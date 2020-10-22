 美国大选：经济占多大因素？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.11.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美国大选：经济占多大因素？

对于美国大选来说，经济通常是决定性的问题，许多数据表明这次的大选也不例外，尽管新冠疫情仍在继续。最终选举结果还没出炉，但经济因素显然对特朗普有帮助。

US Wahl 2020 Deutschland Börse in Frankfurt (Kai Pfaffenbach/REUTERS)

难道不是拼经济吗？

（德国之声中文网）2020年美国总统大选目前仍然没有明确结果。由于关键摇摆州的票数尚待计算，现在预测结果相当冒险且徒劳。

但是有一点很明确：无论是特朗普还是拜登胜选，双方目前票数比许多民调和专家所预测的要接近得多。这反映出一个政治上极为分裂的国家，也反映了对美国经济的分歧看法。

这些意见多种多样，无论是对于未来四年谁最适合治理美国，还是迄今为止特朗普总统的执政。同样重要的是，选民们在多大程度上将经济视为需要投票的关键问题。

选民对经济的不同看法

早在8月，无党派皮尤研究中心（Pew Research Center）发布了一项研究，发现79％的注册选民表示，经济在选举中非常重要。这个比例比任何其他单一问题都高，并且轻松领先于医疗保健（68％），新冠病毒（62％）和暴力犯罪（59％）等关键问题。

如今，CNN在选举日进行的出口民调显示出类似情况。投票后的选民中，超过三分之一的人（早期选民和当日选民的结合）表示，经济是他们决定选谁最重要的问题。

USA Indianapolis | Präsident Donald Trump | Vize Mike Pence (picture-alliance/AP Photo/E. Vucci)

美国选民认为特朗普更善于推动经济

然而，出现了一个非常明显的差异。拜登选民中只有十分之一的选民表示，经济是他们投票支持他的主要原因，而特朗普的选民则是十分之六。

对于拜登选民而言，十分之三的选民认为新冠疫情是更重要的问题，而对那些投票支持特朗普的人而言，其重要性几乎可以忽略（仅二十分之一）。然而，超过一半的选民表示，COVID-19给他们造成了经济困难。十个人中有四个人表示，他们的状况比四年前要好。

特朗普喜忧参半

这些数字可能有助于解释为什么特朗普的投票能保持如此出色，尽管选举前的几乎所有民调都显示他推翻拜登的机会很小。如果认真看待出口民调，显然支持特朗普的许多人都是因为赞成他对经济的处理。

尽管今年与疫情相关的停工严重打击了美国经济，但特朗普竞选在最后一周仍有一些好消息。第三季度（7月至9月）的数据显示，美国经济大幅反弹，相当于年增长率33.1％（季度环比增长7.4％）。

不过，许多特朗普选民投票显然是基于疫情前的经济。美国经济自2016年蓬勃发展，虽然在特朗普成为美国总统时就已经在快速增长。他的减税政策已被证明很受共和党选民欢迎，而他对全球贸易的好斗立场，特别是对中国，也在2016年选举时得到了许多人的赞成。

特朗普的贸易保护主义政策在多大程度上为美国经济获得了成果，有很大的争议。在疫情之前，美国与世界其他地区的贸易赤字在增加，疫情后进一步加剧。

USA Las Vegas Arbeitslosigkeit (picture-alliance/AP Photo/J. Locher)

特朗普能否创造更多就业？

不只是经济

正是在密歇根州，宾夕法尼亚州和威斯康星州，所谓"锈带"州，特朗普的许多诺言在2016年引起了广大共鸣，他成功将这些州由蓝转红。如今2020年，这些州将再次决定最终选举结果。

随着票数继续增加，最终结果将部分取决于2016年支持特朗普经济的选民，他们认为特朗普在多大程度上信守了诺言，将制造业工作归还给了这个地方。

数据表明，2017年和2018年强劲增长之后，制造业和金属生产领域的就业水平表现良好，但在2019年回落。钢铁和汽车行业仍然脆弱，这不仅是因为贸易问题，还有因为疫情和相关的经济停工。

我们必须等待最终结果。现在我们可以看到极其接近的票数，不仅选民没有放弃特朗普，而且由于经济原因，很多人都支持他。

但是，尽管有数据表明经济对拜登的选民而言不是特别重要，但拜登也有可能获胜。随着疫情、种族不平等问题以及许多其他争论在2020年浮出水面，这显然是一场远不止事关经济的选举。


© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

 

DW.COM

记者手记：最好和最坏的美国

在美国总统大选前，不仅候选人马不停蹄，两个阵营的选民们也在最后“冲刺”。生活在德克萨斯州的记者发现，选情最激烈的这几个星期，可以看到人性最好也是最坏的一面。  

如果让欧洲人为美国大选投票……

如果让欧洲人为即将到来的美国大选投票，特朗普会输得很惨，这是一项新调查得出的结论。这位美国总统退出《巴黎气候协定》等举动，让他在欧洲人民心中减分不少。  

11月3日：“世纪选举”迎来大结局

经过一场漫长而激烈的选战后，美国终于迎来选举日。在新冠疫情的阴影下，美国人迎来一场至关重要的“世纪选举”，而结局如何，难以预料。  

相关内容

USA Indianapolis | Präsident Donald Trump | Vize Mike Pence

特朗普的贸易战得不偿失？ 22.10.2020

美国经济业内人士指出，特朗普对中国的贸易出击虽然给美国个别产业带来有利的竞争条件，但贸易保护主义政策犹如一柄双刃剑，让美国民众和经济整体受损。

USA Townhalls Fragestunde Trump Biden

专访：拜登对华政策与特朗普不会有根本性不同 25.10.2020

美国总统大选将近，两党候选人的对华政策成为华人关注焦点。纽约城市大学巴鲁克学院公共与国际事务副教授霍夫曼告诉德国之声，即便拜登选上总统后的作风可能与特朗普有异，但就核心立场而言却不见得会有太大转向。

SHIFT Games Animal Crossing

美大选中 《动物森友会》：游戏如何被政治化？ 25.10.2020

在美国总统竞选期间，电子游戏 《集合啦！动物森友会》 成为政客和政治活动人士传播信息的平台之一。

广告

长平观察

US Wahl 2020 Joe Biden (Angela Weiss/AFP/Getty Images)

长平观察：拜登对中国政策输了

美国大选再一次背离民调。时评人长平认为，拜登在对中国政策的论述上暧昧躲闪，避重就轻，白白给对手送分。  