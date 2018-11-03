美国和欧盟汽车关税问题悬而未决

（德国之声中文网）欧盟贸易专员马斯特罗姆（Cecilia Malmström）强调，如果美国真的对欧盟汽车征收进口关税，欧盟现在就已经准备了一份实施报复性关税的商品清单。这位欧盟女贸易专员列举了机动车辆，农业或者工业产品为例。不过这份报复性关税清单还需获得所有欧盟成员国的同意。马姆斯特罗姆说，我们可以这样做。不过我们并不希望走到这一步。马斯特罗姆曾表示，其目标是在明年2月份之前排除争议。

美国贸易代表莱特希泽和欧盟贸易专员马斯特罗姆

此前，马斯特罗姆在华盛顿会见了美国贸易代表罗伯特·莱特希泽（Robert Lighthizer ）。但是，他们没有具体谈到威胁性关税的问题，而是主要就双方间的监督合作以及从美国进口大豆和液化气等问题进行了磋商。

两名美国政府工作人员曾向路透社透露，美国商务部向总统办公室建议，出于对国家安全的考虑，应该对所有进出口汽车和零配件征收高达25％的特别关税。

美国总统特朗普威胁说，如果欧盟不减少贸易壁垒，美国将对来自欧洲的汽车征收关税。

调查报告指出，如果实行了进口关税，美国汽车领域将有成千上万的工作岗位受到威胁。马斯特罗姆说，因此，美国汽车制造商也赞同欧洲人希望美国放弃对欧盟汽车实行特别关税的愿望。

李京慧/达扬 (路透社、美联社、法新社、德新社)