

据《防务新闻》报道，自2019年以来，台湾已经订购了至少价值170亿美元的美国军事装备。其中包括美国前总统特朗普时期的80亿美元的66架F-16战斗机订购——这是有史以来最大的单一订单之一。

2022年7月，美国国务院批准了一项可能的军售——向台湾出售价值1.08亿美元的“军事技术援助”。五角大楼在一份声明中说，台湾要求提供坦克和战车的维修部件、小型武器、作战武器系统和后勤支持项目。

今年1月，在中国军机飞入台湾防空识别区增加的情况下，台湾立法院通过了86亿美元的额外国防开支预算，其中大部分可能会被分配给反舰武器。

把台湾装备成“豪猪”

尽管有美国的支持和更多的国防预算，台湾仍然无法跟上中国几十年来的军事现代化进程。这种军事力量悬殊推动台湾建立“不对称战争”能力，也称为“豪猪战略”。

该战略主张使用较小但非常有效的武器来对抗较大的敌方武力。例如，乌克兰在抵御俄罗斯入侵的第一阶段中，通过使用肩扛式火箭来摧毁坦克，就是该战略的成功应用。

目前，美国建议台湾购买以机动性和精确性为目标而设计的武器装备，以对抗来自中国的海上入侵。

今年5月，《纽约时报》和《政治家》（Politico）报道说，美国国务院告诉台北，台湾应该专注于购买适合非对称战争并能更好地威慑和防御中国的设备，例如导弹和升级后的火炮，而不是大型大宗武器，如旨在击毁潜艇的昂贵的直升机。

自特朗普政府以来，华盛顿已经批准出售给台湾诸如“鱼叉”反舰导弹、高机动性火炮火箭系统（HIMARS）、“刺针”导弹和MQ-9“猎人杀手”无人机等不对称战争武器系统。

中国和台湾军事力量对比

中国和台湾军事力量对比

“战略模糊” vs. “战略清晰”

由于生产问题和乌克兰战争，并非所有订购的武器都已交付给台湾。有人批评美国在将台湾的防务作为国家安全的优先事项时行动太慢。

美国与台湾没有正式的外交关系，而是承认以北京为首都的中华人民共和国是“一个中国”政策下的“中国唯一合法政府”。

北京将台湾视为中国的一个省，终究会与大陆“统一”，必要时甚至会实施“武统”。

然而，美国并没有明确承认中国对台湾的主权，并继续向这个自治的岛屿提供武器，这导致了目前棘手的外交往来和战略灰色地带。

根据1979年颁行的《与台湾关系法》，华盛顿在台湾问题上保持“战略模糊”立场，这意味着不保证直接的军事干预，但也没有明确排除。

美国总统拜登最近在谈话中说，如果台湾受到中国的攻击，美国将“保卫”台湾，引发了舆论困惑。白宫出面澄清说，华盛顿并没有改变立场。

美国外交政策界有一些呼声，要求美国在中国逐渐壮大军事能力的情况下改变口径。

美国外交关系委员会主席哈斯（Richard Haass）在《外交事务》发表文章认为，华盛顿需要转而采取“战略清晰”政策。

哈斯写道，过去“在台湾和美国对中国有军事优势时行之有效的游戏规则已不太可能阻止在过去25年里一直为台海冲突备战的解放军”。他说：“华盛顿需要把为台海冲突备战作为国防部的首要任务，并为其提供相应的资源。”

台湾国防军事专家苏紫云认为，尽管解放军本周正在进行“史无前例”的武力展示，但战火升级的概率“非常小”，因为目前开战“对北京非常不利”，而且中国未必能取胜。

他认为，习近平不能冒险行事，否则可能危及他作为中国领导人的第三个任期。

Infografik Welcher Großmacht vertrauen die Länder Südostasiens? ZH

美国会进行军事干预吗？

1950年，在中共接管中国大陆后不久，美国陆军五星上将麦克阿瑟说，台湾（当时叫福尔摩沙）在“共产党的手中”相当于一艘“永不沉没的航空母舰”，将会危及美国在太平洋的战略利益。

然而，台湾政治大学亚太研究国际博士学程助理教授南乐（Lev Nachman）认为，美国不太可能干预中国本周进行的军事演习。

南乐向德国之声表示，北京军演是一种明显的恐吓手段，“如果美国考虑改变战略模糊，这表明北京在吓唬众人方面非常成功。”

南乐认为这次军演肯定会对美国国会产生影响。他说：“美国所有的鹰派政客都会吃这一套。我担心这可能是一场竞赛，中国对此反应强烈，这会给那些寻求对中国采取鹰派立场的人提供了燃料，以证明他们的立场。这些类型的强烈反应将相互影响。”

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  • Taiwan US Harpoon Rakete (Getty Images/AFP/P. Lin)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    一周之内两度军售

    10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。

  • USA 1979 Deng Xiaoping & Jimmy Carter | Gespräche Taiwan (picture-alliance/Everett Collection)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    40余年，上百次对台军售案

    美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。

  • Taiwan Chinesisches Militär zeigt Präsenz (Ministry of National Defense, Taiwan (R.O.C.))

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    具有标志性意义的F16战机

    在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。

  • Taiwan Tsai Ing-wen (picture-alliance/AP Photo/C. Ying-ying)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    基隆级驱逐舰

    纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。

  • Patriot Raketen-Abwehr-System (picture-alliance/AP Photo/U.S. Department of Defense)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    爱国者导弹

    爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。

  • Obama erlaubt Verkauf von vier Kriegsschiffen nach Taiwan (picture-alliance/dpa/J.G. David)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    将台湾打造成一个“堡垒”

    近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。

  • USA Sunnyvale | Logo von Lockheed Martin Space Systems Company (Imago Images/ZUMA Press)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    北京如何应对？

    历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。

    作者: 雨涵 （综合报道）


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