 美国和欧盟汽车关税问题悬而未决 | 经济纵横 | DW | 15.11.2018

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经济纵横

美国和欧盟汽车关税问题悬而未决

对于美国可能对欧洲汽车征税引起的争议，现在仍没有找到快速解决的方案。欧盟贸易专员马尔姆施特罗姆在与美国贸易代表莱特海泽会谈后进入“战斗模式”。

Emden: Auto Export (picture-alliance/dpa/J. Sarbach)

在货港等待装船出海的大众汽车

（德国之声中文网）欧盟贸易专员马斯特罗姆（Cecilia Malmström）强调，如果美国真的对欧盟汽车征收进口关税，欧盟现在就已经准备了一份实施报复性关税的商品清单。这位欧盟女贸易专员列举了机动车辆，农业或者工业产品为例。不过这份报复性关税清单还需获得所有欧盟成员国的同意。马姆斯特罗姆说，我们可以这样做。不过我们并不希望走到这一步。马斯特罗姆曾表示，其目标是在明年2月份之前排除争议。

US Handelsbeauftragter Lighthizer & EU-Kommissarin für Handel Malmström (Reuters/S. Lecocq)

美国贸易代表莱特希泽和欧盟贸易专员马斯特罗姆

DW.COM

美国总统特朗普与欧委会主席容克就避免美欧贸易战达成一致。在欧盟最担心的加征汽车关税的问题上，谈判也将继续。德国汽车业对美国市场的依赖究竟有多大？ (26.07.2018)

美欧贸易冲突见缓，但双方在汽车关税问题上仍争持不下。欧盟贸易专员抛出条件建议双方同时免税，但特朗普仍然不买单，甚至反斥「欧中几乎一样坏」。 (31.08.2018)

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此前，马斯特罗姆在华盛顿会见了美国贸易代表罗伯特·莱特希泽（Robert Lighthizer ）。但是，他们没有具体谈到威胁性关税的问题，而是主要就双方间的监督合作以及从美国进口大豆和液化气等问题进行了磋商。

两名美国政府工作人员曾向路透社透露，美国商务部向总统办公室建议，出于对国家安全的考虑，应该对所有进出口汽车和零配件征收高达25％的特别关税。

美国总统特朗普威胁说，如果欧盟不减少贸易壁垒，美国将对来自欧洲的汽车征收关税。

调查报告指出，如果实行了进口关税，美国汽车领域将有成千上万的工作岗位受到威胁。马斯特罗姆说，因此，美国汽车制造商也赞同欧洲人希望美国放弃对欧盟汽车实行特别关税的愿望。

李京慧/达扬 (路透社、美联社、法新社、德新社)

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