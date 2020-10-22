美国大选：经济占多大因素？

（德国之声中文网）2020年美国总统大选目前仍然没有明确结果。由于关键摇摆州的票数尚待计算，现在预测结果相当冒险且徒劳。

但是有一点很明确：无论是特朗普还是拜登胜选，双方目前票数比许多民调和专家所预测的要接近得多。这反映出一个政治上极为分裂的国家，也反映了对美国经济的分歧看法。

这些意见多种多样，无论是对于未来四年谁最适合治理美国，还是迄今为止特朗普总统的执政。同样重要的是，选民们在多大程度上将经济视为需要投票的关键问题。

选民对经济的不同看法

早在8月，无党派皮尤研究中心（Pew Research Center）发布了一项研究，发现79％的注册选民表示，经济在选举中非常重要。这个比例比任何其他单一问题都高，并且轻松领先于医疗保健（68％），新冠病毒（62％）和暴力犯罪（59％）等关键问题。

如今，CNN在选举日进行的出口民调显示出类似情况。投票后的选民中，超过三分之一的人（早期选民和当日选民的结合）表示，经济是他们决定选谁最重要的问题。

美国选民认为特朗普更善于推动经济

然而，出现了一个非常明显的差异。拜登选民中只有十分之一的选民表示，经济是他们投票支持他的主要原因，而特朗普的选民则是十分之六。

对于拜登选民而言，十分之三的选民认为新冠疫情是更重要的问题，而对那些投票支持特朗普的人而言，其重要性几乎可以忽略（仅二十分之一）。然而，超过一半的选民表示，COVID-19给他们造成了经济困难。十个人中有四个人表示，他们的状况比四年前要好。

特朗普喜忧参半

这些数字可能有助于解释为什么特朗普的投票能保持如此出色，尽管选举前的几乎所有民调都显示他推翻拜登的机会很小。如果认真看待出口民调，显然支持特朗普的许多人都是因为赞成他对经济的处理。

尽管今年与疫情相关的停工严重打击了美国经济，但特朗普竞选在最后一周仍有一些好消息。第三季度（7月至9月）的数据显示，美国经济大幅反弹，相当于年增长率33.1％（季度环比增长7.4％）。

不过，许多特朗普选民投票显然是基于疫情前的经济。美国经济自2016年蓬勃发展，虽然在特朗普成为美国总统时就已经在快速增长。他的减税政策已被证明很受共和党选民欢迎，而他对全球贸易的好斗立场，特别是对中国，也在2016年选举时得到了许多人的赞成。

特朗普的贸易保护主义政策在多大程度上为美国经济获得了成果，有很大的争议。在疫情之前，美国与世界其他地区的贸易赤字在增加，疫情后进一步加剧。

不只是经济

正是在密歇根州，宾夕法尼亚州和威斯康星州，所谓"锈带"州，特朗普的许多诺言在2016年引起了广大共鸣，他成功将这些州由蓝转红。如今2020年，这些州将再次决定最终选举结果。

随着票数继续增加，最终结果将部分取决于2016年支持特朗普经济的选民，他们认为特朗普在多大程度上信守了诺言，将制造业工作归还给了这个地方。

数据表明，2017年和2018年强劲增长之后，制造业和金属生产领域的就业水平表现良好，但在2019年回落。钢铁和汽车行业仍然脆弱，这不仅是因为贸易问题，还有因为疫情和相关的经济停工。

我们必须等待最终结果。现在我们可以看到极其接近的票数，不仅选民没有放弃特朗普，而且由于经济原因，很多人都支持他。

但是，尽管有数据表明经济对拜登的选民而言不是特别重要，但拜登也有可能获胜。随着疫情、种族不平等问题以及许多其他争论在2020年浮出水面，这显然是一场远不止事关经济的选举。



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